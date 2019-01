Brittiläinen kohutoimittaja Katie Hopkins raportoi Suomen seksuaalirikoksista – haluaa koota populistien voimia Euroopassa

Kafka tuli kylään tiistaina.

Olimme sopineet eduskuntaan haastattelun brittiläisen kohutoimittajan Katie Hopkinsin kanssa. Haastattelusta tuli kaikkea muuta kuin mitä osasi etukäteen odottaa.

Katie Hopkins nousi kotimaassaan julkisuuteen erittäin suositusta The Apprentice -ohjelmasta – eli Britannian Diilistä. Rääväsuinen Hopkins on sittemmin noussut maansa superjulkkikseksi raportoimalla muun muassa Daily Mail -iltapäivälehteen sekä esiintymällä radiojuontajana ja tv-ohjelmien kestoprovokaattorina.

Kunniansa Hopkinsilta ovat saaneet kuulla feministit, seksuaalivähemmistöt, lihavat ihmiset, vihervasemmiston edustajat ja erityisesti maahanmuuttajat ja maahanmuuton puolesta puhuvat poliitikot.

"En saa sanoa, että olet massiivisen ylipainoinen"

Maahanmuuttoteema toi Hopkinsin alkuviikosta myös Ouluun ja Helsinkiin. Hän halusi kysellä oululaisilta näkemyksiä viime viikkojen seksuaalirikosepäilyistä. Helsingissä hän kävi keskusteluja perussuomalaisten kanssa.

Vaikka Suomen valtamediassa on joulukuusta lähtien raportoitu erittäin tiiviisti ulkomaalaistaustaisten epäillyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, Katie Hopkinsin mielestä niistä vaietaan.

Kun Hopkinsille esitetään kysymys, millaisista asioista hänen mielestään ei saa puhua, hän täräyttää yllättävän vastauksen:

– Minä en esimerkiksi saa sanoa, että sinä olet massiivisen ylipainoinen, koska se on epäkohteliasta vaikka se on totta. Ei saa sanoa, että seksirikoksiin syyllistyvät jengit ovat muslimimiehiä. Etkä sinä saa sanoa minulle, että näytän huoralta ja että minulla on iso nenä. On hyvä olla rehellinen.

Hopkinsin mielestä vähemmistöihin kuuluvat ihmiset saavat esittää näkemyksiään vapaasti, mutta tietyn tyyppisiä ihmisiä estetään kertomasta mielipiteitään.

– Suhteettoman usein juuri konservatiivisia ääniä vaiennetaan. Erityisen selvää tämä on esimerkiksi USA:ssa. Ja sellainen johtaa itsesensuuriin.

"Perustamme populistien pahan valtakunnan!"

Kesken haastattelun Hopkins alkaa tivaamaan vastausta kysymykseen, miksi on olemassa vihaa maahanmuuttajia vastaan. Hän kieltäytyy jatkamasta haastattelua, jos ei saa kysymykseensä vastausta. Samalla huoneeseen vaivihkaa tullut herrasmies nostaa kännykkäkameraansa lähemmäs. Hän ei kuvaakaan haastattelua vaan Ylen toimittajan reaktioita Hopkinsin provokaatioihin.

Pääsemme jotenkin tilanteesta ohi säilyttäen alkuperäiset roolimme. Tästä eteenpäin saan kuitenkin kuulla olevani valtionmedian propagandakoneiston ilkeä osanen. Käy myös ilmi, että hyvin monet Hopkinsin tapaamisista Suomessa on laitettu verkkoon sapekkaiden kommenttien kera.

Hopkinsista ei aina oikein osaa sanoa, onko hän tosissaan vai vitsaileeko hän vain huvikseen. Hän ryhtyy ylistämään Italian populistista varapääministeri Matteo Salvinia ja naapurimaamme ruotsidemokraattien voittokulkua vaaleissa. Kysymykseen, pyrkiikö Hopkins yhdistämään eurooppalaisia populistivoimia, hän vastaa näin:

– Kyllä. Me perustamme populistien pahan valtakunnan! On todella ilo huomata, miten nouseva populistiliike poreilee Euroopassa.

Hopkins kävi vastikään Baijerissa liittokansleri Angela Merkelin avokätistä maahanmuuttopolitiikkaa vastustavien poliitikkojen vieraana. Oulussa Hopkins tapasi paikallisia kansalllismielisiä vaikuttajia, ja eduskunnassa hän oli perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaaren vieraana.

Hopkinsilla on tätä nykyä vajaat 900 000 Twitter-seuraajaa. Hän itse väittää kuitenkin, että monet eivät uskalla näyttäytyä hänen seuraajinaan, mutta jakavat silti niitä sisältöjä, joita Hopkins tuottaakin ahkeraa tahtia.

Aiheesta lisää perjantai-illan Sannikka & Ukkola -ohjelmassa TV1:ssä kello 20:00.