Herätys: Avantouinti koukuttaa, Yle tapasi äärioikeiston perijättären Ranskassa, Tesla irtisanoo tuhansia

Avantouintiin jää koukkuun

Avantouintikausi on parhaimmillaan koko Suomessa ja SM-kisat parin viikon kuluttua. Kylmäaltistuksen vaikutuksia terveyteen on tutkittu jonkin verran. Yhden tutkimuksen mukaan ylähengitystieinfektioita on avantouimareilla lähes puolet vähemmän kuin muilla. Avantouimarit itse sanovat virkistävän hyvän olon olevan tärkein vaikutus. Tämän vahvistaa myös joka päivä avantoon pulahtava turkulainen terveyskeskuslääkäri Kai Haapasalo.

Tesla irtisanoo tuhansia

Elon Musk poseerasi Teslan kanssa Amsterdamissa vuonna 2014. Jerry Lampen / EPA

Sähköautoja valmistava Tesla kertoo irtisanovansa tuhansia työntekijöitä. Irtisanomisten syynä on liian kalliit autot, jotka eivät tuota tarpeeksi voittoa. Teslalla on ollut vaikeuksia saada markkinoilla mallia, johon muilla kuin varakkailla autoilijoilla olisi varaa.

Äärioikeiston perijätär haluaa kouluttaa Ranskan tulevia johtajia – "Arvokonservatismi on vallitseva ideologia Ranskassa"

Marion Maréchal puhui arvokonservatiivien Manif pour Tous -mielenosoituksessa Pariisissa lokakuussa 2016. Christophe Petit Tesson / EPA

Moni haikailee Ranskassa Le Penin poliitikkodynastian nuoresta tähdestä konservatiivisen oikeiston yhdistäjää. 29-vuotias Marion Maréchal on perustanut Ranskaan kansallismielisen korkeakoulun. Ylen toimittaja Annastiina Heikkilä tapasi Maréchalin Lyonissa.

Kolme viidestä äänestää varmasti eduskuntavaaleissa

Petteri Paalasmaa / AOP

Kolme viidestä äänestysikäisestä ilmoittaa äänestävänsä varmasti huhtikuun eduskuntavaaleissa, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Epävarmimpia äänestäjiä ovat nuoret, opiskelijat, työttömät ja perussuomalaisten kannattajat. Varmimpia äänestäjiä ovat yli 60-vuotiaat, yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt sekä vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajat.

Poutainen pakkaspäivä tiedossa

Yö oli kylmä koko maassa ja lauantaista on luvassa poutainen pakkaspäivä. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan pakkanen heikkenee päivällä etelässä. Pohjoisessa pakkasta on päivälläkin reilut 15 astetta. Lisää säästä Ylen sääsivuilta.