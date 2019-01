Talven pakkasennätys rikki Sallassa: –36,6 astetta – Kuunpimennystä kelpaa katsella selkeässä säässä

Talven pakkasennätys meni uusiksi maanantaina aamulla, kun Sallan Naruskassa elohopea laski 36,6 pakkasasteeseen. Jo sunnuntai-iltana Muoniossa mitattiin 35,8 astetta pakkasta.

Lämpötila saattaa laskea vielä uuteen ennätykseen, sillä maanantaista näyttää tulevan kylmä ja selkeä päivä koko maassa.

– Lapissa on päivälläkin 20–35 astetta pakkasta. Tunturissa on kuitenkin lauhempaa: 300 metrin korkeudessa pakkasta on vain noin 10 astetta, sanoo Ylen meteorologi Seija Paasonen.

Keskisessä Suomessa pakkasta on 15–25 astetta ja Etelä-Suomessa 10–20 astetta.

Maanantaiaamun kuunpimennyksen katselu onnistuu lähes koko maassa, sillä Paasosen mukaan suuressa osassa maata on selkeää.

