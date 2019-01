Suositut flunssalääkkeet loppumassa apteekeista toimitusvaikeuksien takia

Suosittu flunssalääke on loppunut osasta apteekkeja.

Suosittu flunssalääke on loppunut osasta apteekkeja. Johanna Lehtola / Yle

Vielä on mahdotonta sanoa, milloin lääkettä taas saa.

Tästä on kyse Suositut flunssalääkkeet ovat loppumassa osasta apteekkeja

Loppuminen johtuu lääkkeen toimitusvaikeuksista

Lääkettä apteekkeihin toimittava tukku ei vielä tiedä milloin saatavuusongelmat ratkeavat

Kahden suositun flunssalääkkeen saatavuudessa on tällä hetkellä ongelmia. Kyseessä ovat kauppanimillä Finrexin ja Coldrex myytävät asetyylisalisyylihappoa sisältävät flunssalääkkeet.

Turussa Humalistonkadun apteekin apteekkarin mukaan ilman reseptiä saatavat lääkkeet loppuvat harvoin. Reseptilääkkeissä toimitusvaikeudet ovat yleisempiä.

– Tällainen tilanne tulee käsikauppalääkkeissä ehkä 1–5 kertaan vuodessa. Tilanne on aika harvinainen, sanoo apteekkari Pia Moksi.

Apteekkarin mukaan toisen loppuneen flunssalääkkeen valmistaja oli ilmoittanut apteekeille jo kuukausia sitten, että toimituksiin saattaa tulla talvella katkos. Lääkkeet eivät siis ole loppuneet suuren kysynnän, vaan nimenomaan toimitusongelmien takia.

Taustalla tuotannolliset syyt

Finrexiniä toimittaa apteekkeihin Takeda Oy -lääketukku. Sen lääketieteellinen johtaja Klaus Tamminen kertoo, että yhtiö on tehnyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoituksen Finrexin saatavuusongelmista.

– Olemme jo viime vuonna saaneet tiedon ongelmista. Taustalla ovat tuotannolliset syyt, joihin emme voi vaikuttaa.

Tamminen pitää lääkkeen saatavuusongelmia valitettavina.

– Kyseessä on meille hyvin iso tuote, joten asia on harmillinen. Vielä on mahdotonta sanoa, milloin saatavuusongelmat ratkeavat.