Pikkupoika putosi sata metriä syvään, 25 senttiä leveään porakaivoon Espanjassa – pelastusoperaatio käynnissä

Pelastustyötä on hidastanut kivikkoinen maasto.

Etelä-Espanjassa on käynnissä kiivas pelastustyö 2-vuotiaan pojan pelastamiseksi syvästä porakaivosta.

Pikkupoika oli viime viikon sunnuntaina perheensä kanssa retkellä Totalanin alueella Malagan lähellä, kun hän putosi porakaivoon.

Kaivo on vain noin 25 senttiä leveä ja yli sata metriä syvä. Pojan uskotaan juuttuneen 72 metrin syvyydessä olevaan kapeampaan kohtaan.

Toiveet saada poika ulos elossa ovat tässä vaiheessa heikot. Hänestä ei ole saatu elonmerkkejä. Todisteena pojan putoamisesta kaivoon on hänen hiuksistaan saatu dna-näyte. Hänen putoamisensa on myös murentanut kaivannon seinämiä, jolloin hänen päälleen on pudonnut maata.

Pelastustyötä haittaa seudun vaikeakulkuisuus. Raskasta kalustoa on ollut vaikea saada ylös kukkuloille, missä maasto on louhikkoista.

Pelastustyö saatiin kuitenkin alkuun eilen lauantaina. Pelastajat poraavat ensin pystysuoran tunnelin samoille kohdin, missä pojan oletetaan olevan.

Tämän jälkeen paikalle laskeutuneet kaksi tai kolme pelastajaa kaivavat käsin vaakasuoran kaivannon.

Jos kaikki menee suunnitellusti, kaivuutyön pitäisi olla valmis noin 35 tunnin kuluessa.

– Olemme äärimmäisen motivoituneet saamaan hänet ulos niin nopeasti kuin mahdollista. Emme piittaa tunneista, väsymyksestä tai unenpuutteesta, sanoi pelastustyötä johtava insinööri Ángel Vidal The Guardian -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Koko alueen maaseudun väki, samoin kuin Espanjan tiedotusvälineet seuraavat herkeämättä pelastustyön etenemistä.

Pojan perheelle on Espanjan tiedotusvälineiden mukaan tapahtunut aikaisemminkin tragedia. Heidän 3-vuotias poikansa menehtyi sairauskohtaukseen uimarannalla.

Lähteet: AP