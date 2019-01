"Olen tuntenut äärimmäistä surua, katkeruutta ja vihaa" – Isän 13-vuotias lapsi jäi kiinni huumeista Oulussa, ja samaa tapahtuu myös muualla

Oulussa on viitteitä siitä, että peruskouluikäisten huumekokeilut ovat yleistymässä. Ilmiöön on törmätty muuallakin Suomessa. Alaikäisten huumeongelma on pistetty merkille myös maan hallituksessa.