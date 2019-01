Väkivalta leimahti Zimbabwessa, kun bensan hinta nousi rajusti – nyt hallitus katkaisi netin

Zimbabwe on ollut levoton koko viikon. Eteläisen Afrikan maan väkivaltaisuudet leimahtivat maanantaina, kun presidentti Emmerson Mnangagwa nosti bensan hintaa kerralla 150 prosenttia.

Viikkoa on leimannut Zimbabwen hallituksen uusi keino hiljentää kansaa: internetin toiminnan rajoittaminen. Väliaikaiset katkokset muuttuivat perjantaina internetin täydelliseksi sulkemiseksi.

Zimbabwelaisten mukaan nettiyhteyksien sulkemisella halutaan estää ihmisiä levittämästä kuvia ja muuta tietoa poliisin ylimitoitetusta voimankäytöstä mielenosoitusten taltuttamisessa.

Oppositiopuolue MDC:n edustaja Jacob Mafume pelkää, että netin katkaiseminen edeltää hallituksen entistä kovakouraisempia otteita mielenosoittajia kohtaan.

Myös YK on ilmaissut huolensa poliisin kovista otteista. YK myös vaatii nettiyhteyksien pikaista palauttamista.

Luottamus hallitukseen nollassa

Helsingin yliopiston antropologian tutkija Saana Hansen tekee kenttätutkimusta Bulawayossa Zimbabwessa. Hänen mukaansa internetin sulkeminen hallituksen vastatoimena tuli paikallisillekin pienenä yllätyksenä.

Kovia kokeneet zimbabwelaiset eivät muista diktaattori Robert Mugabenkaan hallituksen käyttäneen tätä keinoa kansansa vastaan.

Saana Hansenin näkemyksen bensan hinnankorotus sytytti laajalla kytevän tyytymättömyyden Emmerson Mnangagwan hallitukseen.

– Ihmisten pinna on todella kireällä. Luottamus hallitukseen on erittäin heikko, sanoo Hansen.

Emmerson Mnangagwa lupasi syksyn 2017 vaalikampanjassa mittavia talousuudistuksia ja ulkomaisia investointeja. Lupaukset ovat jääneet toteutumatta.

Ihmiset ovat tyytymättömiä hallituksen lupaamien uudistuksen hitauteen. Aaron Ufumeli / EPA

Poliisi jahtaa kapinallisia

Maanantaina alkaneissa mielenosoituksissa poltettiin autoja kaduilla ja teitä tukittiin. Armeija tuli kaduille, ja poliisi on yrittänyt pitää järjestystä yllä.

Väkivalta on ollut rajua. Tarkasti ei tiedetä, kuinka moni mielenosoittaja on kuollut. Ainakin kymmeniä on joutunut sairaalaan. Satoja kapinallisia on pidätetty.

– Huolta on herättänyt se, että ihmisten koteihin on tunkeuduttu, tutkija Saana Hansen sanoo.

Poliisi on kulkenut yötä päivää ovelta ovelle ja etsinyt mielenosoituksen vetäjiä ja muita kapinahenkisiä.

– Ihmiset ovat levottomia. He ovat myös yllättyneitä siitä, kuinka kovakouraisesti poliisi on vastannut mielenosoituksiin.

Kaupat ovat olleet lakkoilun jälkeen kunnolla auki vasta tänään perjantaina. Monet kaupat ovat myös kiinni, koska ne on ryöstetty tai poltettu.

– Kauppoihin on ollut valtavat jonot, kun kerralla on voitu ottaa sisään vain rajallinen määrä ihmisiä. Ystävät kertovat, että suurin haaste on päästä kaupungille ostamaan ruokaa.

Huhujen mukaan lakot jatkuvat

Mielenosoitusten kanssa yhtä jalkaa alkoi yleislakko. Se kesti kolme päivää.

Entuudestaan haavoittuva terveydenhuolto on ollut koetuksella, kun myös lääkärit ja sairaanhoitajat ovat olleet lakossa.

– Ihmisiä kuolee, koska he eivät saa kunnollista hoitoa ja lääkkeitä.

Yleinen näkemys on, että zimbabwelaisten protestihenki ei netin sulkemiseen katkea.

– Huhut liikkuvat, että lisää protesteja on luvassa. Ensi viikolle kaavaillaan uutta yleislakkoa, sanoo tutkija Saana Hansen.