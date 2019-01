Raiskauksista tuomitun kulttuurivaikuttajan puoliso jättää Ruotsin akatemian vapaaehtoisesti – saa yhä 1 200 euroa kuussa ja asunnon

Ruotsin akatemian jäsen Katarina Frostenson jättää paikkansa vapaaehtoisesti. Asiasta kertoo muun muassa yleisradioyhtiö SVT. (siirryt toiseen palveluun)

Akatemia kertoo tiedotteessaan, että se on sopinut Frostensonin kanssa lähdön ehdoista.

Frostenson saa eronsa jälkeen akatemialta 12 875 kruunun eli hieman yli 1 200 euron kuukausittaisen korvauksen. Lisäksi hänen asumistaan akatemian omistamassa asunnossa tuetaan, iltapäivälehti Expressen kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Akatemia lopettaa samalla oikeusprosessin Frostensonia vastaan.

Syytöksiä väärinkäytöksistä

Runoilija Katarina Frostenson oli akatemian jäsen 25 vuoden ajan ja on kulttuurivaikuttaja Jean-Claude Arnault'n puoliso.

Arnault'ta on syytetty laajamittaisesta seksuaalisesta häirinnästä metoo-kampanjassa, ja hänet on tuomittu kahdesta raiskauksesta kahden ja puolen vuoden vankeustuomioon. Tuomiosta on valittu korkeimpaan oikeuteen.

Frostensonia itseään epäillään väärinkäytöksistä. Ruotsin akatemia jakaa vuosittain Nobelin kirjallisuuspalkinnon, ja akatemian tutkimusten mukaan Frostenson oli vuotanut etukäteen palkinnon saajien nimiä lähisukulaiselleen eli Arnault'lle. Frostenson on kiistänyt väitteen.

Lisäksi sanomalehti Dagens Nyheter on paljastanut, että Frostensonin ja Arnault'n omistaman kulttuuriklubin palkkoja maksettiin järjestelmällisesti pimeästi. Talousrikosviranomaiset tutkivat parhaillaan epäiltyjä kirjanpitorikoksia.

Ruotsin akatemian työ oli yli vuoden halvaantuneena skandaalin takia, koska useat sen jäsenet jättivät paikkansa. Akatemia ei jakanut Nobelin kirjallisuuspalkintoa lainkaan vuonna 2018.

Nyt osa paikkansa jättäneistä jäsenistä on palaamassa takaisin.

Korjattu otsikkoa ja tekstiä 18.1. klo 15.03: Arnault on tuomittu kahdesta raiskauksesta, ei yhdestä.

