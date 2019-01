Raide-Jokerin liikennöinti voisi alkaa kesäkuussa 2024 – Hinta hyppäsi 90 miljoonalla ylöspäin

Pikaraitiotietä varten rakennettavat suuret sillat tulevat Lahdenväylän, Turunväylän, Kehä I:n ja Vantaanjoen yli. Lisäksi Pajamäkeen louhitaan radalle täysin uusi kalliotunneli.

Pikaraitiotietä varten rakennettavat suuret sillat tulevat Lahdenväylän, Turunväylän, Kehä I:n ja Vantaanjoen yli. Lisäksi Pajamäkeen louhitaan radalle täysin uusi kalliotunneli. Yle Uutisgrafiikka

Päivitetty Raide-Jokerin hankesuunnitelma kustannusarvioineen etenee Helsingin ja Espoon kaupungin hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana.

Pikaraitiotien lopullinen kustannusarvio on 386 miljoonaa euroa joulukuun 2018 hintatasossa. Helsingin osuus kustannusarviosta on 268 euroa ja Espoon 118 miljoonaa euroa. Korotus aikaisempaan hankepäätöksen kustannusarvioon on 93 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.

– Kustannusarvio perustuu allianssin kehitysvaiheessa laadittuihin tarkentuneisiin suunnitelmiin ja laskelmiin, sanoo Raide-Jokeri-projektin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski.

"Kannattaa nousseista kustannuksista huolimatta"

Raide-Jokerin tilaajan asettama alkuperäinen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa.

– Ainoa mahdollisuus päästä tähän aiempaan hyväksyttyyn kustannustasoon olisivat olleet radan linjamuutokset, sanoo projektijohtaja Saarikoski.

Tähän ei kuitenkaan haluttu mennä. Voivatko kustannukset sitten nousta tästä edelleen?

– Kaikki osapuolet ovat nyt sitoutuneet tähän kustannusarvioon. Emme tietenkään voi olla täysin varmoja, että vuonna 2023 tietyllä katuosuudella joku alihankkija tekee juuri tietyllä hinnalla jonkin työn, mutta kustannusarviossa pysyminen on mahdollista tiukalla projektinhallinnalla, sanoo projektijohtaja Saarikoski.

Kustannusten noususta huolimatta hanketta pidetään edelleen kannattavana.

– On valitettavaa, että kustannukset ovat nousseet alkuperäisestä. Raide-Jokerin hyödyt joukkoliikenteessä tulevat olemaan kuitenkin niin suuret, että hanke kannattaa nousseista kustannuksista huolimatta, sanoo Helsingin kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska.

Päätöksentekoa kiirehditään

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot ovat kesäkuussa 2016 tehneet päätöksen Raide-Jokerin hanke-suunnitelman mukaisesta kustannusarviosta, joka oli 275 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.

Koska nyt valmistunut kustannusarvio on tätä korkeampi, etenevät kustannukset uudelleen kaupunkien päätettäväksi. Päätöksenteko alkaa Helsingissä HKL:n johtokunnasta, jossa asiaa käsitellään 25.1.

– HKL:n johtokunta käsittelee Raide-Jokerin uuden kustannusarvion yllimääräisessä kokouksessaan. Näin siksi, että asian käsittely olisi mahdollisimman ripeää, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Espoossa käsittely alkaa kaupunginhallituksessa 28.1. Tämän jälkeen päätöksenteko etenee molemmissa kaupungeissa kaupunginvaltuustoihin.

Tavoitteena on, että Raide-Jokerin rakentaminen voitaisiin aloittaa kesäkuussa 2019. Tässä tapauksessa pikaraitiotien liikennöinti alkaisi kesäkuussa 2024.