Helsingin ja Turun yliopistot kannattavat Tunnin junan rakentamista: Entistä nopeampi junayhteys tiivistäisi korkeakoulujen yhteistyötä

Uusi, nopea junayhteys lisäisi korkeakouluyhteistyötä ja toisi Helsingin ja Turun entistä lähemmäksi toisiaan. Nykyinen hidas ja epävarma junayhteys jopa hankaloittaa yliopistojen yhteistyötä.

– Asiantuntijoita liikkuu Turun ja Helsingin välillä hyvin paljon. Moni tulee mieluummin bussilla, koska junissa on niin usein poikkeuksia. Tämä Turun rata on saatava kuntoon ja tunnissa sinne on päästävä, Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä täräyttää.

Tällaisia osaamiskäytäviä me tarvitsemme, jotta Suomen tiede ja tutkimus etenee. Sitä kautta kohenee myös hyvinvointi. Jari Niemelä

Niemelä johtaa 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälistä tiedeyhteisöä. Hän puhuu mielellään niin sanotuista osaamiskäytävistä.

– Tunnin juna yhdistäisi Helsingin ja Turun seudun sekä eri oppilaitokset ja osaamiskeskittymät. Tällaisia osaamiskäytäviä me tarvitsemme, jotta Suomen tiede ja tutkimus etenee. Sitä kautta kohenee myös hyvinvointi.

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä katselee työhuoneestaan Senaatintorille. Elise Tykkyläinen / Yle

– Paitsi yliopistoille, niin tämä on ehkä vielä enemmän näille alueille valtavan tärkeä hanke. Se yhdistäisi koko Helsingin ja Turun väliä aivan uudella tavalla, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa puolestaan kommentoi.

Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtorit ovat esittäneet mielipiteensä Tunnin junan puolesta muun muassa Helsingin Sanomien mielipidesivulla (siirryt toiseen palveluun). Rehtorit toivovat, että Tunnin junan toteutuminen kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa. Petra Ristola / Yle

Monelle opiskelijalle julkinen liikenne on ainoa vaihtoehto

Myös opiskelijoille nopea yhteys olisi tärkeä. Opintoja voisi mahdollisesti suorittaa ristiin useissa yliopistoissa eikä opintojen perässä välttämättä tarvitsisi edes muuttaa toiseen kaupunkiin.

– Mikäli mielenkiintoisia kursseja tai työharjoittelupaikkoja ei Turusta löydy, hyvin usein täältä lähdetään Helsinkiin, sanoo Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sini Saarinen. Petra Ristola / Yle

Vain harvalla opiskelijalla on oma auto, joten julkinen liikenne on paitsi tärkeä, myös varsin edullinen vaihtoehto.

Niinpä sekä Helsingin että Turun yliopiston ylioppilaskunnat kannattavat Tunnin junan rakentamista.

– Helsingin yliopiston ylioppilaskunta näkee todella hyvänä julkisen liikenteen verkon kasvattamisen. Mitä helpompi on liikkua paikasta toiseen, sen parempi. Toki tällaiset uuden junayhteyden rakentamisen kaltaiset ilmastoteot vaikuttavat myös meidän kaikkien tulevaisuuteen, HYY:n hallituksen puheenjohtaja Laura Wathén tähdentää.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen on tismalleen samaa mieltä.

– Mitä nopeammin päästään liikkumaan, sitä paremmin ja nopeammin päästään tekemään töitä. Silloin syntyy myös innovaatioita ja opiskelukin helpottuu, kun voidaan mennä tässä eestaas.

Liikennevirasto on esitellyt ratalinjausta syksyn aikana yleisötilaisuuksissa. Yle Uutisgrafiikka

Helsingin ja Turun välinen tunnin juna toisi lisäksi kokonaan uuden raideyhteyden Vihtiin ja Lohjalle. Radasta hyötyisi myös Espoo, sillä Tunnin junan rakentaminen toisi uuden kaupunkiradan Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille.

Uuden junaradan yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä, mutta toteuttamispäätös on vielä tekemättä. Rakentamispäätös on eduskunnan ja hallituksen käsissä.

