Seuraajiaan raiskannut intialainen guru tuomittiin elinkautiseen vankeuteen toimittajan murhasta – Epäillään satojen miesten kuohinnasta

Gurmeet Ram Rahim Singh elokuvansa "Messenger of God" julkaisutilaisuudessa Delhissä syyskuussa 2015. EPA

Intialainen oikeusistuin tuomitsi guru Gurmeet Ram Rahim Singhin torstaina elinkautiseen vankeuteen toimittajan murhasta. Uhriksi joutunut journalisti paljasti Singhin organisaatiossa tapahtuneita seksuaalirikoksia.

51-vuotias Singh johti Dera Sacha Sauda -nimistä kansainvälistä uskonnollista järjestöä, jonka päämaja sijaitsee Sirsan kaupungissa Haryanan osavaltiossa.

Hänet on aiemmin tuomittu 20 vuodeksi vankeuteen kahden naisseuraajansa raiskauksista.

Toimittaja Ram Chander Chhatrapati julkaisi lokakuussa 2002 kirjeen, jossa kerrottiin Dera Sacha Saudan piirissä tapahtuneista naisten seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Viisi päivää kirjeen julkaisun jälkeen Dera Sacha Saudan jäsenet ampuivat Chhatrapatin kotinsa ulkopuolelle.

Uhrin poika tyytyväinen tuomioon

Pyhänä miehenä esiintyvä Gurmeet Ram Rahim Singh osallistui murhaoikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä vankilasta käsin.

Turvatoimet oikeudenkäynnissä olivat tiukat, koska viranomaiset pelkäsivät väkivaltaisuuksien puhkeamista.

Singh tuomittiin raiskauksista vuonna 2017. Tuolloin tuomiosta raivostuneet kymmenet tuhannet gurun kannattajat ottivat yhteen turvallisuusjoukkojen kanssa. Väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin 38 ihmistä ja 200 loukkaantui.

Myös kolme gurun läheistä avustajaa tuomittiin torstaina murhasta elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi jokainen tuomittu määrättiin maksamaan 50 000 rupian eli runsaan 600 euron sakot.

– Tämä on totuuden voitto. Tunnen itseni helpottuneeksi tänään. Syyttäjä vaati kuolemanrangaistusta, mutta me olemme tyytyväisiä tähän rangaistukseen, murhatun toimittajan poika Anshul Chhatrapati sanoi The Indian Express -lehdelle.

Kastroinneista käydään vielä oikeutta

Singhiä epäillään myös noin 400 miespuolisen seuraajansa kuohinnasta (siirryt toiseen palveluun). Kastroinnin kohteeksi joutuneiden seuraajien mukaan guru oli luvannut toimenpiteen tuottavan heille hengellisiä etuja. Oikeudenkäynti tapauksesta on kesken.

Singh tunnetaan rakkaudestaan hienoihin vaatteisiin, jalokiviin ja moottoripyöriin. Hän esiintyi elokuvissa ja kutsui itseään jumalan sanansaattajaksi.

Ennen vangitsemistaan guru asui kymmenien tuhansien seuraajiensa kanssa ashramissa Haryanan osavaltiossa.

Lähteet: AFP, AP