Onko Helsingin kivijalka murtumassa? Yrittäjät kipuilevat korkeiden vuokrien kanssa: "Todella moni on lopettanut, kyllä se huolestuttaa"

Muotiliike My o My ilmoitti aiemmin tammikuussa lopettavansa toimintansa. Yhdeksi syyksi kerrottiin Helsingin ydinkeskustan korkeat liiketilavuokrat. Elise Tykkyläinen / Yle

– Surullinen uutinen.

Näillä sanoilla luonnehtii laukkuja ja kenkiä myyvän Lumi Accessoriesin toimitusjohtaja Sanna Kantola kanssayrittäjänsä, suositun muotiliikkeen My o Myn omistajan Pauliina Louhiluodon tuoretta päätöstä lopettaa toiminta Helsingin ydinkeskustassa.

My o My ei ole lopettamispäätöksensä kanssa yksin. Aiemmin esimerkiksi legendaarinen takkikauppa Ajatar on kertonut samanlaisesta ratkaisusta.

Tapauksia yhdistää ainakin se, että molemmat yritykset ovat muodin alalta ja kumpikin on vedonnut keskusta-alueen vuokriin: My o Myn Louhiluoto on luonnehtinut vuokratasoa Taloussanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa naurettavaksi, Ajattaren toimitusjohtajan Sari Ihatsun mukaan vuokraehdot ovat puolestaan sellaiset, etteivät ne mahdollista kannattavaa liiketoimintaa.

Sanna Kantolaa tilanne huolettaa.

– Viime vuonna todella, todella moni yrittäjä ja putiikki lopetti toimintansa ydinkeskustassa. Kyllä se huolestuttaa.

Lumi Accessoriesin toimitusjohtaja Sanna Kantola. Elise Tykkyläinen / Yle

Kantolan oma kivijalkaliike on toiminut Senaatintorin kulmalla kohta kahdeksan vuotta. Keskusta-alueen kalleus on tuttua hänellekin.

– Meillä on ollut jo vuosia tarpeen siirtyä suurempaan liiketilaan, mutta emme ole sitä voineet tehdä nimenomaan vuokratason korkeuden vuoksi.

Parhaat paikat saattavat maksaa yli 200 euroa neliöltä

Tilastojen perusteella Helsingin ydinkeskustan keskimääräiset liiketilavuokrat eivät ole nousseet merkittävästi viime vuosina, kertoo asiaa selvittäneen KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva.

Koko maan tasolla alue on silti ainutlaatuinen. Muihin suuriin suomalaiskaupunkeihin verrattuna vuokraa saa maksaa karkeasti arvioituna noin kaksinkertaisesti, Kaleva sanoo.

Kiinteistötiedon keräämien tietojen mukaan keskimääräinen neliövuokra on Helsingin ydinkeskustassa noin 80 euroa ja esimerkiksi Tampereella ja Turussa noin puolet vähemmän.

Keskimääräinen hinta ei kerro kuitenkaan koko totuutta. Kalleimmillaan liiketila saattaa olla Helsingin halutuimmilla paikoilla jopa yli kaksisataa euroa neliöltä, Kaleva toteaa.

Hänen mukaansa vuokramarkkinat näyttävätkin polarisoituneen ja aivan parhaiden tilojen vuokrissa on kyllä havaittu nousua.

– Helsingin keskusta on markkina-alueena maantieteellisesti aika pieni. Sen takia parhaat liikepaikat ovat erittäin haluttuja ja vuokratasot oikeasti kalliita.

Yrittäjä: Meillä on lilliputtimarkkinat

Ydinkeskustassa kauppakeskus Kämp Galleriassa vuokralla oleva design-yrittäjä Minna Gummerus sanoo ymmärtävänsä niitä kotimaisia pienyrittäjiä, jotka eivät pysty enää jatkamaan alueella.

Hän itse on toiminut nykyisellä paikallaan nyt puolitoista vuotta ja samalla alueella keskustassa yhteensä viisi vuotta.

– Komppaan Pauliina Louhiluotoa: meillä on lilliputtimarkkinat.

Yrittäjä Minna Gummerus. Elise Tykkyläinen / Yle

Gummeruksen mielestä keskustan vuokrat eivät ole järkevässä suhteessa alueen ostovoimaan.

– Puhutaan 100–200 euron neliöhintavuokrista, ja siihen vielä palkka- ja muut kulut päälle. Kyllä mekin saamme aika paljon kenkää ja vaatetta myydä, jotta viivan alle jäisi jotain.

Gummerus toteaa yrityksensä pyörivän etenkin lukuisten jälleenmyyjien ansiosta.

– Brändimme pitää olla keskustassa. Se on meille tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. Tämä liiketila on meille ennen kaikkea markkinointipaikka. Jos meillä olisi pelkästään tämä liike ja sillä pitäisi elanto saada, niin me emme valitettavasti olisi tässä.

Minna Gummeruksen liike helsinkiläisessä kauppakeskus Kämp Galleriassa. Elise Tykkyläinen / Yle

"Kyllä yrittämisen pitäisi kannattaa"

Taloussanomien (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa julkaiseman vertailun mukaan Helsingin ydinkeskustaa voi pitää eurooppalaiskaupunkien joukossa jopa melko hintavana kauppiaalle.

Mutta onko se liian kallis?

– Kyllä yrittämisen ja kaupankäynnin pitäisi kannattaa siellä, sanoo KTI Kiinteistötiedon Hanna Kaleva.

Keskustassa toimivan Mycoko-muotiliikkeen omistaja ja toimitusjohtaja Elina Vihersaari on samaa mieltä.

Yrittäjän pitää osata lukunsa. Tästä syystä liikkeemme eivät sijaitse Aleksanterinkadulla ja Pohjois-Espalanadilla. Elina Vihersaari

Yrityksellä on ollut liike Fredrikinkadulla vuodesta 2010 ja Etelä-Esplanadilla vuodesta 2017. Vihersaaren mukaan konsepti on toiminut erinomaisesti.

Jos toiminta on suunniteltu hyvin ja konsepti on kohdennettu oikealle asiakaskunnalle, Helsingin keskusta on erittäin hyvä paikka kivijalkayrittäjälle, hän sanoo.

Vuokrataso pitää budjetoida etukäteen.

– Yrittäjän pitää osata lukunsa. Tästä syystä liikkeemme eivät sijaitse Aleksanterinkadulla ja Pohjois-Espalanadilla.

Elävätkö kivijalkaliikkeet murrosaikaa?

Lumi Accessoriesin Sanna Kantola näkee, että Helsingin kivijalkaliikkeissä eletään nyt murrosaikaa.

– Se ei koske vain Helsingin ydinkeskustaa, vaan rakennemuutos on maailmanlaajuinen. Kulutuskäyttäytyminen muuttuu radikaalisti, ja ostokset siirtyvät verkkoon. Olemme todenneet sen myös meidän yrityksessämme.

Lumi Accessories on toiminut ydinkeskustassa kohta kahdeksan vuotta. Elise Tykkyläinen / Yle

Murrosajasta puhuu myös markkinoinnin ja kaupan alan työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta.

Toisaalta kaupunkien keskustat ovat olleet aina eläväisiä, hän jatkaa.

Tulokkaita kyllä riittää. Mutta jos kaikki ovat kansainvälisiä ketjuja, se tarkoittaa, että Helsingin keskusta on hyvin samanlainen koostumukseltaan kuin kauppakeskusten tarjonta. Tiina Oksala

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala on huolissaan siitä, miten Helsingin kaupunkikuvan käy, jos pienten ja omaleimaisten kivijalkaliikkeiden pudotuspeli jatkuu.

– Tulokkaita kyllä riittää, mutta jos kaikki ovat kansainvälisiä ketjuja, niin se tarkoittaa, että Helsingin ydinkeskusta on hyvin samanlainen koostumukseltaan kuin kauppakeskusten tarjonta. Ja se tarkoittaa, että omaleimaisuus ja sen myötä vetovoimaisuus häviävät, Oksala sanoo.

Minna Gummerus kaipaisi kiinteistönomistajilta joustavuutta, esimerkiksi vuokrissa ja vuokra-ajoissa. Kauppakeskuksiin hän toivoisi tasavertaisuutta ja avointa keskustelua.

Työelämäprofessori Lasse Mitrosen mukaan joustavuuden vaatimus on ylipäätään lisääntymässä: vuokrasopimukset eivät ole yhtä pitkiä kuin ennen, ja vuokran suuruudessa saatetaan joustaa.

Välillä tuntuu, että kaupunki kampittaa kivijalkayrittäjiä. Tapahtumia tarvitaan, mutta miksi niitä ei järjestetä sunnuntaisin? Elina Vihersaari

Mycoko-liikkeen Elina Vihersaari vierittää palloa myös Helsingin kaupungin suuntaan.

– Välillä tuntuu, että kaupunki kampittaa kivijalkayrittäjiä muun muassa järjestämällä lauantaisin keskellä parasta sesonkia erilaisia ravintola- ja kirpputoripäiviä. Parhaiden lauantaiden myyntimenetykset ovat kymmeniätuhansia euroja. Tapahtumia tarvitaan, mutta miksi niitä ei järjestetä sunnuntaisin, kun kaupungissa on muutenkin hiljaista?

Tulokasta ei pelota: Kivijalka on muutakin kuin shoppailukokemus

Aivan kaikkia kivijalkaliikkeitä murrosaika ei pelota.

R/H muutti Punavuoresta ydinkeskustaan viime kesänä. Elise Tykkyläinen / Yle

Esimerkiksi vaatekauppa R/H muutti ydinkeskustaan Pohjois-Espalanadille vasta viime kesänä. Aiemmin yrityksen myymälä sijaitsi Fredrikinkadulla Punavuoressa.

Yritys on ollut päätökseen tyytyväinen.

– Olemme alusta asti ajatelleet kivijalkaa ikään kuin laboratoriona: että siellä on myös muuta kuin konkreettista kaupankäyntiä. Emme pidä itsestään selvänä, että kauppa on olemassa ikuisesti sellaisenaan, sanoo R/H:n markkinointipäällikkö Sarianna Virtanen.

Muotiliike R/H:n markkinointipäällikkö Sarianna Virtanen. Elise Tykkyläinen / Yle

Tällä hän tarkoittaa esimerkiksi tapahtumia ja palveluja.

– Kivijalka voi olla muutakin kuin shoppailukokemus.