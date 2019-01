Trump ei anna puhemies Pelosin käyttää ilmavoimien lentokonetta – "voit lentää kaupallisella"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on estänyt edustajainhuoneen puhemiestä Nancy Pelosia käyttämästä armeijan lentokonetta hänen suunnitellulle matkalleen Afganistaniin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump kertoi päätöksestään koneen vetämisestä kirjeessään Pelosille.

– Pahoittelen, mutta matkaasi Brysseliin, Egyptiin ja Afganistaniin on lykätty. Aikataulutamme matkasi uudelleen, kun [hallinnon] sulku on ohi. Koska 800 000 mahtavaa amerikkalaista työntekijää ei saa tällä hetkellä palkkaa, uskon sinun olevan samaa mieltä siitä, että tämän pr-matkan siirtäminen on täysin soveliasta. Olen myös sitä mieltä, että näinä aikoina on parempi, että olet Washingtonissa neuvottelemassa minun kanssani ... Tietysti on selvää, että jos haluat lentää kaupallisella lentoyhtiöllä, sinulla on siihen oikeus, Trump kirjoitti kirjeessään.

Voit lukea Trumpin kirjeen kokonaisuudessaan CNN:n sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin päätöstä pidetään kostotoimena sille, että Pelosi kehotti presidenttiä lykkäämään kongressissa pidettävää vuotuista presidentin puhetta kansakunnalle siihen asti, kunnes maan hallinto on auennut uudelleen. Myös Pelosi kertoi asiasta Trumpille kirjeessä.

Pelosin oli määrä lähteä matkalleen juuri samaan aikaan, kun Trumpin kirje julkistettiin. CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain ilmavoimien linja-auto oli jo odottamassa kongressin edustalla Pelosia seurueineen.

Puhemies Pelosin edustaja Drew Hammill kertoi kirjeen julkistamisen jälkeen Twitterissä, että Pelosin oli määrä matkustaa Afganistaniin "osoittamaan kiitollisuutta meidän miehille ja naisille uniformuissaan heidän palveluksistaan ja omistautumisestaan" sekä saamaan tärkeää tietoa etulinjasta. Hammill myös tarkensi, että Egypti ei kuulunut matkasuunnitelmiin ja Brysselin pysähdyksen syynä oli lentäjien lepotauko sekä tapaaminen muun muassa Naton edustajien kanssa.

Yhdysvaltain presidentillä on laillinen oikeus kieltää puolustusvoimia antamasta armeijan kalustoa kongressin delegaatioiden käyttöön matkoilla armeijan kohteisiin.

