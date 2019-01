"Mikään paha ei kestä ikuisuuksia" – 24-vuotias Paula Pura eli kaksi vuotta asunnottomana Helsingissä ja pelkäsi koko ajan

Nuoria asunnottomia on Helsingissä jo lähes tuhat. Erityisesti naisia uhkaavat väkivalta ja hyväksikäyttö.

Paula Pura käytti amfetamiinia ja muita päihteitä, jotta jaksoi valvoa monta yötä putkeen. Pelko juoksi kintereillä koko ajan. Lopulta tulivat psyykosit ja itsetuhoisuus, kunnes hän sai apua. Pura kertoo tarinansa videoilla.

Paulan elämää varjostivat häpeä, turvattomuus ja psykoosit

Paula Pura käytti amfetamiinia ja muita päihteitä, jotta jaksoi valvoa monta yötä putkeen. Videolla hän kertoo tarinansa.

Asunnottomia naisia on tilastojen mukaan Helsingissä noin 900 (siirryt toiseen palveluun). He ovat entistä nuorempia, ja heillä on entistä enemmän ja useammanlaisia ongelmia.

Asunnottomuus Suomessa vuonna 2017 Yhteensä 7 112 henkilöä, määrä väheni 331 henkilöllä vuodesta 2016

Maahanmuuttajia 1 742 (-61)

Naisia 1 536 (-16)

Nuoria (alle 25-vuotiaita) 1 586 (+186)

Helsingissä 3 760 (-230)

Maahanmuuttajia, Helsinki: 1 400 (0)

Naisia, Helsinki: 900 (-45)

Nuoria (alle 25-vuotiaita), Helsinki: 800 (+100) Lähde: Ara

Yhteensä koko maassa asunnottomia naisia on yli 1 500. Vaikka naisten asunnottomuus on vähentynyt, pitkäaikaisasunnottomuus on lisääntynyt.

Asunnottomana naisia on todennäköisesti paljon enemmän kuin tilastoissa kerrotaan: juuri naisille piiloasunnottomuus on tyypillistä.

– Monella naisella saattaa olla osoite jossakin, jossa hän ei oikeasti asu. Jos naisella on lapsia, he haluavat pitää itsellään osoitteen lasten menettämisen pelossa, kertoo projektipäällikkö Pauliina Liukkonen Kalliolan Setlementti -yhdistyksessä toimivasta Hima & Stradasta.

Häpeä, pelko, leimautuminen ja turvattomuus ajavat asiantuntijoiden mukaan juuri asunnottomat naiset erittäin nopeasti päihdekierteeseen. Nopeammin kuin miehiä.

Väkivalta, raiskaukset, seksuaalinen hyväksikäyttö naisen uhkana

Pelko juoksi kintereillä koko ajan. Paula Pura kertoo videolla tarinansa.

Naisia käytetään usein hyväksi ja hyväksikäyttö voi olla hyvinkin raakaa, sanovat asunnottomien naisten kanssa tekemisissä olevat. Erityisesti naiset joutuvat alttiiksi väkivallalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle ja raiskauksille.

Naiset voivat joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi asuntoa vastaan: heiltä voidaan vaatia seksuaalisia tekoja tai muita palveluksia yöpaikan saamiseksi, Pauliina Liukkonen kertoo.

Naiset voivat myös pysyä väkivaltaisessa parisuhteessa välttääkseen asunnottomuuden.

Helsingissä lähes tuhat alle 25-vuotiasta asunnotonta

Helsingissä oli toissa vuonna noin 800 asunnotonta nuorta. Paula Pura kertoo videolla tarinansa.

Nuorten asunnottomuus on ainoa asunnottomuuden laji, joka on lisääntynyt. Helsingissä oli toissa vuonna jo 800 alle 25-vuotiasta asunnotonta. Heitä oli sata enemmän kuin vuotta aiemmin. (siirryt toiseen palveluun) Sata nuorta on paljon: se vastaa kolmen koululuokallisen verran nuoria.

Erityisesti Helsingissä valtavan kalliit asunnot vapailla markkinoilla ovat yksi syy ja uhkatekijä nuorten asunnottomuuden lisääntymisessä.

– Nuoruusaikaan kuuluvat monilla pienet tulot, ja kohtuuhintaisen asunnon hankkiminen voi olla kohtuuttoman vaikeaa, sanoo projektipäällikkö Pauliina Liukkonen.

Liukkonen toteaa, että asunto on yksi ihmisen perustarpeista ja jokaisella ihmisellä pitäisi olla lailla suojattu oikeus asuntoon.

Kohtuuhintaisia asuntoja nuorille vuokraavan Nal Asuntojen toiminnanjohtaja kutsuu nuorten asunnottomuutta "tikittäväksi aikapommiksi" (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungin vuokra-asuntoja on Helsingissä entistä vaikeampi saada: hakijoita on jatkuvasti yli 23 000 (siirryt toiseen palveluun), eikä vapaita asuntoja juuri ole. Myös osa kaupungin asunnoista alkaa olla kalliita pienituloiselle. Kaupungin asunnon saa muutama prosentti hakijoista.

Vaikka asuntoja rakennetaan lisää, asuntopormestari Anni Sinnemäki (vihr.) on sanonut Ylelle, että kaupungin asuntoja tuskin saa tulevaisuudessakaan yhtään helpommin.

Yhteensä koko Suomessa oli vuonna 2017 lähes 1 600 alle 25-vuotiasta nuorta ilman asuntoa. Tuoreemmat luvut tulevat keväällä.

"Kaikki mikä on paskaa, ei kestä sataa vuotta"

"Kaikki mikä on paskaa, ei kestä sataa vuotta." Paula Pura kertoo videolla tarinansa.

Kalliolan Setlementin yhteydessä toimiva Hima & Strada järjestää kaupunkikierroksia Helsingissä asunnottomuutta kokeneiden johdolla (siirryt toiseen palveluun). Tarkoitus on tuoda esiin asunnottomuutta, erityisesti sitä, että se ei ole häpeän aihe, vaan että asunto on ihmisoikeus.

Paula Pura on yksi katuoppaista, ja hänen kanssaan pääsee kävelemään Pasilan kaduille.

Lue myös:

Kaupungit siivoavat tuhansia pois vuokrajonoista – Huoltomies jäi ilman kotia, kun luminen talvi toi yllättäviä lisätienestejä (1.2.2017)

Kodittomien hätämajoituksessa elää toivo – "Jos joku nainen nappaisi mut kadulta, lopettaisin dokaamisen ja unohtaisin entiset elämät" (24.12.2016)

Päättäjien keinot Helsingin asunto-ongelmaan: Pilvenpiirtäjiä! Lisää vuokra-asuntoja! Enemmän palkkaa! Lisää taloja pelloille! (16.4.2018)

Sairaanhoitaja vuokraloukussa: "Kun kaikki rahat menevät asumiseen, herää kysymys, miksi Helsinkiin kannattaisi edes jäädä" (9.4.2018)

Mira-Veera Auer odottaa vauvaansa jakomäkeläisessä vuokra-asunnossa ja miettii, miksi asuminen lähiössä on muuttumassa niin kalliiksi – Vuokralaiset vaativat Helsingiltä selitystä vuokrien korottamiselle (24.8.2018)