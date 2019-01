Punaiset valot alkavat käräyttää autoilijoita poliisille – testaa liikennevalopelillä, kuinka isot sakot saat

Sakkojen määrä on noussut valtavasti niissä kaupungeissa, joissa liikennevalojen kameravalvonta on jo käytössä.

Poliisi saa lisää keinoja puuttua autoilijoiden punaisia päin ajoon liikennevaloissa. Poliisihallituksen mukaan lähivuosina käyttöön tulevat uuden sukupolven peltipoliisit pyritään sijoittamaan valoristeyksiin, koska uudella tekniikalla pystytään valvomaan paitsi nopeuksia myös liikennevalojen noudattamista.

Esimerkiksi Helsinkiin tulee 70 uutta peltipoliisia, joista 60 asennetaan liikennevaloristeyksiin.

– Kameroita sijoitetaan esimerkiksi Mannerheimintielle, Kaisaniemenkadulle ja Mäkelänkadulle. Niitä tulee risteyksiin, joissa tapahtuu paljon onnettomuuksia ja joiden lähellä on kouluja sekä paljon jalankulkijoita. Tässä on huomioitu asukkaiden toiveita, kertoo liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä Helsingin kaupungilta.

Jos auto ohittaa pääopastimen puoli sekuntia punaisen syttymisen jälkeen, kamera ottaa kuvan. Dennis Pasterstein

Muitakin uusia työkaluja on tulossa. Perinteisesti poliisin on pitänyt antaa sakko punaisia päin ajosta kuljettajalle tiedoksi henkilökohtaisesti. Kun tieliikennelaki muuttuu kesällä 2020, poliisi voi entistä helpommin antaa sakot valvontakameran ottaman valokuvan tai videotallenteen perusteella sähköisesti.

Laki mahdollistaa tämän jo nyt, mutta järjestelmät eivät ole vielä sujuvat.

– Punaisen valon osalta uuteen lakiin tulee myös kevyempi tekomuoto, jolloin voidaan lähettää kotiin sadan euron liikennevirhemaksu. Päiväsakkomalli jää edelleen käyttöön vakavampiin tekoihin, kertoo Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Tehokkaat kamerat

Poliisihallituksen mukaan punaista päin ajaminen on ongelma etenkin ruuhka-aikaan ja sellaisissa risteyksissä, joissa on pari kaistaa molempiin suuntiin ja nopeusrajoitus noin 50 kilometriä tunnissa.

Liikennevalojen kameravalvontaa on jo kokeiltu muutamissa risteyksissä muun muassa Helsingissä, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Näissä kaupungeissa punaisia päin ajosta onkin annettu asukaslukuun suhteutettuna tänä vuonna eniten sakkoja.

Hämeenlinnassa lukemat ovat selvästi suurimmat. Kameratolppa sijoitettiin reilu vuosi sitten Hämeenlinnaan Paasikiventien ja Rauhankadun risteykseen, jossa on perinteisesti ajettu paljon punaista päin.

Poliisin valvontakamerakuvasta näkyy, kuinka auto ylittää pysäytysviivan 0,96 sekuntia punaisen valon syttymisen jälkeen. Kuljettaja sai sakot. Poliisi

Tie muuttuu liikennevaloissa kaksikaistaisesta yksikaistaiseksi ja poliisi on havainnut, että autoilijat kiihdyttävät vauhtia vaihtaessaan kaistaa. Punaista päin ajetaan, kun pysähtyminen on mahdotonta liian kovan vauhdin takia.

Poliisin mukaan valtaosa lisääntyneistä punavalosakoista on tullut Hämeenlinnassa valvontakameran kautta.

– Nyt harkitsemme kaupunkitolppien lisäämistä, koska tulos on näin hyvä. Tuntuu, että autoilijoiden asenne punaista valoa kohtaan on vähän löystynyt, toteaa ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisista.

Uutta tekniikkaa jo käytössä

Helsingin keskustan alueen valoristeyksissä on tällä hetkellä neljä kameratolppaa, joista Mannerheimintiellä sijaitseva toimii jo uudella tekniikalla. Muiden uusien kameroiden asennus alkaa vuonna 2020. Poliisin mukaan suunnitelmia kameroiden sijoittamisesta valoristeyksiin on noussut esiin ainakin Porvoossa ja Lahdessa.

– Helsingin avaus on niin hieno, että uskon monien muiden kaupunkien ja kuntien lähtevän mukaan. Vanhemmat nukkuvat yönsä paremmin, jos lasten koulumatkan pahoissa risteyksissä on valvontapisteitä, sanoo liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Pelaamalla alla olevaa liikennevalopeliä pääset kokeilemaan, kuinka suuret sakot voit omalla ajotyylilläsi jatkossa saada. Sakkojesi euromäärän voit halutessasi laskea poliisin sakkolaskurissa (siirryt toiseen palveluun).

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Uudet peltipoliisit maksavat Helsingille miljoona euroa. Sakkotuloja kaupunki ei saa vaan ne menevät valtiolle.

Liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälän mukaan tärkein etu kaupungille on liikenneturvallisuuden paraneminen, mutta luvassa myös taloudellista hyötyä pienenevien onnettomuuskustannusten myötä.

– Säästöjä tulee sairaanhoitokuluista, sairauspoissaoloista ja kuntoutuskuluista. Yksi kuolemaan tai loukkaantumiseen johtava henkilövahinko-onnettomuus maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 300 000 euroa, Yli-Seppälä laskee.

Armoa asiakkaalle

Millainen tekniikka punaista päin ajoa sitten valvoo?

Peltipoliisi on yhdistetty liikennevalojen ohjauskojeeseen, joka sijaitsee risteyksessä yleensä lähellä liikennevalojen pääopastinta. Pääopastin on se liikennevalo, jonka eteen auton tulee pysähtyä ennen punaisen syttymistä.

– Ohjauskoje kertoo piuhan kautta kameralle, että nyt syttyi punainen. Sitten se alkaa laskea aikaa. Kamera pystyy lukemaan maastoa, ja jos auto ohittaa pääopastimen 0,5 sekuntia punaisen syttymisen jälkeen, kamera ottaa kuvan, kertoo ylikomisario Dennis Pasterstein.

Vanhassa kameratekniikassa liikennevalojen pääopastimen kohdalle asfalttiin on asennettu induktiosilmukka, joka tunnistaa auton ja samalla mittaa nopeuden. Tietojärjestelmä laskee auton tuntivauhdista, kuinka kaukaa auto on tullut punaista päin.

Uudet peltipoliisit toimivat tutkasignaalilla ja pystyvät mittaamaan etäisyyttä. Jos auto ylittää pysäytysviivan laitteeseen syötetyn metrimäärän perusteella, kamera ottaa kuvan.

– Desimaalipyöristys tulee alaspäin asiakkaan hyväksi ja lisäksi tästä vähennetään vielä metri, Pasterstein toteaa.

Asmo Raimoaho / Yle

Punaista päin ajamisesta annettujen sakkojen kokonaismäärä on laskenut hiljalleen viime vuosina, vaikka yksittäisten kaupunkien kohdalla on tilastopiikkejä. Poliisihallituksesta ei osata arvioida sitä, johtuuko väheneminen parantuneesta liikennekurista vai löystyneestä valvonnasta.

Sen verran yleistä punaisia päin ajaminen on, että liikennevalojen vaihtumiskohtiin on jouduttu säätämään turva-aikoja kolareiden ehkäisemiseksi. Se taas hidastaa liikennettä ruuhka-aikaan. Pastersteinin mukaan yksi ongelmakohta on vihreän liikennevalon vaihtuminen keltaiseksi.

– Autoilija ei voi aavistaa, milloin vihreä vaihtuu keltaiseksi. Olen ehdottanut tutkimusta vihreän vilkkuvalon vaikutuksesta liikenteeseen. Vihreä vilkkuvalo antaisi paremmat mahdollisuudet pysähtyä ajoissa.