Mitä sinä näet auton perässä? Naisen veikeä lumikuva kerää ihailua somessa, ilmiölle myös tieteellinen nimi

Tiina Hussin kuva on herättänyt ihastusta somessa. Tiina Hussi / Lukijan kuva

Tamperelainen Tiina Hussi oli tällä viikolla kävelyttämässä koiraansa lenkillä. Lumi teki kadun varteen pysäköidyn auton peräluukkuun hauskan kuvion.

Hussi otti kuvan ja lähetti sen maanantaina illalla Facebookin Tampere-ryhmään.

– Ilmeikäs menopeli. Oikein hyvää alkanutta uutta viikkoa kaikille.

Valokuva keräsi nopeasti lähes 2 000 tykkäystä. Kommentoijat näkivät auton perässä erilaisia hahmoja. Yksi näki laiskiaisen, toinen Star Warsista Imperiumin iskujoukkojen Strom Trooperin.

Sitten yksi kommentoija ehdotti, että auton perässä on Pixar-elokuvista tuttu Salama McQueen, menestyselokuva Autojen päähahmo.

– En tullut ajatelleeksi asiaa, mutta tietenkin se muistuttaa Salama McQueenia.

Kuva on otettu Tampereella Tesoman ja Raholan maastoissa.

Riitta Rajala kuvasi kiukkuisen pihakuusen. Riitta Rajala / Lukijan kuva

Tieteellinen nimitys ilmiölle

Ihmisillä on kyky nähdä kasvoja lumessa tai puiden syissä, pistorasioissa tai paahtoleivissä. Ilmiön tieteellinen nimitys on pareidolia. Pareidoliassa on kyse ihmisaivojen taipumuksesta yhdistellä epämääräisiä ja satunnaisia havaintoja merkityksellisiksi ja selkeiksi.

Esimerkiksi Ullavassa kuvattiin muutama vuosi sitten pääsiäiskokkoa, jonka savussa voi nähdä kasvot.

Myös paahtoleivissä on kuvattu milloin Jeesuksen, milloin Mikko Alatalon (siirryt toiseen palveluun)kasvoja.

Myös Nasan Mars-kuvista on löydetty kaikenlaista: pyramidi, rapu, kasvot hiekassa ja naishahmo, joka tarkkailee ohi kulkevaa Curiosity-mönkijää, iguaani, leijuva lusikka ja paljon muuta.

Discoveryllä(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) on selitys esimerkiksi leijuvalle lusikalle. Kyse on Marsin heikosta painovoimasta ja harvasta kaasukehästä, jossa tuulen aiheuttamalla eroosiolla on ollut jopa miljoonia vuosia aikaa muovailla mitä mielikuvituksellisimpia rakenteita.

Lähetä meille kuva, jos näet lumihangessa mielenkiintoisia muotoja tai kasvoja tampere@yle.fi.

Pirjo Nieminen kuvasi mietiskelijän lenkkipolulla. Pirjo Nieminen / Lukijan kuva

Korjaus 22.1. klo 12.34 Korjattu puskuri peräluukuksi.

