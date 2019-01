Yläkoulun Wilma-järjestelmässä epäily väärinkäytöksestä Kauhavalla – luvattomia viestejä opettajien nimissä, oppilaiden tietoja muokattu

Alahärmän yläkoululla Kauhavalla tutkitaan tietoturvaloukkausta (siirryt toiseen palveluun).

Eteläpohjalaiskoulun Wilma-järjestelmään on päästy joulunpyhien aikaan sisään luvatta koulunjohtajan salasanaa käyttäen. Järjestelmässä on lähetetty opettajien nimissä viestejä oppilaille, katsottu oppilaiden tietoja ja muokattu niitä.

Kaupunginjohtaja Markku Lumion mukaan asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille ja tiedotettu myös tietosuojavaltuutettua.

– On jo tutkimisen arvoinen asia, jos järjestelmään on menty, Lumio sanoo.

Lumion mukaan ne viestit ja väärinkäytökset, joita Wilmassa on tehty, eivät vaikuta kovin dramaattisilta. Wilmassa on muun muassa viestitty kevätlukukauden alkavan myöhemmin kuin se oikeasti alkaa.

– Se on ollut kiusanteon luonteista tiedottamista. Se viittaa siihen, että kyse on kouluyhteisön sisältä lähteneestä tiedosta, eikä sinänsä kovin vaarallisesta.

Kauhavan kaupungin mukaan vielä ei tiedetä, mitä tietoja järjestelmästä on katseltu luvatta. Osa Wilma-järjestelmään oppilaista tallennettavista tiedoista on kuitenkin salassa pidettäviä ja Kauhavan kaupungin mukaan on oletettavaa, että luvattomilla kirjautumisilla on päästy sisään myös näihin tietoihin.

– Nyt selvitetään, onko aiheutettu vahinkoa ja kuka [on ollut asialla]. Asian tutkinta on kesken, Lumio sanoo.

"Tietoturvan peruskysymyksiä"

Pohjanmaan poliisista kerrotaan, että ilmoituksia tietomurroista tulee tämän tästä. Yleensä kyse on salasanoihin ja käyttäjätunnuksiin liittyvästä huolimattomuudesta.

Kauhavan tapauksesta tekee poikkeuksellisen se, että murto kohdistuu kouluun.

Poliisin mukaan rangaistus tietomurrosta on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Jos tapaus on törkeä, henkilö voidaan tuomita enintään kolmen vuoden vankeuteen.

Pohjanmaan poliisin lisäksi myös Kauhavan kaupunki tutkii asiaa sisäisesti. Asiaan liittyviä henkilöitä kuullaan ja koulun oppilaille sekä heidän huoltajilleen on ilmoitettu tietoturvaloukkauksesta.

– Salasanan haltijoille pidetään puhuttelu. Ne pitää todellakin pitää salassa eikä niitä saa jättää sillä tavalla esille, että niitä voidaan väärinkäyttää. Se on ihan tietoturvan peruskysymyksiä, kaupunginjohtaja Lumio toteaa.