Tuore tuomio valottaa, miten lapsen metsästäjä toimii verkossa: Olet kaunis ja ihana tyttö, rakastan sinua tavalla, jolla kukaan muu ei ole ennen rakastanut

Yle tutustui viime viikolla Helsingin käräjäoikeudessa annettuun lasten hyväksikäyttötuomioon. Tuomitun toiminta on tyypillinen esimerkki siitä, millaista grooming verkossa voi olla.

Ayman suuteli tyttöä heti, kun he tapasivat Helsingin Hakaniemen metroasemalla. Sieltä Ayman kuljetti tytön asunnolleen.

Kaksikko istui Aymanin sohvalla, kun mies suuteli tyttöä uudestaan.

Myöhemmin tyttö kertoi yllättyneensä Aymanin nopeasta toiminnasta.

Ayman ja tyttö olivat viestitelleet kahden päivän ajan verkossa, tarkemmin sanottuna kuvapalvelu Instagramissa.

Siellä Aymanilla oli kaksi erillistä profiilia, joiden kautta hän tykkäili ja lähetteli viestejä tytöille.

Aymanin toisen tilin profiilikuvassa istui mies mustissa kolmiraitaverkkareissa. Toisen profiilin pääkuvassa mies kurkisti kirsikankukkien takaa.

Netissä Ayman oli kertonut joillekin tytöille olevansa 17-vuotias, toisille 18 ja joillekin jopa 29. Viestien vastaanottajat olivat 14–15-vuotiaita tyttöjä.

Todellisuudessa Ayman oli 33-vuotias.

Kehumista kauniiksi

Ennen Hakaniemessä tapaamaansa tyttöä Ayman oli ottanut yhteyttä ainakin neljään muuhun alaikäiseen.

Lastenmetsästys eli grooming ei ole uusi ilmiö, mutta siitä on puhuttu paljon sen jälkeen, kun Oulun ja Helsingin poliisit tiedottivat epäillyistä seksuaalirikoksista julkisuuteen. Yleensä grooming saa alkunsa verkossa.

Groomingissa aikuinen pyrkii luomaan luottamussuhteen, joka mahdollistaa lapsen hyväksikäytön myöhemmässä vaiheessa.

Helsingin käräjäoikeus antoi Aymanille tuomion viime viikolla. Tämä juttu perustuu tuomioistuimen ratkaisuun.

Tuomioistuin totesi, että Aymanilla oli kahdeksan uhria. Tapahtumat etenivät suurin piirtein näin:

Ayman ryhtyi seuraamaan tyttöjä Instagramissa. Hän saattoi tykätä tai kommentoida tyttöjen kuvia.

Pian Ayman alkoi lähetellä tytöille yksityisviestejä. Aluksi hän kehui ja kyseli kuulumisia.

Miten koulussa menee?

Olet kaunis. Sinulla on ihania kuvia. Pidän kuvistasi. Rakastan kuviasi.

Haluaisin olla kaverisi.

Tytöt vastailivat Aymanin lähettämiin viesteihin. Ayman saattoi lähettää uhreilleen päivän aikana satoja viestejä.

Kovemmat keinot käyttöön

Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen on seurannut vuosien ajan lasten hyväksikäyttöä verkossa.

Vaaranen-Valkosen mukaan lapsen koulupäivästä kysyminen, kehuminen ja kaverina esittäytyminen ovat hyvin tyypillinen esimerkki siitä, miten aikuinen yrittää luoda luottamussuhdetta lapseen.

Varsinkin viime vuosina asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että toiset tekijät ovat ottaneet kovemmat keinot käyttöön viemällä keskustelun heti seksuaalisiin asioihin tai lähettämällä ensimmäisenä yhteydenottona esimerkiksi kuvan sukupuolielimestä.

Osassa tapauksista niin teki myös Ayman.

Tuomittu ehdotti lähes kaikille uhreille tapaamista

Joidenkin uhrien kohdalla Ayman meni suoraan asiaan. Hän alkoi kysellä ja kommentoida henkilökohtaisia asioita.

OIetko sinkku? Onko sinulla poikaystävää? Minä olen sinkku ja etsin tyttöystävää.

Sinulla on ihanat rinnat. Vartalosi on täydellinen.

Voitko halata minua?

Rakastan sinua tavalla, jolla kukaan muu ei ole ennen rakastanut.

Oletko neitsyt?

Lähes kaikille uhreilleen Ayman ehdotti tapaamista.

Kaipaan sinua. Voisimmeko tavata?

Milloin voisimme tavata? Käytkö joskus Helsingissä? Voisimme mennä Linnanmäelle.

Peniskuvat aiheuttavat lapsessa hämmennystä

Ainakin yhden uhrinsa kanssa Ayman meni saman tien asiaan.

Hän lähestyi 15-vuotiasta tyttöä Instagramissa yksityisviestillä ja kertoi, että on kuuma mies. Samana päivänä hän lähetti tytölle kolme kuvaa, joissa jokaisessa oli erektiossa oleva penis.

Ensimmäisen kuvan lähettämisen jälkeen Ayman lähetti seuraavat viestit.

Kiinnostaako? Mulla on ihana kalu.

Se on iso.

Kiinnostaisiko testit?

Vaaranen-Valkosen mukaan suoraan asiaan mentäessä lapsi hämmentyy niin paljon, että saattaa vastata kutsuun myöntävästi.

Ayman lähetti peniskuvia myös muille uhreilleen. Muissa uhreille lähetetyissä kuvissa oli hänen kotiaan ja yhdessä kuvista mies suuteli naisen sukupuolielintä.

En etsi seksiä, vaan rakkautta, Ayman kirjoitti yhdelle uhreista.

Osalle tytöistä Ayman myös ehdotti seksin harrastamista.

Pidän seksistä. Kiinnostaako seksin harrastaminen?

Kaikki viestien vastaanottajat olivat 14–15-vuotiaita tyttöjä.

Tekijä kiisti tienneensä tyttöjen iän

Ayman ehti viestitellä kevään ja kesän 2018 aikana yhteensä kahdeksan tytön kanssa. Heistä kolme suostui tapaamiseen.

Helsingin käräjäoikeus katsoi tammikuussa, että Ayman syyllistyi seitsemään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja yhteen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Ayman kiisti tienneensä, että tytöt ovat niin nuoria.

Hän kertoi ryhtyneensä keskustelemaan tyttöjen kanssa, koska oli ollut ahdistunut ja lääkäri oli suositellut häntä etsimään kavereita.

Pitkäkestoiset seuraukset uhrille

Ayman tapasi törkeän seksuaalisen hyväksikäytön uhrin ainakin yhdeksän kertaa. Tapaamisten aikana he ainakin suutelivat, hyväilivät toisiaan sekä harrastivat suu- ja anaaliseksiä.

Tapaamisten jälkeen Ayman viestitti tytölle.

Kulta, älä kerro yksityisiä asioita kellekään. Älä kerro siitä, että harrastimmeko seksiä vai emme tai mitään muutakaan.

Myöhemmin Ayman lähetti useita viestejä, joissa hän kielsi tyttöä kertomasta muille heidän kahden välillä tapahtuneista asioista.

Oikeuskäsittelyn aikana uhri kertoi, että keskittyminen kouluun ja muihin asioihin oli kadonnut.

Uhri kertoi myös, että hän näkee painajaisia, kouluarvosanat ovat laskeneet ja häntä on kiusattu. Uhrin mukaan hän ei enää luota miehiin.

Muiden uhrien kanssa Ayman viestitteli seksuaalisista asioista verkossa. Kahden kanssa hän tapasi ja toista heistä hän yritti suudella.

Jutun viestit on käännetty suomen kielelle ja suomenkielisistä viesteistä on korjattu kirjoitusvirheet. Aymanin nimi on muutettu uhrien suojelemiseksi.

A-Talkissa Yle TV1:ssä käsitellään torstaina 17.1. kello 21:05 sitä, miksi poliitikot heräsivät seksuaalirikoksiin vasta nyt.

