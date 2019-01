Norjan poliisi tutkii eilistä puukotusta mahdollisena terroritekona – 20-vuotias Venäjän kansalainen otettu kiinni

Puukotajan uhri on nainen, joka on kriittisessä tilassa.

Oslon keskustassa torstaina tapahtunut puukotus on mahdollisesti terroriteko, kertoo Norjan poliisi. Puukottajan uhri on nainen, joka on kriittisessä tilassa. Asiasta kertoo muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK. (siirryt toiseen palveluun)

20-vuotias venäläinen mies otettiin kiinni teosta epäiltynä pian tapahtuman jälkeen.

– Hän sanoi halunneensa tehdä terrori-iskun ja tappaa useita ihmisiä, kertoo Norjan turvallisuuspoliisin PST:n päällikkö Benedicte Bjørnland NRK:lle.

Bjørnlandin mukaan on vielä liian aikaista sanoa, onko epäillyllä yhteyksiä terroristijärjestöihin. Hänen mukaansa ei ole tiedossa, että tapaukseen liittyisi muita ihmisiä.

Epäilty oli tullut Norjaan torstaina Ruotsista ja on kotoisin Venäjän Baškortostanista.

Puukottaja iski uhriaan selkään Kiwi-kaupassa Møllergatanilla Oslossa torstaina hieman ennen kello kahta Suomen aikaa. Uhria hoidetaan Ullevålin sairaalassa, ja hänen tilansa on kriittinen mutta vakaa.