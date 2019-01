Tuhannet huusivat Makedonian nimen perään Ateenassa

Poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet kiivaasti yhteen Ateenassa. Tuhannet kreikkalaiset vastustivat Makedonian nimisopimusta ja kerääntyivät mielenosoitukseen Ateenan parlamenttitalon eteen.

Poliisi hajotti mielenosoituksen kyynelkaasulla ja pamputtamalla mielenosoittajia. Useat mielenosoittajat olivat niin ikään varustautuneet muun muassa kepein ja kivin.

Syntagma-aukiolla, Ateenan keskustassa oli mielenosoittajia vastassa noin 2 000 poliisia. Poliisilla oli käytössään myös drooneja ja helikoptereita.

Mielenosoitukseen odotettiin jopa 600 000 osallistujaa, mutta järjestäjien mukaan paikalle tuli tiettävästi noin 100 000 nimisopimuksen vastustajaa. Iso osa mielenosoittajista oli saapunut pääkaupunkiin busseilla pohjoisesta, Makedonian maakunnasta.

"Makedonia on kreikkalainen"

Mobnelle kreikkalaiselle on ollut mahdotonta hyväksyä Kreikan ja Makedonian välillä solmittua sopimusta, jonka mukaan entisestä Jugoslaviasta irtaantunut Makedonia muuttaa nimensä Pohjois-Makedoniaksi.

– Emme voi hyväksyä sopimusta ja luopua Makedoniastamme, luopua historiastamme. Makedonia on kreikkalainen, uutistoimisto Reutersin haastattelema mielenosoittaja Amalia Savrami kertoi.

Kreinkan pohjoinen maakunta on nimeltään Makedonia ja siksi nimestä luopuminen on Kreikassa arka asia. Kreikka on vaatinut vuosia Makedoniaa muuttamaan nimensä.

Nimisopimus on vielä hyväksyttävä Kreikan parlamentissa. Moni Kreikan puolue vastustaa sopimusta, mutta nimisovun arvellaan kyllä menevän läpi parlamentissa.

EU:n ja Naton ovet raottuvat

Makedonian parlamentti hyväksyi nimenmuutoksen omalta osaltaan viime viikolla.

Tulevalle Pohjois-Makedonialle nimikiistan ratkeaminen on merkittävä asia. Nimisopu takaa sen, ettei Kreikka estä Pohjois-Makedoniaa saamasta jäsenyyttä EU:ssa tai sotilasliitto Natossa.

Makedoniassa asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä.