Entinen narkomaani pääsi kokeilemaan ruisketta, joka korvaa pillerit huumeriippuvaisten hoidossa: "Ei mikään ohut neula"

Opioidiriippuvainen Niina (nimi muutettu) on käynyt korvaushoitoklinikalla useita kertoja.

Tänään tilanne on kuitenkin aivan uusi. Kouvolalainen Niina on valittu kokeilemaan uutta korvaushoidon lääkevalmistetta ensimmäisten joukossa.

– Onhan tämä jännittävää. Ei ole mikään ohut neula, nuori nainen kommentoi nähdessään injektioruiskun.

Kaksi vuotta sitten, kun Niinan korvaushoito alkoi, hän kävi klinikalla hakemassa vieroitusoireet poissa pitävän lääkkeen joka päivä. Lääkkeen jakavan työntekijän kuului myös valvoa, että tabletti ehtii liueta Niinan kielen alta.

Uudessa valmisteessa vaikuttava lääke on sama buprenorfiini kuin ennenkin, mutta sen sijaan, että lääke otettaisiin suun kautta päivittäin, se annetaan nyt ruiskeena kerran viikossa.

Haastateltavan nimi on muutettu, jotta häntä ei tunnistettaisi jutusta. Kaikki Niinan lähipiirissä eivät tiedä, että hän on korvaushoidossa.

Päihteet saivat kuulumaan joukkoon

Niina oli viisitoista, kun huumeidenkäyttö alkoi nuoruuden kokeiluista. Viihdekäytössä tuli Niinan mukaan kokeiltua kaikkea mahdollista.

– Jollain tapaa en sulautunut joukkoon. Oli teini-iän ahdistusta. Ja kun minua ei ymmärretty, koin sen niin, ettei minua haluttu auttaa.

Lohtu löytyi uusista, Niinaa paljon vanhemmista kaveriporukoista. Siellä liikkuivat myös huumausaineet.

– Tunsin vihdoin kuuluvani johonkin. Lääkitsin päihteillä sitä teini-iän myllerryksen pahaa oloa.

Täysi-ikäisyyden kynnykselle ehdittyään Niina käytti pääasiassa subutexia, mutta myös amfetamiinia ja bentsodiatsepiinejä.

– Totta kai oli myös kokeilunhalu. Koska se oli kiellettyä, se oli cool. Kaikki se rikolliselämä oli hohdokasta, kuin elokuvasta: "vau, tuo on nyt rötöstellyt jotain", Niina kertoo silloisen kaveripiirin houkutuksesta.

Kaoottinen arki

Nuori nainen kuvailee entistä arkeaan kaoottiseksi.

– Asuntoa oli vaikea pitää, kämpät lähtivät alta. Ihmissuhteet olivat sekalaisia. Jälkeenpäin ajatellen ystäviä ei ollut.

Huumeidenkäyttönsä Niina maksoi myös diilaamalla huumeita. Myös vanhemmiltaan ja ystäviltään hänen onnistui ruinasi rahaa milloin milläkin verukkeella.

– Keksin tekosyitä. Väitin, että nyt ei ole ruokaa, rahat olivat menneet milloin mihinkin pakollisiin hankintoihin tai että sosiaalitoimi sössi ja pitäisi vuokra maksaa.

Välit vanhempiin ja sukulaisiin säilyivät, koska Niina ei koskaan jäänyt suoranaisesti kiinni.

– Ihmeen hyvin onnistuin piilottamaan käyttöni. Kyllähän he tavallaan varmaan tiesivät koko ajan jollain tasolla. Eivät vain halunneet myöntää sitä. Ennen kuin sitten kun kerroin, että tilanne on tämä ja näin on mennyt viimeiset vuodet, mutta aion hakeutua hoitoon, Niina sanoo.

Siitä päivästä on yli kymmenen vuotta aikaa. Tänään entinen arki tuntuu Niinasta kaukaiselta.

Kyllästyminen

Niina on nyt 28-vuotias. Takana on kaksi vuotta korvaushoidossa.

– Ei siinä tapahtunut mitään radikaalia. En tullut uskoon, tai mitään sellaista, Niina kertoo päätöksestä etsiä itselleen apua.

Niina oli löytänyt hyvän miehen. Myös mies käytti huumeita ja oli päättänyt, että nyt loppuu. Hän pääsi korvaushoitoon ensin. Pariskunta teki yhteisen päätöksen lopettamisesta.

– Kummasti se päätös on pitänyt. Tuli niin totaalinen kyllästyminen siihen elämänmenoon. Kaikki oli epävarmaa. Kehenkään et voinut luottaa, vähiten ehkä itseesi. Kaikki oli hajalla ja joutui salailemaan. Se riitti. Mietin, että olisiko tällä elämällä antaa minulle jotain muutakin.

Niina halusi nähdä, mitä niin sanottu tylsä, normaali arki voisi olla.

Huumeiden käytöstä luopuminen voi viedä pitkään toistuvien katkaisuyritysten ja huumeiden käytön uudelleen aloittamisen vuorotellessa. Niinalla yrityksiä katkaista huumeidenkäyttö oli neljä.

– En pystynyt olemaan selvinpäin. Se on pelottavaa, kun pää selviää.

Korvaushoitoon

Niina halusi korvaushoitoon. Sinne voivat päästä ne, jotka eivät ole vieroittautuneet opioideista muun hoidon avulla. Päätös korvaushoitoon pääsystä tuli, kun Niinan tilannetta ja hoidontarvetta oli arvioitu useita kuukausia.

Korvaushoitoon kuuluu psykososiaalinen hoito. Sen lisäksi lääkehoito pitää vieroitusoireet kurissa, mutta ei tuo huumaavaa oloa. Näin ihminen voi keskittyä asioihin, jotka tuovat hänen elämäänsä järjestystä.

Korvaushoidon tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, tai riippuvuuden haittojen vähentäminen ja potilaan elämän laadun parantaminen.

Tuoreimman tiedon mukaan korvaushoitoa saa Suomessa arviolta noin 3 300 opioidiriippuvaista (siirryt toiseen palveluun).

Niinan hoitoon kuului aluksi muutama viikko laitoshoitoa. Sen jälkeen alkoivat päivittäiset käynnit korvaushoitoklinikalla. Siellä Niinalle annettiin lääketabletti, joka piti imeskellä loppuun klinikalla.

– Se oli raskasta. Kahden kuukauden jälkeen sain yhden vapaapäivän. Se oli sunnuntai ja se tuntui mahtavalta.

Korvaushoidossa lääkkeitä voi saada kotiin, kunhan hoito on sujunut tarpeeksi pitkään hyvin.

Tabletti vaihtui ruiskeeksi

Aivan viimeisimpien kuukausien aikana Niinan käynnit klinikalla ovat harventuneet kahteen viikossa. Nyt hänet on valittu testaamaan uutta ruiskeena annettavaa lääkettä, josta Niina on innoissaan.

Päihdehuollon palveluita tarjoava Addiktum aloitti uuden korvaushoitovalmisteen käytön yhtenä ensimmäisistä klinikoista Suomessa ja koko Euroopassa, kun se perjantaina otti uuden lääkkeen käyttöön Kouvolan klinikallaan.

Vastikään myyntiluvan EU:n alueella saanut lääke annetaan ruiskeena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, kun aikaisemmin lääke on annosteltu päivittäin suun kautta.

Kouvolassa lääkettä annetaan aluksi vain yhdelle potilaalle, Niinalle. Hän on koko maassa ensimmäisiä henkilöitä, jotka pääsevät kokeilemaan ruiskeena annettavaa hoitoa.

– En kauaa miettinyt, kun tätä tarjottiin. Se helpottaa elämää niin paljon, kun lääkettä ei tarvitse imeskellä joka päivä. Tämän myötä voi olla vapaammin. Aikaisemmin en voinut jäädä mihinkään ex tempore enkä matkailla.

Ruiskeena annettava lääke perustuu Ruotsissa kehitettyyn uuteen teknologiaan. Sen avulla lääke saadaan vapautumaan tasaisena pitoisuutena koko annosteluvälin ajan. Tavoite on parantaa opioidiriippuvaisten hoitoa ja viedä sitä kuntouttavampaan suuntaan.

"Mullistavaa"

Päihdepsykiatri pitää uudella tavalla annosteltavaa valmistetta mullistavana.

– Ennen kaikkea lääkkeen käytön valvonnasta päästään eroon. Se vapauttaa aikaa varsinaiseen hoitoon, kuten psykososiaaliseen kuntoutukseen, päihdehuollon palveluita tarjoavan Addiktumin toimitusjohtaja ja päihdepsykiatri Antti Mikkonen sanoo.

Potilaan näkökulmasta omaa elämää ei harvemmin annosteltavan lääkkeen ansiosta tarvitse rytmittää päivittäisten klinikkakäyntien mukaan.

Myös A-Klinikka Oy on kertonut (siirryt toiseen palveluun) ottavansa lääkkeen kliiniseen käyttöön Espoossa.

– Suurimman riskin näen siinä, että jos asiakkaalle annetaan injektio esimerkiki vain kerran kuukaudessa, voi muu päihdehoito unohtua. Asiakas ei ehkä alakaan käymään päihdeterapiassa ja kiinnity hoitoon, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan uutta lääkevalmistettu on tutkimusvaiheessa annettu jo noin 3000 potilaalle. Siihen liittyviä merkittäviä haittavaikutuksia ei ole tullut esiin.

– Keräämme nyt käytännön kokemusta. Asiakkaiden kokemat hyödyt ja haitat, samoin kuin ammattilaisten kokemukset tulevat ratkaisemaan sen, miten laajasti tämä valmiste tulee käyttöön.

Uusi elämä

Helppoa Niinalla ei ole ollut lopettamispäätöksen jälkeenkään. Vanhoista ympyröistä piti päästä eroon.

– Joutui sanomaan, että älkää tulko oveni taakse enää. Kuinka olen poissa pelistä, niin sanotusti.

Niinalla menee kuitenkin koko ajan paremmin.

– Nyt minulla on harrastuksia. Olen pitänyt kodin siistinä ja maksanut jokaikisen vuokran ajallaan. Ihan normaaleja asioita, mutta jotka eivät ole vuosiin olleet sitä minulle.

Niina haaveilee menevänsä naimisiin ja saavansa lapsia. Hän aikoo myös kouluttautua ja hankkia peruskoulun päälle tutkinnon. Suunnitelmana on ottaa vuosia takaisin.

