Arctech Shipyardin uusi toimitusjohtaja: Helsingin telakan myynti toteutuu kevääseen mennessä

– Neuvotteluja yrityskaupasta johtaa omistajamme USC eikä Arctech Shipyard itse ole mukana prosessissa lainkaan, Helsingin telakan uusi toimitusjohtaja Evgeniy Kholodov kertoo Ylelle.

Telakan entinen toimitusjohtaja Esko Mustamäki ei ole enää yhtiön palveluksessa.

Toimitusjohtaja Kholodov sanoo uskovansa, että yrityskauppa saadaan toteutettua päätökseen vielä tämän kevään aikana.

– Mutta tässä vaiheessa, kun neuvottelut ovat vielä kesken, emme voi kommentoida kaupan etenemistä tämän enempää.

Helsingin telakka kuuluu Venäjän valtion omistamaan United Shipbuilding Corporation -konserniin. Suomen telakalle on etsitty jo pitkään uutta omistajaa, koska emoyhtiötä vastaan suunnatut Yhdysvaltain Venäjän vastaiset talouspakotteet tekevät sen toiminnasta lähes mahdotonta.

Pankit eivät halua rahoittaa Venäjän valtion omistamaa telakkayhtiötä.

Arctechin Hietalahden telakka. Mårten Lampen / Yle

Uuden omistajan löytyminen olisi välttämätöntä uusien tilausten saamiseksi. Niitä taas ei saada, ellei omistaja pysty järjestämään laivojen rakennusaikaista rahoitusta.

– Käymme parhaillaan lupaavia neuvotteluja uusista tilauksista. Uskomme, että projektit lähtevät etenemään, kun yrityskauppa saadaan päätökseen, toimitusjohtaja Kholodov vakuuttaa.

Hänen mukaansa telakan palveluksessa on nyt 430 työntekijää. Alihankkijoiden palveluksessa on 200 työntekijää.

– Olemme sopineet määräaikaisista lomautuksista, joihin ryhdytään työtilanteen mukaan. Sen sijaan irtisanomisia ei ole suunnitteilla, Kholodov sanoo.

Helsingin telakalla on nyt valmistumassa jäätä murtava suurtankkeri, joka on levein alus, mitä Helsingin telakalla on rakennettu. Yuriy Kuchiev -niminen alus luovutetaan maaliskuun aikana. Uusia tilauksia ei ole julkistettu.