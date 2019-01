Suomi ei yllä mitalisijoille, Tanska eläkekunkku – katso lista keskimääräisistä eläkkeistä EU-maissa

Suomalaisen keskimääräinen eläke on selvästi yli EU-maiden keskitason, mutta ei lähelläkään huippumaita.

Suomalaisen keskimääräinen eläke on selvästi yli EU-maiden keskitason, mutta ei lähelläkään huippumaita. Morguefile

EU-maiden välillä on jopa 15-kertaiset erot keskimääräisessä eläkkeessä.

Tanska ja moni muu maa pieksevät Suomen selvästi EU-maiden välisessä eläkevertailussa.

Tuoreen EU:n Pension Adequacy Report 2018 -julkaisun mukaan Tanskan eläkeläiset nauttivat EU-maiden korkeimmasta vanhuuseläketasosta.

Tanskalaisen keskimääräinen eläke on raportin mukaan noin 2 500 euroa kuussa, kun suomalainen saa tyytyä keskimäärin 1 750 euron kuukausieläkkeeseen. Erotusta on 750 euroa. Tilaston luvut ovat vuodelta 2015.

Yle Uutisgrafiikka

Suomalaiset sijoittuvat EU-maiden eläketasovertailussa kahdeksanneksi. Edellä ovat Tanskan ohella muun muassa Hollanti, Ruotsi ja Britannia. EU-maiden keskimääräinen eläke on 1 333 euroa kuussa, joten suomalaisten eläketaso ylittää reilulla 400 eurolla EU-tason.

EU-maiden matalimmat eläkkeet maksetaan Itä-Euroopassa. Hännänhuippuna on Bulgaria, jossa keskimääräinen kuukausieläke on 167 euroa. Eläkekunkkumaa Tanskassa maksetaan keskimäärin 15-kertaisia eläkkeitä Bulgariaan verrattuna.

Täytyy muistaa, että taulukon kuukausieläkkeet ovat bruttotasoisia, eli verotusta ei ole huomioitu, eikä niitä ole ostovoimakorjattu. Maittaiset vero- ja hintatasoerot voivat siis tasoittaa todellisia eroja. Esimerkiksi Tanska on tunnetusti hintava maa, ja verottaakin siellä osataan.

EU:hun kuulumaton Norja maksaa eläkeläisilleen keskimäärin 1 942 euroa kuussa (v. 2015), eli vajaat pari sataa euroa Suomea enemmän.

Lisäeläkkeet mukana

Raportin vanhuuseläketasot on laskettu siten, että vanhuus- ja perhe-eläkemenot on jaettu näiden eläkkeensaajien lukumäärällä kussakin maassa vuoden lopussa 2015. Näin on saatu keskimääräinen eläke edunsaajaa kohden.

Luvuissa ovat lakisääteisten eläkkeiden lisäksi mukana lisäeläkkeet, jos ne ovat yleisiä eli pakollisia tai kattavat merkittävän osan palkansaajista. Ainakin Tanskan, Hollannin, Ruotsin, ja Britannian luvut antavat viitteitä siitä.

Lue lisää:

"Itse maksettu eläke" on sitkeästi elävä harhaluulo – näin toimii suomalainen eläkejärjestelmä

Vauvakriisi: Jos sama meno jatkuu, maahanmuutto on kaksinkertaistettava – ja eläkkeiden on joustettava