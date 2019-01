Italian varapääministeri ärsytti Ranskaa siirtomaakommenteillaan – Taustalla kiistely maahanmuutosta

Ranskan ulkoministeriö kutsui maanantaina Italian suurlähettilään kuultavaksi Italian varapääministerin Ranskaa koskevista lausunnoista.

Varapääministeri Luigi Di Maio sanoi Ranskan harjoittavan Afrikassa edelleen siirtomaahenkistä politiikkaa, mikä köyhdyttää afrikkalaisia ja ajaa heitä Euroopan rajoille.

Italian populistijohtoinen hallitus on estänyt Välimereltä siirtolaisia pelastaneita aluksia saapumasta satamiinsa. Ranska on arvostellut Italiaa asiasta, mihin Italia on vastannut syyttämällä Ranskaa itseään siirtolaisten torjumisesta.

Luigi Di Maio on populistisen Viiden tähden liikkeen johtaja.

Hänen puolueensa on toistuvasti arvostellut Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia ja pyrkinyt luomaan suhteita Ranskassa protestoivaan keltaliiviliikkeeseen (Mouvement des gilets jaunes).

Viikonloppuna YK:n pakolaisavun järjestö UNHCR kertoi, että jopa 170 ihmistä on saattanut kuolla kahdessa eri haverissa Välimerellä (siirryt toiseen palveluun). Viime vuonna yli 2 200 ihmistä kuoli yrittäessään ylittää Välimeren Eurooppaan.

– EU:n pitäisi asettaa pakotteita Ranskalle ja kaikille maille, jotka köyhdyttävät Afrikkaa ja saavat nämä ihmiset lähtemään, koska afrikkalaisten pitäisi olla Afrikassa, ei Välimeren pohjassa, Di Maio sanoi sunnuntaina.

– Jos ihmiset lähtevät nyt, se johtuu siitä, että Euroopan maat, Ranska ennen kaikkea, eivät ole koskaan lakanneet riistämästä kymmeniä Afrikan maita.

Di Maio arvioi, että ilman Afrikkaa Ranska ei olisi kuuden maailman suurimman talouden joukossa.

Hän myös syytti Ranskan manipuloivan CFA-frangia käyttävien Afrikan maiden talouksia.

CFA-frangit ovat Ranskan valtiovarainministeriön takaamia siirtomaakaudella luotuja valuuttoja, joita käytetään yhä 14:ssä Keski- ja Länsi-Afrikan maassa.

Ranskan ulkoministeriö kutsui Italian suurlähettilään Teresa Castaldon kuultavaksi maanantaina.

Ranskalainen diplomaattilähde luonnehti uutistoimisto AP:lle di Maion kommentteja epäystävällisiksi ja perusteettomiksi.

Varapääministeri Di Maio sanoi maanantaina, ettei pitänyt asiaa diplomaattisena kysymyksenä. Hän toisti pitävänsä Ranskaa yhtenä niistä maista, joiden toimien takia siirtolaiset lähtevät liikkeelle Afrikasta.

Lähteet: AFP, AP