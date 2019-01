Analyysi: Ruotsi saa heikon punavihreän hallituksen, joka voi kaatua vasemmiston saamiin lupauksiin – "Paperi, jota ette koskaan näe"

TukholmaRuotsin suurimman puolueen, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven sai haluamansa jatkon pääministerinä. Löfvenin toisessa hallituksessa istuvat samat puolueet, sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue, ja osin samat ministeritkin kuin edellisellä kaudella.

Suomalaisille tuttujen ulkoministeri Margot Wahlströmin ja puolustusministeri Peter Hultqvistin on arvioitu saavan jatkopestin, jos he niin haluavat.

Muuten poikkeuksellinen lähes viisi kuukautta kestänyt valtataistelu heilautti asetelmat uusiksi. Tulevan hallituskauden ohjelmaa ei ole kirjoitettu tällä kertaa vain Rosenbadissa hallituksen huoneissa vaan myös keskustan puoluetoimistossa.

Stefan Löfven nousi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaksi Ruotsin metalliliiton IF Metalllin puheenjohtajan paikalta. Hän on tottunut neuvottelija ja onnistui tavoitteessaan houkutella ruotsidemokraattien vaikutusvaltaa kammoksuvat keskiryhmät omaan kelkkaansa.

Samalla hajosi valtakunnan tason porvariliittouma.

"Paperi, jota ette koskaan näe"

Ruotsin kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat katkeria ja puhuvat petoksesta. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson riemuitsee opposition uudesta konservatiiviblokista, vaikka kokoomus ja kristillisdemokraatit kiistävät siihen kuuluvansa.

Löfvenin johdolla väännettiin kokoon sosiaalidemokraattien, ympäristöpuolueen, keskustan ja liberaalien "yhteistyösopimus" eli 73 kohdan työohjelma tulevalle hallitukselle. Hallitus ei siis voi vain toteuttaa omaa linjaansa. Kysymys on sekä sopimuksen kirjauksista että niiden tulkinnoista.

Sopimuksen kohua herättänein kohta on kirjaus siitä, että äärilaitojen, ruotsidemokraattien ja vasemmistopuolueen vaikutus hallituksen linjauksiin estetään.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt viivytti muutamalla päivällä hallituksen syntyä. Hän vihjaa saaneensa Stefan Löfvenilta omat lupauksensa. Paperin, jota ette koskaan näe, kuten Sjöstedt sanoo.

Sjöstedtin muistiinpanot ja hänen tulkintansa siitä, mitä hänelle luvattiin, voivat osoittautua kohtalokkaaksi Löfvenille.

Kuka vedätti ketä?

Keskiryhmien kanssa tehdystä yhteistyösopimuksesta oli tuskin muste kuivunut, kun puolueiden omista riveistä kysyttiin kuka vedätti ketä ja viedäänkö sovitut asiat todella läpi.

Lähes puolet sopimukseen kirjatuista asioista menee vielä selvitettäväksi.

Sosiaalidemokraattien ja vasemmiston riveissä, kuten ay-liikkeessä on hermostuttu eniten työmarkkinoita koskevista uudistuksista, kuten irtisanomisjärjestykseen puuttumisesta. Myös hyvätuloisten eli yli 65 000 euroa vuodessa ansaitsevien viiden prosentin raippaveron poistoa on arvosteltu.

Sen sijaan ympäristöpuoluetta ja keskustaa yhdistää sovittu maahanmuuttolinjan pehmennys. Perheenyhdistäminen sallitaan myös niille, joilla ei ole turvapaikkaa vaan niin sanottu toissijainen suojelu. Tiukennuksena tulee kielitaitovaatimus uusille kansalaisille.

Keskiryhmissä kuohuu

Ensimmäiset merkit myrskyisestä hallituskaudesta ovat jo näkyvillä.

Keskustan kannatus on viime kuukausien aikana laskenut mielipidemittauksissa. Liberaalien puheenjohtajaa Jan Björklundia on hallitusneuvottelujen aikana kammettu puheenjohtajan paikalta. Molemmissa puolueissa on katkeruutta porvarihallitusvaihtoehdon hylkäämisestä. Sosiaalisen median ilmapiiri on raivoisa.

Yksi vihreiden ykkösnimistä, kansanedustaja Carl Schlyter, karkasi ympäristöpuolueen rivistä ja jätti puolueensa jo ennen hallituksen nimittämistä. Hänen mielestään sopimus keskiryhmien kanssa lataa katastrofia vuodelle 2022, seuraaviin vaaleihin.

Keskustan puheenjohtaja Annie Lööfillä on kovin paine onnistua ja yrittää osoittaa äänestäjille, että käännös vasempaan ja allianssin hajoaminen kannatti. Lööf yrittää ohjata oppositiosta Löfvenin kanssa tehdyn sopimuksen onnistumista ja samalla hallitusta.

Edessä Suomen malli?

Keskustan ja liberaalien johto olettaa, että niiden kannattajat hyväksyvät yhteistyön vaalivastustajan eli punavihreiden kanssa. Samaan hallitukseen ei voitu vielä mennä, sillä se olisi ollut kannattajakunnalle liikaa.

Lähes kaikki puheenjohtajat epäilivät uuden hallitusyhteistyön kestävyyttä, joko uhkaamalla tai toivomalla sen kaatuvan erimielisyyksiin. Onnistuessaan uusi yhteistyökuvio voi pohjustaa Suomen tyyppistä helppoutta mennä minkä tahansa puolueen kanssa samaan hallitukseen.

Se vaatii näyttöä siitä, ettei ruotsidemokraattien ja vasemmistopuolueen kannatus ei kipua ennätyskorkealle.

