Pohjois-Korean johtava neuvottelija saapui Washingtoniin – tapaa mahdollisesti myös presidentti Trumpin

Kim Jong-cholin on määrä tavata ainakin Yhdysvaltain puolustusministeri Mike Pompeo.

Pohjois-Korean johtava neuvottelija Kim Jong-chol saapui seurueineen Washingtoniin perjantaina aamuyöstä Suomen aikaa.

Kim Jong-cholin on määrä tavata perjantain aikana ainakin puolustusministeri Mike Pompeo, mutta myös tapaaminen presidentti Donald Trumpin kanssa on mahdollinen, Yhdysvaltain hallinnon lähde kertoo uutistoimisto Reutersille. Tapaamisten tarkoituksena on pohjustaa Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin toista tapaamista.

Etelä-Korean uutistoimisto Yonhapin mukaan Pohjois-Korean edustajat saapuivat Washingtoniin kaupallisella lennolla Pekingistä, ja heitä vastassa oli Yhdysvaltain Pohjois-Korean-erityislähettiläs Stephen Biegun.

Pompeon oli tarkoitus tavata Kim Jong-chol jo viime marraskuussa, mutta tapaaminen peruuntui viime hetkillä. Tuolloinkin oli tarkoitus pohjustaa maiden johtajien tapaamista. Kun Kim Jong-chul vieraili viime vuonna touko-kesäkuun vaihteessa Yhdysvalloissa, hän tapasi sekä Pompeon että Trumpin. Tuon vierailun jälkeen ei mennyt kuin alle kaksi viikkoa, kun Trump ja Kim Jong-un jo kättelivät Singaporessa.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) seuraavan tapaamisen isäntämaaksi on uumoiltu Vietnamia. Washington Post (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti keskiviikkona, että tapaaminen voisi käydä toteen maalis-huhtikuussa ja tapaamispaikaksi lehti arveli myös Vietnamia, tarkemmin Danangin kaupunkia.

Trump kertoi tammikuun alussa saaneensa "erinomaisen" kirjeen Kimiltä ja, että miehet tapaisivat todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Presidentin mukaan asialla ei kuitenkaan ollut mikään kiire.

Pohjois-Korea on "erityislaatuinen uhka"

Pohjois-Korean korkea-arvoisen edustajan vierailu Yhdysvaltoihin ajoittuu heti sen perään, kun Trump esitteli maan uudistettua ohjuspuolustusstrategiaa. Tuon strategian mukaan Pohjois-Korea on edelleen "erityislaatuinen uhka". Tämä poikkeaa paljon siitä mitä Trump sanoi tavattuaa Kim Jong-unin viime kesäkuussa. Tuolloin Pohjois-Korean uhka oli Trumpin mukaan eliminoitu.

Pohjois-Korea on pidättäytynyt ydinasekokeista yli vuoden, mutta neuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat olleet koko lailla jäissä Trumpïn ja Kimin kesäkuisen tapaamisen jälkeen.

Uudenvuoden puheessaan Kim sanoi, että hän on sitoutunut ydinaseettomuuden edistämiseen, mutta varoitti, että kurssi voi muuttua, mikäli Yhdysvaltojen sanktiot pysyvät.

