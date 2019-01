Sivullista purevaa poliisikoiraa ei aina hyllytetä – Hämeenlinnassa lumenauraajaa purrut koira on voinut toimia koulutuksensa mukaisesti

Hämeenlinnan poliisitalon sisäpihalla ulkoilemassa ollut poliisikoira puri lumenauraustehtävissä ollutta miestä sunnuntaina aamupäivällä. Poliisiammattikorkeakouluun kuuluva poliisikoiralaitos Hämeenlinnassa kouluttaa kaikki Suomen poliisikoiranohjaajat. Se myös hankkii koirat poliisin käyttöön.

Yle Hämeenlinna tavoitti poliisikoiralaitoksen johtajan Joni Tonterin Ruotsista. Tonteri oli matkalla Pohjoismaisten poliisikoiralaitosten johtajien vuosittaiseen kokoontumiseen. Tonteri kuuli Hämeenlinnan tapauksesta ensimmäisen kerran puhelinkeskustelun aikana ja kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Siellä on kyllä tapahtunut jotain virheitä jossain vaiheessa, kun näin on päässyt käymään.

Koska hyökkäys tapahtui poliisiaseman sisäpihalla, saattaa taustalla olla reviirin puolustaminen.

– Koira on ajatellut, että täällä on ylimääräinen, ja on toiminut kuten on koulutettu, arvioi Tonteri.

Ei ainutkertainen tapahtuma

Tapahtuma ei ole ainutlaatuinen. Poliisikoirat käyvät aina välillä myös ulkopuolisten kimppuun, vaikka hyvin harvinaista tämä Tonterin mukaan kuitenkin on.

Ennaltaehkäisynä toimii hyvä koulutus.

– Koulutus, ohjaus, oma ammattitaito ja kokemus. Niitä kun vahvistetaan, niin se auttaa. Jatkossakin koulutetaan jo alkuvaiheessa poliisikoira, joka tarvittaessa käyttää myös sitä purukalustoaan, jos tarvetta tulee.

Tapauksista on uutisoitu esimerkiksi vuonna 2017, kun poliisikoira löysi kadonneen sienestäjän ja puri häntä. Vuonna 2009 Seinäjoen poliisilaitoksella poliisikoira puri jalkaan palomiestä, joka oli tullut tuulettamaan putkatiloissa ollutta tulipaloa, kertoi MTV (siirryt toiseen palveluun).

Koiraa ei lopeteta eikä hyllytetä

Kysymys siitä, hyllytetäänkö Hämeenlinnassa hyökännyt koira, tai onko nyt edessä eläkepäivät, saa Tonterin naurahtamaan.

– Ei missään nimessä! Poliisikoirahan on saattanut tehdä omasta mielestään ihan oikein ja koulutuksen mukaisesti. Virhe on todennäköisesti siellä hihnan toisessa päässä. Kun en vielä tunne tämän tapauksen yksityiskohtia, niin tarkemmin en osaa vielä ottaa kantaa.

Hämeen poliisi on luvannut tiedottaa asiasta tarkemmin, kunhan sunnuntaiaamun tapahtumat saadaan selvitettyä.