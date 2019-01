Vaikka lentomatkailu on helppoa, laukkujen saaminen perille vaatii usein matkustajalta ylimääräisiä lähtöselvityksiä

Tästä on kyse Ruumassa kulkevia matkatavaroita ei yleensä saa reititettyä määränpäähän, jos liput on ostettu erikseen tai matkaa tehdään useamman lentoyhtiön koneilla.

Jos useamman lennon sisältävä matka on kirjoitettu yhdelle lipulle, matkatavarat pystytään yleensä selvittämään jo lähtiessä määränpäähän.

Ylimääräisten lähtöselvitysten välttäminen, halvempi hinta ja nopeus ovat lisänneet pelkillä käsimatkatavaroilla matkustavien määrää.

Nyt esimerkiksi Finnairilla pohditaan käsimatkatavaramääräysten muutoksia, vedoten muun muassa matkustusmukavuuden parantamiseen.

Lento laskeutuu Helsinki-Vantaalle ja jatkoyhteys lähtee parin tunnin kuluttua. Siinä välissä on kuitenkin poistuttava samaa reittiä Helsinkiin jäävien kanssa kohti matkalaukkuhihnaa, poimittava ruumassa olleet laukut mukaan, ja vietävä ne uudelleen lähtöselvitystiskille kohti seuraavaa lentoa.

Tilanne on tuttu monelle matkaajalle Suomessa tai muualla maailmassa. Mistä johtuu, että matkalaukkuja ei aina saa selvitettyä määränpäähän lähtökentällä, vaikka olisi valmis maksamaan ylimääräistä tällaisesta palvelusta?

Finnairin muun muassa matkatavaroista vastaava päällikkö, head of customer and baggage processes, Marika Nieminen kertoo, että jos lentoliput on ostettu ja kirjoitettu erikseen, on matkalaukut haettava hihnalta ja kiikutettava itse seuraavalle lennolle välilaskun aikana. Yleisimmin tähän on syynä se, että matkaa tehdään useamman lentoyhtiön koneilla.

– Kun asiakas ostaa erillisiä lentolippuja, hän tekee kuljetussopimuksen yhden yksittäisen lentoyhtiön kanssa. Silloin tämä palvelu ei matkaan kuulu, eli se on kuin asiakkaan räätälöintiä oman matkansa suhteen.

Kalevi Rytkölä / Yle

Matkalaukkujen kuljettamisessa painavat myös vastuuasiat. Jos laukkuun tulee vaurioita, tai se katoaa matkalla, on vastuu viimeisellä laukkua kuljettavalla yhtiöllä, Nieminen sanoo. Myös joidenkin maiden tullauskäytännöt voivat vaatia ylimääräistä työtä matkatavaroiden kanssa esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Nieminen kuitenkin muistuttaa, että usein laukut saadaan selvitettyä perille asti jo lähtiessä. Tavallisin keino on hankkia koko matka jatkolentoineen samalle lipulle. Silloin myös matkatavarat voidaan useimmiten selvittää lopulliseen määränpäähän jo matkaan lähtiessä. Silloin palvelu kuuluu lipun hintaan, Nieminen sanoo.

Yleensä kyseessä on reissu, jossa koko matka on ostettu yhdellä kertaa ja tehdään saman yhtiön tai samaan lentoyhtiöallianssiin kuuluvilla koneilla.

Myöhästyminen voi romuttaa matkasuunnitelman

Lentomatkoja on nykyisin helppo ostaa erilaisten varauspalvelujen avulla. Usein halvin kokonaishinta löytyy, kun lennot varataan useampina erillisinä lentoina. Silloin matkustajan oma vastuu kasvaa. Erillisiä lentolippuja käytettäessä matkustajan on itse suunniteltava yhteyden toimivuus muun muassa vaihtoaikojen suhteen.

Finnairin Marika Niemisen mukaan lentoasemilla nähdään entistä useammin tilanteita, joissa myöhästynyt lento kaataa koko lentosuunnitelman.

Jos liput on ostettu erikseen ja ensimmäinen lento on myöhässä, voi tilanne olla matkustajalle hankala. Tässä tilanteessa lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta reitittää matkustajaa uudelleen.

– Silloin kukaan ei korvaa menetettyä jatkolentoa, vaan asiakas voi joutua ostamaan ihan uuden lentolipun.

Käsimatkatavaroillakin hyvin selviää viikon reissun. Mari Viirelä

Jos taas koko matka on kirjoitettu yhdelle lipulle, on lentoyhtiön vastuu suurempi.

– EU velvoittaa meitä. Kun koko matka on samalla lipulla, niin hoidamme asiakkaan ja laukun korvaavalle jatkolennolle, jos ensimmäinen lento myöhästyy, Nieminen sanoo.

Entä kolmas pyörä?

Voisiko matkatavarapalveluun syntyä kolmas operaattori, joka veloittaisi matkustajaa palvelusta ja hoitaisi esimerkiksi vastuukysymykset lentoyhtiön puolesta?

Ainakaan Finnairin Marika Nieminen ei näe sitä todennäköisenä.

– On eri lentoyhtiöitä, (matkatavaroista kentillä huolehtivia) handling-yhtiöitä, ja kun vaihdetaan lentoyhtiötä, myös handling-yhtiö saattaa vaihtua. Jos luodaan siihen lisäprosesseja, se saattaa vain hidastaa.

Niemisen ohje matkatavaroiden suhteen on lopulta yksinkertainen.

– Kyllä me suosittelemme, että ostetaan liput niin, että palvelu kuuluu varaukseen.

Tehokas pakkaaminen

Moni pyrkiikin lähtemään matkalle nykyisin pelkillä käsimatkatavaroilla. Ilman lentokoneen ruumaan meneviä matkatavaroita matkustaminen on nopeampaa, halvempaa ja sillä välttää ylimääräiset lähtöselvitykset.

Näin tekee usein myös oululainen Mari Viirelä, joka on lähdössä Oulun lentoasemalta kohti Helsinkiä.

– Matkustuskokemusta on sen verran paljon, että olen aika tehokas pakkaaja. Käsimatkatavaroillakin hyvin selviää viikon reissun.

Asiakaskäyttäytyminen on mennyt pikkaisen liikaa siihen suuntaan, että otetaan enemmän käsimatkatavaroita. Marika Nieminen

Oulun lentoaseman päällikkö Liisa Sallisen mukaan käsimatkatavaran määrän kasvu näkyy erityisesti talviaikaan ja se vaikuttaa erityisesti turvatarkastusten sujuvuuteen.

– Se johtuu meidän ilmastostamme. Talvella on esimerkiksi paksummat ja isommat talvitakit. Eli tarkastettavaa on enemmän ja se vaikuttaa tietysti muun muassa sujuvuuteen.

Liikaa käsimatkatavaroita

Nyt esimerkiksi Finnairilla mietitäänkin mahdollisia muutoksia käsimatkatavarakäytöntöihin. Kun koneiden sisätilat täyttyvät maksimikokoisista käsimatkatavaroista, vaikuttaa se myös matkustusmukavuuteen, Marika Nieminen kertoo.

– Asiakaskäyttäytyminen on mennyt pikkaisen liikaa siihen suuntaan, että otetaan enemmän käsimatkatavaroita ja vähemmän ruumaan menevää matkatavaraa.

Toki lentoyhtiöt ovat itse ohjanneet myös asiakkaita toimimaan näin. Esimerkiksi Finnair muutti lippujaan vuonna 2015 siten, että halvimmilla lipuilla ei saanut enää matkatavaroita ruumaan.