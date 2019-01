Kurditaustaiset isä ja tytär kotouttavat maanmiehiään somessa – muistuttavat seksuaalisen häirinnän olevan kiellettyä ja kampanjoivat rasismia vastaan

Tästä on kyse Kurdeille suunnatut somekanavat tekevät kotoutustyötä jakamalla viranomaisten tiedonantoja ja suomalaisen median sisältöjä.

Suosituin somekanava on Facebook, mutta Instagram lisää suosiotaan.

Esimerkiksi Lahden kurdit jakaa tietoa suomalaisesta tasa-arvosta, politiikasta ja maahanmuuttotilastoista.

Isä ja tytär, Abas Shiwan ja Kale Shiwan, jakavat Lahden kurdit -Facebook-sivulla monipuolisesti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta kurdin kielellä. Isä on ammatiltaan toimittaja-kirjailija ja tytär tulkki-koordinaattori. He pakenivat Kurdistanista Suomeen 20 vuotta sitten.

Seuraajia sivulla on 15 000. Se on suuri määrä siihen nähden, että Suomessa arvioidaan asuvan juuri sen verran kurditaustaisia ihmisiä. Seuraajia on Lahdesta, ympäri Suomen ja Kurdistanista. Määrä on kasvanut tasaisesti sivun perustamisvuodesta 2011.

Sivulla kerrotaan kuunpimennyksestä, taiteesta ja runsaasta lumentulosta. Siellä jaetaan tietoa kurdeja kiinnostavista koulutuksista ja tapahtumista, kuten keskustelukerhoista. Painavampiakaan teemoja ei kaihdeta. On tuoreimpia Suomen vaaligallupeja, neuvoja työllistymiseen sekä Maahanmuuttoviraston tilastoja. Lähteinä ovat suomalaiset mediatalot ja viranomaiset.

– Emme ole todellakaan keksineet päivityksiä omasta päästämme, sanoo Kale Shiwan.

Kuumana käynyt keskustelu alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista on otettu huomioon. Piirroskuvassa on nainen, jota mies koskettelee epäasianmukaisesti.

– Seksuaalinen häirintä on yksiselitteisen paha asia. Siksi haluamme informoida ihmisiä, sanoo Abas Shiwan.

Valistavassa kuvassa on saateksti suomeksi ja kurdiksi. Kurdinkielinen teksti on niin arabialaisilla kuin latinalaisilla kirjaimilla. Yle

Tytär Kale Shiwan nyökkäilee vieressä. Hän pitää alaikäisiin kohdistuneita rikoksia pöyristyttävinä, mutta ihmettelee, miksi Suomessa keskustelu on kohdistunut lähinnä vain ulkomaalaistaustaisten tekemiin rikoksiin.

– Päivityksissämme kerrotaan tasa-arvosta. Siitä, kuinka kuinka naiset ovat Suomessa aktiivisia ja integroituneet yhteiskuntaan.

Ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten nouseminen otsikoihin on johtanut rasistisiiin ulostuloihin. Tämä huolestuttaa Abas ja Kale Shiwania. Sivulla on muistutettu useasti, että rasismi ei ole oikein eikä kaikkia ulkomaalaistaustaisia tulisi leimata.

Kurdinkielinen teksti on arabialaisilla kirjaimilla, mutta sama asia kerrotaan myös latinalaisin merkein.

– Nuoremmat kurdit eivät välttämättä osaa lukea tai kirjoittaa arabialaisia kirjaimia. Päivityksemme tulevat tarpeeseen, sillä on paljon kurdeja, jotka eivät seuraa kovinkaan aktiivisesti mediaa, kertoo Kale Shiwan.

Some tärkeä kurdeille

Kurdiliitossa pidetään lahtelaisten Shiwanien somettelua erinomaisena ja tarpeellisena osana kotoutustoimintaa.

– Facebookilla on ylipäätään tärkeä rooli yhteisössämme, koska suurin osa heistä on mukana Facebookissa, sanoo puheenjohtaja Welat Nehri.

Kurdiliiton useilla jäsenjärjestöillä on FB-sivut tai -ryhmät. Lisäksi Facebookissa toimii joitakin yksittäisten ihmisten ylläpitämiä sivuja. Puheenjohtaja Nehrin mukaan somekanavien osalta Instagramin rooli on kasvamassa ja yhteydenpidossa muun muassa Whatsapp, Messenger, Viber ja Telegram ovat tärkeässä roolissa.

– Some- ja viestintäkanavien yleistymisen taustalla on yhteydenpito kotimaahan ja ympäri maailmaa asuviin ystäviin ja sukulaisiin. Niiden yleistymisen myötä yhteisön välinen ja eri järjestöjen viestintä on siirtynyt sinne.

Väkivalta ja vihapuhe eivät ole ratkaisu, muistutetaan tässä kuvassa. Yle

Toistaiseksi Facebook on kurdien parissa yleisin somekanava.

– Twitterin rooli on marginaalinen toistaiseksi. Sähköpostikaan ei tavoita niin hyvin kuin Facebook.

Kurdiliiton puheenjohtajalla on itsellään raskaita kokemuksia kurdeille suunnatun nettisivun ylläpidosta muutama vuosi sitten. Asiasta uutisoitiin mediassa ja siitä kerrottiin muun muassa Voima-lehden blogissa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2012.

– Kurdistan.fi-nettisivu toimi puolenkymmentä vuotta. Turkkilaiset hakkerit sabotoivat sivua monta kertaa. Lopetin toiminnan, kun voimani eivät enää riittäneet. Uutisointi ja tiedotus Suomen kurdiasioista ja Kurdistanin tilanteesta jatkuu nyt kuitenkin Facebookissa, sanoo Welat Nehri.