KRP tehnyt riskiarvion 9 000 kielteisen päätöksen saaneesta turvapaikanhakijasta – yli 200 arvioitu mahdollisesti vaarallisiksi

Venäjä vaalii slaavilaisia yhteyksiä – mutta pureeko sen vetovoima enää muihin itäisen Euroopan maihin?

Venäjä on löytänyt ystäviä alueen kansallismielisistä ja populistisista piireistä, mutta sen suhde entisen itäblokin maihin on vähintäänkin mutkikas. Historian painolasti on raskas.