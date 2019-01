Merenkurkun uuden laivan rakentaminen on merkkitapaus: "Tämä on melkein kymmenen vuoden tauon jälkeen ensimmäinen kotimainen lauttatilaus"

Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen tulevan matkustaja-autolautan suunnittelu ja rakentamissopimus allekirjoitettiin tänään Maaherrantalossa Vaasassa. Aluksen rakenetaa Rauma Marine Constructions -telakka.

Uumajan kunnan ja Vaasan kaupungin omistaman Kvarken Linkin tilaaman aluksen kauppahinta on noin 120 miljoonaa euroa.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry hehkutti uumajalaisten kanssa tehtyä yhteistyötä allekirjoitustilaisuudessa.

– Yhteistyö on ollut suoraa, mutkatonta, välitöntä ja erittäin toimivaa. Tämän tapaisessa isossa projektissa kaikki perustuu luottamukseen. Projektissa on ollut paljon koordinoitavaa Suomen ja Ruotsin hallitusten, sekä Brysselin kanssa, eikä se olisi onnistunut ilman hyvää yhteistyötä.

Luonnos Merenkurkkuun suunnitellusta uudesta laivasta. Kvarken Link AB

Laivassa on tilaa 800 matkustajalle ja lastikapasiteettia rekoille on 1500 kaistametriä. Laiva on tarkoitus toimittaa huhtikuun loppuun 2021 mennessä.

Merkittävä tilaus laivanrakennusteolllisuudelle

Rauma Marine Construction on perustettu vuonna 2014 ja se on kokonaan kotimaisessa omistuksessa. RMC:n ensimmäinen laivatilaus, tanskalaisvarustamon matkustaja-autolautta Hammershus, valmistui Rauman telakalta kesällä 2018.

Lisäksi RMC on tehnyt Puolustusvoimien kanssa aiesopimuksen neljän Laivue 2020 -korvetin rakentamisesta.

RMC:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini pitää rakentamissopimusta merkittävänä suomalaisen telakkateollisuuden kannalta.

– Tämä on suorastaan käsittämättömän merkittävä siinä mielessä, että tämä on melkein kymmenen vuoden tauon jälkeen ensimmäinen kotimainen lauttatilaus.

Merenkurkun vaikeat talviolosuhteet vaativat laivalta paljon, koska sen on tarkoitus tulla toimeen ilman jäänmurtajien apua. Käytettävyyttä parantaa esimerkiksi kääntyvät potkurit. Aluksen moottoritoimittaja valitaan kilpailuttamalla.

– Periaate näissä sopimuksissa on aina se, että sopimuksen liitteeksi tehdään vaihtoehtoisten valmistajien luettelo. Kilpailu ratkaisee, kuka tekniikan toimittaa, Niini sanoo.

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand ja Uumajan kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Anders Ågren. Tuomo Rintamaa/Yle

Poliitikot tyytyväisiä

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand kiitteli allekirjoitustilaisuudessa hyvin sujunutta yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä.

– Haluan nöyränä nostaa hattua sekä Vaasan kaupunginvaltuustolle että Uumajan kunnanvaltuustolle. Se että uskalletaan tehdä yksimielisesti pitkälle tulevaisuuteen kantavia strategisia isoja panostuksia on hurja juttu, Strand sanoi.