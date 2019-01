Uutinen Saara Aallon ja Spice Girlsin yhteistyöstä herättää hämmennystä – The Sunin toimittaja seisoo haastattelunsa takana

Saara Aallon tiedottajan mukaan kaikki Spice Girls -yhteistyöhön liittyvä tieto näkyy The Sunin videolla. Siinä artistien yhteistyöstä lähinnä vitsaillaan.

Eilen julkaistu artikkelimme poptähti Saara Aallon ja tyttöbändi Spice Girlsin yhteistyöstä on herättänyt runsaasti keskustelua.

Juorulehtenä tunnettu The Sun (siirryt toiseen palveluun) raportoi, että Saara Aalto esiintyisi yhdessä Spice Girlsin kanssa joillakin yhtyeen keikoilla.

Lehden mukaan Aalto on kertonut asiasta yksinoikeudella annetussa haastattelussa, mutta muun muassa Ylen lukijat ovat huomauttaneet, että juttuun liitetty humoristinen video on kuvattu jo viime vuonna.

The Sunin jutun kirjoittanut toimittaja Dan Wootton kertoo Ylelle, että on saanut Saara Aallolta erikoishaastattelun viime viikon keskiviikkona.

– Jutussa käyttämäni sitaatit olivat häneltä suoraan minulle eivät videosta, Wootton sanoo Facebookin välityksellä.

Wootton, 35, on The Sunin toimituspäällikkö, joka on kerännyt mainetta muun muassa viihdemaailman tähtien erikoishaastatteluilla (siirryt toiseen palveluun).

Hänen mukaansa Saara Aalto puhui haastattelussa mahdollisesta yhteistyöstä Spice Girlsin kanssa.

Pitääkö hän Saara Aallon liittymistä Spice Girlsiin kiertuetta varten mahdollisena?

– Suoraan sanoen en usko, että hän olisi mukana ainakaan koko kiertueella. Tämän ehdotuksen teki Mel C, ja jotta se voisi onnistua, muiden kolmeen yhtyeen jäsenen olisi hyväksyttävä se [Aallon mukaan tuleminen]. En usko, että he ovat sopineet tästä. Mutta jos Spice Girlsin kiertueella on vierailijoita, uskon, että Aalto voisi hyvinkin olla yksi heistä, Wootton sanoo.

Toimittaja Dan Wootton lähetti kuvan itsestään haastattelemassa Saara Aaltoa viime viikon keskiviikkona. Hän on tehnyt Aallosta useita juttuja aiemmin. Dan Woottonin albumi

Aallon tiedottaja: "Kaikki on videolla"

Yle ei ole tavoittanut Saara Aaltoa itseään kommentoimaan Spice Girls -uutista. Artistin tiedottaja Nora Norrlin totesi sunnuntaina Ylelle lyhyesti näin:

– Kaikki mitä meillä on sanottavaa on jutun yhteydessä julkaistussa videossa.

Videolla näkyy selvästi, että Saara Aallon käymä keskustelu Spice Girlsin jäsenen Mel C:n kanssa on pelkkää vitsailua.

Jotain yhteistyötä Spice Girlsin ja Saara Aallon välillä kuitenkin on, sillä yksi yhtyeen jäsenistä, Geri Horner, on säveltänyt Saara Aallon uudelle levylle kappaleen. Tästä Saara Aalto kertoi Woottonille viime viikkoisessa haastattelussa.

Spice Girls on 1990-luvun lopun suosittu tyttöbändi, joka aikoo tehdä kesällä ainakin kuuden stadionkonsertin mittaisen paluukiertueen.