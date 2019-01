Nairobin somalilähiössä pelätään sekä kosto- että terrori-iskuja – "Aina kun tapahtuu jotain huonoa, syytetään somaleja"

Yle vieraili Nairobin somalialaisessa lähiössä, jonne moni on paennut nimenomaan Al-Shabaabin terroria.

NairobiKun Kenian pääkaupungin Nairobin myllertävästä keskustasta kulkee hieman itään, tuntuu kuin tulisi ihan eri kaupunkiin.

Eastleighn lähiötä kutsutaankin Pikku-Mogadishuksi, koska väestö koostuu enimmäkseen somaleista tai somalinsukuisista kenialaisista.

Eastleigh on Nairobin vilkkaimpia talouskeskuksia. Kaupunginosassa on kauppakeskuksia vieri vieressä ja kaduilla myyntikojuja niin tiheään, että ne ovat lähes päällekkäin.

Nairobilaiset ympäri kaupunkia tulevat tänne ostamaan elektroniikkaa, Dubaista tuotuja merkkivaatteita ja päivittäistavaroita.

Pienissä kahviloissa juodaan teetä kamelimaidolla ja kadulla voi ostaa vahvaa etiopialaista kahvia ja mietoa huumetta khatia.

Kauppa on kuitenkin kärsinyt viime viikon terrori-iskusta. Somalialaisen terrorijärjestön Al-Shabaabin hyökkäys hotelli- ja toimistoalueelle vauraassa Westlandsin kaupunginosassa tappoi ainakin 21 ihmistä.

Se levitti Eastleighssä pelkoa.

"Tarvitsemme rauhaa ja rakkautta"

Täällä tiedetään, miten terrori-iskun jälkeen yleensä käy: syyttävä sormi osoittaa Eastleightä. Tässäkin iskussa ainakin yksi tekijöistä oli kotoisin lähiöstä.

Siksi asukkaat pelkäsivät, että terroristit tulisivat Eastleighiin, ja että turvallisuusjoukot seuraisivat perässä.

– Pelkäsimme, että terroristit yrittäisivät piilottautua tänne Eastleighiin. Täällä asuu niin paljon somaleja, sanoo vaatteita myyntikojussaan järjestelevä Muna Musa.

18-vuotias Musa oli töissä yhdessä kauppakeskuksista sijaitsevassa kojussaan myös viime tiistaina, kun useamman kilometrin päässä olevaan DusitD2-hotelliin hyökättiin.

– Täällä kävi kauhea kuhina, kaikki alkoivat puhumaan toisilleen iskusta. Näin Facebookista ja Youtubesta mitä tapahtui. Ihmiset pelästyivät, laittoivat kauppansa kiinni ja lähtivät kotiin ettei tulisi ongelmia, hän sanoo.

Ongelmilla hän tarkoittaa, että moni pelkäsi sekä Al-Shabaabia että turvallisuusjoukkoja.

Muna Musa auttaa äitiään vaatemyynnissä Eastleighssä Nairobissa. Fredrik Lerneryd

Muna Musa on syntynyt Keniassa ja on maan kansalainen. Hän kertoo kokeneensa siitä huolimatta paljon syrjintää taustansa ja uskontonsa takia.

Koulussa kavereiden vanhemmat käskivät ottamaan etäisyyttä, sillä hänestä saattaisi koitua ongelmia.

– Aina, kun tapahtuu jotain huonoa, syytetään somaleja. Mutta vihaa levittävät eivät tajua, että ne terroristit ajattelevat vain omaa etuaan ja rahaa. Olen todella surullinen iskusta, ihmisiä tapettiin täysin ilman syytä. Tarvitsemme nyt rauhaa ja rakkautta, hän sanoo.

Ebrahim Galgalo kysyy leikkisästi, miksi Eastleighn asiat kiinnostavat mediaa vain terrori-iskujen jälkeen. Fredrik Lerneryd

Al-Shabaab muuttaa taktiikkaa

Terrori-iskut Keniassa ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun maa lähetti joukkojaan Somaliaan taistelemaan Al-Shabaabia vastaan vuonna 2011. Myös Eastleigh on kokenut tuhoisia iskuja, muun muassa vuonna 2014.

Nairobin tuhoisin terrori-isku vaati kymmeniä ihmishenkiä syksyllä 2013. Silloin Al-Shabaab iski Westgate-kauppakeskukseen, joka myös sijaitsee Westlandsissa.

Sen jälkeen Kenia pyrki sulkemaan Dadaabin (siirryt toiseen palveluun) valtavan pakolaisleirin, koska iskuja oli hallituksen mukaan suunniteltu sieltä. Korkein oikeus kuitenkin esti yritykset, ja Dadaabissa asuu edelleen reilut 200 000 pakolaista, lähinnä Somaliasta.

Muna Musa kuuluu Kenian muslimivähemmistöön. Noin kymmenesosa kenialaisista on muslimeja, suurin osa asuu rannikkoseudulla. Fredrik Lerneryd

Westgaten iskua seurasi myös täsmäiskuja somali- ja muslimiväestöä vastaan. Ihmisoikeusjärjestöt ovat (siirryt toiseen palveluun) syyttäneet Kenian turvallisuusjoukkoja mielivaltaisista pidätyksistä, raiskauksista, kidutuksista ja murhista.

International Crisis Groupin viime syyskuussa julkaisemassa raportissa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että kaikki tämä vain kiihdytti Al-Shabaabin värväyksiä.

Samassa raportissa kerrotaan, että Al-Shabaab on hieman muuttanut taktiikkaansa.

Järjestö on pirstaleisempi, värvää enemmän paikallisväestöä ja on levinnyt Keniasta kohti Tansaniaa ja sen eteläisiä osia. Al-Shabaab on myös sekaantunut Mosambikin pohjoisosissa olevaan konfliktiin.

Al-Shabaab ei Keniassakaan värvää pelkästään somalitaustaisia, vaan on yhä enemmän keskittynyt kenialaisten värväämiseen.

Viime viikon iskun tekijät olivat mediatietojen mukaan Kenian kansalaisia – yksi oli Kenian armeijan sotilaan poika. Uhreista muutamalla oli puolestaan somalialaista taustaa – muun muassa kaksi veljestä menehtyi.

Kenian somalit ovat joutuneet ristituleen hallituksen ja Al-Shabaabin välisessä taistelussa. Fredrik Lerneryd

Trump lisännyt lennokki-iskuja Somaliassa

Eastleighin ilma täyttyy äänten sekasoinnuista. Autojen ja bussien tööttäykset kietoutuvat megafonien mainoshuutoihin, afrikkalaisiin rytmeihin ja kukkojen kieuntaan.

Kauppakeskukseen kavereita tapaamaan tullut Hussein Barug on surullinen siitä, että pelko on jälleen levinnyt nairobilaisissa.

Kaupankäynti kärsii, kuten myös Kenian turismi.

– Terroristeilla ei ole rotua, väriä tai heimoa. He ovat läpeensä pahoja ihmisiä ja uhka koko ihmiskunnalle. Meidän pitää kukistaa heidät yhteisenä rintamana, hän sanoo.

Hussein Barugilla ei ole Kenian kansalaisuutta, mutta johtaa somalialaisten opiskelijoiden järjestöä Keniassa. Fredrik Lerneryd

Tiistain isku DusitD2-hotellikompleksiin kesti lähes 20 tuntia. Kun se oli ohi, presidentti Uhuru Kenyatta lupasi, että he löytävät jokaisen, joka oli sekaantunut iskuun joko rahallisesti, suunnittelussa tai itse teossa.

Al-Shabaab sanoi iskun jälkeen, että syynä oli presidentti Donald Trumpin päätös siirtää maan suurlähetystön Jerusalemiin, joka on myös muslimien pyhä kaupunki.

Trumpin presidenttiyden aikana Yhdysvallat on tehnyt yhä enemmän lennokki-iskuja Somaliaan. Viime vuonna Kenian tukemissa iskuissa tapettiin yli 300 epäiltyä Al-Shabaabin taistelijaa.

Lauantaina kuoli noin 50 Al-Shabaabin taistelijaa lennokki-iskussa, joka oli kosto terroristijärjestön lauantaiaamuna tekemälle iskulle Somalian armeijan tukikohtaan.

Vaikka lennokki-iskut heikentävät järjestöä, ne myös antavat heille pohjaa uusien jäsenien värväämisessä, arvioivat asiantuntijat (siirryt toiseen palveluun).

Al-Shabaab on menettänyt lähes kaikki kontrolloimansa maa-alueet, mutta kylvää edelleen valtavaa tuhoa Somaliassa. Syksyllä 2017 yli 500 ihmistä sai surmansa terrori-iskussa pääkaupungissa Mogadishussa.

Abdul Nasir Sayyed on asunut Eastleighssä muutaman vuoden. Hän loukkaantui terrori-iskussa Somaliassa vuonna 2010. Fredrik Lerneryd

Surua ja järkytystä

Eastleighssä moskeijan rukoushuudon viimeiset soinnut kimpoavat rakennusten välissä ja häviävät lopulta kaukaisuuteen. Aurinko on jo matalalla ja moskeijasta virtaa ihmisiä.

Abdul Nasir Sayyed kävelee kepin turvin. Hän ontuu vahvasti.

– Terrori-isku vaikutti syvästi yhteisöömme, olemme järkyttyneitä ja surullisia, hän sanoo.

Vanha mies pakeni Somaliasta Keniaan muutama vuosi sitten. Hän joutui Mogadishussa keskelle Al-Shabaabin terrori-iskua Muna-hotellissa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2010 ja sai osuman jalkaansa.

Iskussa poliitikkojen suosimaan hotelliin sai surmansa 32 ihmistä, joista yksitoista oli somalialaisia kansanedustajia. Samat ongelmat, jotka Al-Shabaab tuotti meille Somaliassa, se on nyt tuonut tänne, Sayyed sanoo.

– Tietenkin täälläkin on suuria ongelmia, mutta viranomaiset ottavat usein somalit silmätikukseen. He eivät tunnu ymmärtävän, että samat ihmiset jotka tekivät tämän minulle tekivät nyt iskun hotelliin, hän sanoo ja osoittaa jalkaansa.