The Sun: Saara Aaltoa pyydetty Spice Girlsiin korvaamaan Victoria Beckham kiertueen ajaksi

Suomalainen laulajatähti Saara Aalto on pyydetty mukaan takavuosien suosikkiyhtyeen Spice Girlsin paluukiertueelle. Asiasta kertoo brittiläinen juorulehti The Sun (siirryt toiseen palveluun).

Aalto korvaisi Victoria Beckhamin, joka ei osallistu kiertueelle.

Lehden tietojen mukaan Aalto on kysynyt Sporty Spiceltä, Melanie C:ltä, voisiko tulla mukaan kuudenneksi spiceksi. Melanie oli vastannut, että Saara voisi olla viides.

– Hän sanoi, että heillä on tilaa laulajalle, joka todella osaa laulaa. Minusta oli aivan uskomatonta, että hän todella sanoi niin, Aalto kertoo The Sunin haastattelussa.

Aallon mukaan Victorian korvaaminen olisi hänelle helppoa.

– Posh oli minun suosikkini ja hänellä ei ole kovin paljon laulettavaa.

Aalto paljasti haastattelussa myös saaneensa apua Geri Hornerilta, Ginger Spiceltä, joka on kirjoittanut Aallolle laulun, joka on määrä ottaa mukaan Aallon tulossa olevaan albumiin.

– Tämä menee entistä hullummaksi! Geri kirjoitti sen ja haluaa, että laulan sen, Aalto kertoo.

Spice Girlsin on määrä pitää kesällä kuusi stadionkonserttia. Saara Aalto osallistuisi ainakin osaan niistä.

Saara on tällä hetkellä mukana Dancing on Ice -jäätanssikilpailussa. Tänä viikonloppuna hänen on määrä tehdä vaikutus yleisöön laulamalla luisteluesityksensä aikana.

Saara Aalto nousi kansainväliseen maineeseen menestymällä Britannian X-Factor -ohjelmassa sekä Suomen edustajana Euroviisu-kilpailuissa.

Aallon Spice Girls -kutsusta kertoi Suomessa ensin Ilta-Sanomat.