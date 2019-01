Kiinteistöhuoltoyhtiöt eivät vuole kultaa lumitöistä – lumenauraus kuuluu useimmiten sopimukseen

Lunta on tullut tänä talvena erityisesti Etelä-Suomessa enemmän kuin viime vuosina. Tämä on merkinnyt lisää töitä myös kiinteistöjen huoltoyhtiöille, koska lumitöitä taloyhtiöiden pihoilla on pitänyt tehdä enemmän.

Lisätyöt eivät välttämättä kuitenkaan tuo lisää rahaa huoltoyhtiöiden kassaan.

– Meillä se tuo lisää kuluja. Kun koneet liikkuu, se aiheuttaa kustannuksia, lappeenrantalainen Kiinteistöhuolto Reijuksen yrittäjä Tero Reijus kertoo.

Tämä johtuu siitä, että yrityksellä on taloyhtiöiden kanssa sopimus, jonka kuukausihintaan kuuluvat myös lumityöt. Lisääntyvät lumityöt eivät siis tuo lisää rahaa yritykselle.

Tommi Parkkinen / Yle

Yleinen tilanne

Kiinteistöhuolto Reijuksen tilanne on tyypillinen Suomessa.

– Yleensä taloyhtiöiden huoltosopimuksissa lumen auraus on mukana kiinteässä kuukausihinnassa, Kiinteistötyönantajat yhdistyksen toimitusjohtaja Pia Gramén kertoo.

Taloyhtiön kuukausisopimuksessa saattaa Graménin mukaan olla sovittu tietty määrä lumilähtöjä. Huoltoyritys saattaa näin saada lisätienestiä, jos töitä tulee sovitun määrän ylitse.

Lumen kuljettaminen maksaa

Taloyhtiö voi kuitenkin joutua maksamaan lisää, jos lunta tulee niin paljon, että sitä ei voida enää varastoida taloyhtiön piha-alueelle. Tällöin lunta pitää kuljettaa pois lumenkaatopaikalle, joka tyypillisesti ei kuulu kiinteähintaisiin huoltosopimuksiin.

– Jos ollaan pienellä tontilla ja lumet pitää kuljettaa pois, niin kuljetuskustannukset lisääntyvät. Ne voivat muodostaa kymmeniä prosentteja huoltokustannuksista, lappeenrantalainen isännöitsijä Ari Perälä kertoo.

Asia koskee erityisesti kaupunkien keskustoja, jossa taloyhtiöiden tonteilla ei ole tilaa lumen varastointiin.

– Kaikki riippuu kuitenkin taloyhtiön ja huoltoyhtiön sopimuksista, Ari Perälä korostaa.