Venäläinen pommikone putosi Murmanskin eteläpuolella – kaksi lentäjää kuoli

Venäjän ilmavoimien Tupolev Tu-22M3 -pommikone on pudonnut Olenegorskissa Kuolan niemimaalla. Alueella on Olenyan lentotukikohta. Onnettomuudessa kuoli kaksi koneen nelihenkisestä miehistöstä.

Onnettomuus tapahtui, kun kone yritti laskeutua sumuisessa ja lumisateisessa kelissä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Tupolev oli koulutuslennolla, eikä siinä ollut aseistusta. Kone hajosi osiin törmäyksessä kiitorataan.

Tupolev Tu-22M3 on pitkän matkan pommikone, joka voi kantaa pommeja ja risteilyohjuksia. Olenyassa on kolmisenkymmentä Tu-22M -pommikonetta, mutta läheskään kaikki eivät ilmeisesti ole lentokunnossa. Venäjällä on kaikkiaan noin 60 Tu-22M -pommittajaa.

Tukikohta sijaitsee noin 90 kilometriä Murmanskista etelään. Suomen rajalle on linnuntietä matkaa noin 150 kilometriä.

Lähteet: Tass