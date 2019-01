Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla erotettiin perheistään tuhansia siirtolaislapsia luultua enemmän

Lapsien tarkka lukumäärä on edelleen epäselvä.

Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla erotettiin vuosina 2017–2018 perheistään tuhansia siirtolaislapsia luultua enemmän. Asiasta kertoo Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön raportti.

Presidentti Donald Trumpin hallinto harjoitti viime toukokuuhun asti nollatoleranssipolitiikkaa laittoman maahanmuuton suhteen. Lapsia erotettiin rajalla vanhemmistaan, jotka pidätettiin ja saivat syytteet laittomasta maahan pyrkimisestä. Lapset puolestaan sijoitettiin erillisiin laitoksiin.

Julmaksi syytetyn linjan tarkoituksena oli vähentää intoa tulla laittomasti Yhdysvaltoihin. Ministeriön ylitarkastajan mukaan perheistään erotettujen lasten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Ministeriön raportin mukaan sen hoivissa oli 2 737 lasta kesäkuussa 2018.

Perheistään erotettuja lapsia on kuitenkin ollut tuhansia enemmän, sillä ennen kesäkuuta lapsista ei ollut pidetty tarkkaa kirjanpitoa.

Raportin mukaan ministeriön hoivissa oli myös kymmeniä tai mahdollisesti satoja lapsia, joiden ei ensin tiedetty olleen perheistään erotettuja. Ministeriön raportti on ristiriidassa Trumpin hallinnon edustajien lausuntojen kanssa, joissa on vakuutettu, että perheistään erottujen lasten suhteen on selkeä toimintalinja.

Trumpin hallinto lopetti nollatoleranssipolitiikan voimakkaan poliittisen ja oikeudellisen paineen alaisena. Jotkut vanhemmat ovat joutuneet etsimään lapsiaan kuukausien ajan.

Lähteet: AFP