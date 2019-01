"Kelkka upposi lumen läpi, ja vesi vaan roiskui" – vesi puskee jään läpi Saimaalla

Arktinen maisema huijaa. Jää Saimaalla on heikkoa ja epätasaisesti jäätynyt.

Tästä on kyse Suomen suurimman järven Saimaan jäätilanne on poikkeuksellisen huono.

Jään paksuus vaihtelee paikoittain erittäin paljon.

Paksu lumikerros eristää ja estää jäätymisen kovillakin pakkasilla.

Virtapaikoissa vesi syö teräsjäätä alta päin.

Ikänsä Saimaalla liikkunut mies seisoo jäällä polveen asti ulottuvassa lumessa. Lumen alta hän kaivaa esiin läikän tummaa jäätä. Yksi isku tuuralla, ja pienestä reiästä alkaa pulputa vettä jäälle.

– Tuossa kohdassa, missä jäätä kokeilin, niin lumi painaa sitä ohutta jääkerrosta notkolleen. Kun siellä on valtava paine, niin vesi pyrkii jäälle.

Hän on taipalsaarelainen valokuvaaja Mikko Nikkinen, joka vuosien ajan on seurannut Suomen suurimman järven Saimaan elämää. Vaikka ulkona paukkuu pakkanen, on jää edelleen petollista.

Syynä on lumi, jota on paikoitellen jopa puoli metriä. Lumikerros toimii eristeenä ja estää vahvan jään muodostumisen.

"Vesi vaan roiskui"

Jäälle pulppuavan veden kanssa on tehnyt tuttavuutta myös Lappeenrannan kaupungin ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari.

Nakari kävi testaamassa jään kantavuutta ja ajoi moottorikelkalla Pien-Saimaalla parin kilometrin matkan mantereelta saareen.

– Kelkka upposi heti lumen läpi, ja vesi vaan roiskui, kertoo Nakari.

Lappeenrannan kaupunginlahti on yleensä täynnä hiihtäjiä ja kävelijöitä. Nyt on rauhallista. Petri Kivimäki/Yle

Hiihtäjien on turha jäälle pyrkiä.

– Tällaisessa jäätilanteessa kaupunki ei ryhdy tekemään latuja jäälle, Nakari sanoo.

Jääladut on Lappeenrannassa perinteisesti vedetty Kaupunginlahdelle ja Lappeenrannan ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalle Sunisenselälle.

"Teräsjää puuttuu paikka paikoin kokonaan"

Suur-Saimalla jäätä on ällistyttävän vähän – vain muutamista senttimetreistä kahteenkymmeneen senttiin.

– Ohut teräsjää, vettä, kohvaa ja lunta, luettelee kalastaja Antti Häkkinen.

Hän muistuttaa, että Suur-Saimaalta teräsjää puuttuu paikka paikoin kokonaan.

Kalastaja Antti Häkkinen tarkastaa aamuvarhaisella jään paksuutta Saimaan Kyläniemessä. Jari Tanskanen / Yle

Häkkinen on pitänyt verkkoja reilun viikon ajan Saimaalla Taipalsaaren Kyläniemen pohjoispuolella. Hän odottaa, että jäät vahvistuisivat.

– Kalastamme vähemmillä verkoilla kuin normaalisti tähän aikaan, hän kertoo.

Apajalle mennään jalkamies edellä. Jalkamies kokeilee jäätä, ja moottorikelkka lasteineen seuraa perässä.

– Jos ei ole työhön tai toimeentuloon liittyvää välttämätöntä tarvetta mennä jäälle, niin kehottaisin pysymään rannalla, Häkkinen sanoo.

"Pertsasuksilla kastelee vain jalkansa"

Pien-Saimaalla lähes päivittäin hiihtelevä Petter Sairanen arvelee, että 20 asteen pakkasilla Pien-Saimaa alkaa vähitellen jäätyä altakin päin.

– Teräsjäätä on paksuimmillaan parikymmentä senttiä ja sen päällä suunnilleen saman verran haurasta maitojäätä. Maitojään päälle satanut paksu kerros lunta eristää niin hyvin, että jäätyminen tapahtuu hitaasti, sanoo Sairanen.

Sairanen käy verkoilla ja liikkuu jäällä pitkillä ja leveillä metsäsuksilla.

– Kaupunkiladuille suunnitelluilla pertsasuksilla kastelee vain jalkansa, sanoo Sairanen.

Lappeenrantalainen Pekka Turunen käy pilkillä Pien-Saimaalla. Virtapaikat hän kiertää kaukaa, ja on varovainen tutuissakin paikoissa.

– Moottorikelkalla ei kannata mennä. Jäätä on 15–20 senttiä, ja sen päällä saman verran vettä, Turunen kuvailee.

Suomen ympäristökeskuksen virallisella mittauspaikalla Saimaalla Lappeenrannan Lauritsalassa Saimaan jään paksuus on 21 senttimetriä. Haukiveden mittauspisteellä Saimaan pohjoisosassa jään paksuus on 19 senttiä.

Jää on kahdeksan senttiä ohuempaa kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin.