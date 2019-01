50 kirjan lukuhaasteet eivät haasta kaikkia – Himolukija Tiina Koskinen ahmi parhaana kirjavuonnaan 345 opusta

Tiina Koskinen tunnetaan lähikirjastossa. "Selaan kyllä hyllyjenkin tarjontaa, mutta pääasiassa varaan kirjat netistä. Minulla on keskimäärin 50 kirjavarausta vetämässä."

Tiina Koskinen tunnetaan lähikirjastossa. "Selaan kyllä hyllyjenkin tarjontaa, mutta pääasiassa varaan kirjat netistä. Minulla on keskimäärin 50 kirjavarausta vetämässä." Anna Sirén / Yle

Kun tamperelainen Tiina Koskinen istuu bussissa, odottaa vuoroaan lääkärille tai kokkaa perheelleen, on kädessä aina kirja. Intohimoinen lukija saattaa parhaana päivänä ahmia koko opuksen kannesta kanteen, ja lukutoukan uralle mahtuu myös kahden kirjan päiviä.

Koskinen kantaa mukanaan paitsi luettavaa, myös vihkoa, johon luetut kirjat merkitään. Viime vuosi näyttää olleen huono, nainen manaa ja näyttää vuoden lopputulemaa.

– Vain 178 kirjaa. Opiskelin ja valmistuin, ja opinnäytetyötä varten tarvittavien kirjojen lukeminen vei aikaa. En ole listannut lähdekirjallisuutta tähän, koska niitä kirjoja en lukenut kokonaan, himolukija selittää omalla mittapuullaan vaatimatonta lukutulosta.

Jos huonoon lukuvuoteen mahtuu lähes parisataa kirjaa, paljonko mahtaa olla hyvän vuoden saldo?

– Ihan paras vuosi on ollut 345 kirjan vuosi. Siitä voi kyllä jo ajatella, että onkohan ollut mitään muuta elämää, Koskinen nauraa.

Paras vuosi on ollut 345 kirjan vuosi. Siitä voi kyllä jo ajatella, että onkohan ollut mitään muuta elämää. Tiina Koskinen

Tiina Koskisesta tekee erityisen lukijan paitsi lukutahti myös se, että nainen lukee kaiken aloittamansa loppuun saakka.

– Olin kolmetoista kun päätin, etten koskaan jätä kirjaa kesken. Eihän siinä välttämättä mitään järkeä ole, mutta ajattelen, että samalla vaivalla luen loppuun asti jos joku toinen on kerran nähnyt kirjoittamisen vaivan.

Tiina Koskinen kuljettaa aina mukanaan vähintään yhtä kirjaa. "Jos kirja unohtuu kotiin saatan kriisiytyä vähän, mutta selviän kyllä esimerkiksi somettamalla. Minulla on sitä paitsi tavoitteena lukea Raamattu kerran vuodessa, ja se löytyy minulta puhelimesta äppinä", Lempäälän seurakunnalla työskentelevä Koskinen kertoo. Anna Sirén / Yle

Kirjastontädeillä ja äidinkielen opettajilla on väliä

Kirjojen pariin kannustavan perheen lisäksi Tiina Koskinen nostaa lukuintonsa ruokkijoiksi koko koulupolun ajan jatkuneen hyvän tuurin taitavien äidinkielen opettajien suhteen.

Myös osaava kirjastohenkilökunta on tehnyt oman osansa lukutoukan ruokkimisessa. Koskinen oppi lukemaan 4-vuotiaana ja on siitä alkaen ollut lähikirjastonsa suurkuluttaja.

– Sain jo ihan pienenä auttaa tätiä painamaan leimoja korttiin. Vietin kirjastossa hirveästi aikaa ja olin varmaan vähän riesakin, nainen muistaa.

Kuten arvata saattaa superlukija tunnetaan kirjastossa varsin hyvin vielä nykyäänkin.

– Kyllä ne taitavat minut tietää. Kiertelen hyllyvälejä vähän riippuen siitä, kuinka kärsivällisellä tuulella lapset ovat. Pääasiassa kuitenkin varaan kirjat ennalta. Minulla saattaa olla 50 varausta yhtä aikaa vetämässä, Tiina Koskinen kertoo.

50 kirjan lukuhaaste on vain pieni siivu himolukijan vuosikokonaisuudesta. Tiina Koskinen osallistuu Helmet-haasteeseen joka vuosi muun lukemisensa ohessa. Anna Sirén / Yle

Lukuintoisia suomalaisia herättelee jo viidettä kertaa lukuhaaste Helmet (siirryt toiseen palveluun). Suosittu 50 kirjan haastelista on pääkaupunkiseudun kirjastojen projekti, mutta siihen ovat tarttuneet innokkaat lukijat ympäri maan.

Tällä kertaa haastelista kannustaa lukijoita esimerkiksi etsimään kirjan, jonka kannessa on ihmiskasvot tai jossa matkustetaan metrolla.

Tiina Koskiselle puolensataa kirjaa ei ole millään muotoa "haaste", mutta hän osallistuu joka vuosi. Tämän vuoden listalla on nyt neljä rastia.

– Työnnän yleensä nämä kirjat loppuvuoteen, sillä haastetta on kiva vetkuttaa. Viimeinen lukuhaastekirja on joka kerta kahlattu loppuun vasta vuoden viimeisenä päivänä.

Lukeminen tuo tunne-elämän taitoja ja toimivan kylkiaistin

Himolukija Tiina Koskisen harrastus on osin käytännön sanelema. Kun perheenäidin vapaa-aika kuluu lasten harrastuskuskina, on oman harrastuksen kätevää kulkea kassissa. Odotellessa on aikaa lukea.

Vaikka äiti-ihmisen maailma mahtuu välillä harjoitushallin penkille, Koskinen ajattelee, että hänellä on aina mukana matkalippu jonnekin kauemmas.

– Olen lukemalla reissannut maapallon ympäri monta kertaa, matkustanut ajassa ja käynyt avaruudessa.

Olin kolmetoista kun päätin, etten koskaan jätä kirjaa kesken. Tiina Koskinen

Maailman avartumisen lisäksi Tiina Koskinen kehuu harrastuksensa vahvistavan resilienssiä ja kartuttavan tunne-elämän käsittelyn taitoja ihan vahingossakin. Lisäksi lukeminen saattaa kehittää myös yllättävää käytännön osaamista.

– Lukioaikana harjaannuin lukemaan kävellessä. Kuljin Aleksanterin kirkolta Keskustorille asti nenä kirjassa, enkä koskaan törmännyt kehenkään. Silloin osasin myös juosta kirjan kanssa, mutta sellaiseen en taida enää ryhtyä, Tiina Koskinen nauraa.

Lue myös:

"Ei vitsi", ajatteli Mika Hartio, kun löysi e-kirjat – uusi ilmiö houkuttelee myös nuorempia miehiä kirjojen pariin