Nyrkkeilijä Elina Gustafsson kamppailee syömishäiriön ja liian treenaamisen kanssa: ”Olen käynyt monta kertaa rotkon pohjalla”

Elina Gustafsson aloitti nyrkkeilyn vasta 20-vuotiaana, mutta nousi raketin lailla lajin huipulle. Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, hän on lajin Euroopan mestari ja MM-pronssimitalisti. Seuraavaksi mielessä siintävät jo Tokion olympialaiset 2020.

Menestys ei ole kuitenkaan tullut ilmaiseksi. Gustafsson kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa, miten hän joutuu jatkuvasti hakemaan tasapainoa treenaamisen, levon ja syömisen kanssa.

Kun on kova halu päästä maailman huipulle, harjoittelusta ei malta pitää taukoa.

– On myös vallalla käsitys, että enemmän on aina parempi, että reenii, reenii, reenii vaan. Palautuminen on jäänyt ihan tosi pienelle huomiolle, vaikka se on tosi tärkeä asia. Ei voi olla niin, että koko ajan vedetään täysillä.

Kun treeneihin meno itkettää

Pahimmillaan liika treenaaminen on vienyt Gustafssonin ”rotkon pohjalle”.

– Jos on sellainen olo, että pitäisi mennä aamutreeneihin, mutta itku tulee, niin se on aika selvä merkki siitä, että yli on mennyt. Halu treenata on, mutta ei vaan pysty.

Gustafsson on joutunut opettelemaan levon merkityksen kantapään kautta ja seuraa nyt muun muassa sykkeen palautumista tarkasti. Helppoa lepääminen ei ole.

– Kun on tottunut siihen, että aina vaan mennään, on tosi vaikea pysähtyä ja himmata. Helposti liian nopeasti alkaa taas treenaamaan kovaa.

Nyrkkeilijä Elina Gustafsson kertoo syömishäiriöstään Puoli seitsemän -ohjelmassa

Päässä vääristynyt kuva syömisestä

Toinen asia, johon Gustafsson joutuu hakemaan tasapainoa on syöminen. Nyrkkeily on painoluokkalaji, jossa painoa tarkkaillaan jatkuvasti ja pohditaan, olisiko pienempi painoluokka sittenkin hyvä.

Gustafsson on kärsinyt syömishäiriöistä jo pitkään.

– Monta kertaa olen ajatellut, että syömishäiriöt ovat jääneet taakse. Mutta aina kun vaaka heilahtaa epätasapainoon, niin syömishäiriö tulee taas pintaan. Mulla on päässä vääristynyt kuva syömisestä ja mun täytyy henkisesti tehdä töitä sen muuttamiseksi.

Gustafsson toivoo, että myös valmentajat kiinnittäisivät syömishäiriöihin enemmän huomiota ja tukisivat urheilijoita hyvään ruokavalioon.

Hänen oma valmentajansa heitti aikanaan vitsillä, että ”laihduttaminen on helppoa, kun lakkaa syömästä”. Parikymppinen nyrkkeilijänalku otti lauseen todesta.

– Halu menestyä on niin kova, että tekee mitä vaan sen eteen.

Unelmat ovat toteutuneet

Pari vuotta sitten Gustafsson luki netistä naisurheilijoiden oireyhtymästä ja sai ahaa-elämyksen: tuohan on ihan kuin minun elämästäni! Oireyhtymään kuuluu muun muassa se, että kuukautiset jäävät pois ja tulee rasitusmurtumia.

Gustafsson tosin toivoo, että oireyhtymästä puhuttaisiin toisella nimellä.

– Mun mielestä voitaisiin suoraan puhua syömishäiriöstä. Se mitä oireyhtymä pitää sisällään, on samat asiat kuin syömishäiriössä.

Ajoittaisista vaikeuksista huolimatta Gustafssonilla menee nyt hyvin. Treenaaminen maistuu ja parisuhde on tuonut elämään rakkautta ja tasapainoa.

– Viime vuonna pysähdyin miettimään, että olen saavuttanut kaiken, mistä olen haaveillut: nyrkkeilystä on tullut mun työ ja olen menestynyt.

Katso Elina Gustafssonin koko vierailu Puoli seitsemän -ohjelmassa: