Uutta tietoa Pudasjärven henkirikoksesta – epäillyt varastivat mönkijän, uhri oli lähtenyt omaisuutensa perään

Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla löytyi kuollut mies 10.1. läheltä samana aamuna palanutta omakotitaloa. Poliisi epäilee kolmen henkilön syyllistyneen henkirikokseen. Nyt tapahtumien kulku on tarkentunut.

– Oletuksena on, että epäillyt tekijät ovat ajaneet auton lumipenkkaan ja he ovat lähteneet hakemaan apua. Kolmikko on todennäköisesti varastanut uhrin mönkijän ja tämä on lähtenyt omaisuutensa perään, keskusrikospoliisin rikoskomisario Jukka Nurmenniemi valottaa.

Kolmikon epäillään murhan lisäksi siepanneen uhrin vaimon ja polttaneen heidän talonsa.

Vangittuja epäillään tuhotyöstä, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta ja murhasta.

Kaksi henkilöistä otettiin kiinni Kiimingistä ja yksi Luulajasta Ruotsista. Kahta epäiltyä on kuultu ja kolmatta kuullaan pian, kun Ruotsin poliisi luovuttaa hänet Suomeen tällä viikolla. Kaksi on vangittu ja kolmas Ruotsissa oleva epäilty on vangittu poissaolevana.

Kaikki epäillyt ovat oululaisia ja heillä on aiempaa rikostaustaa. Rikoskomisario Jukka Nurmenniemen mukaan tekijät ja uhri eivät tunteneet toisiaan.

Nurmenniemen mukaan esitutkinta jatkuu pitkälle kevääseen.

