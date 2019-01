YK:n pakolaisjärjestö huolissaan: Yli 140 Välimereltä pelastettua siirtolaista vietiin takaisin Libyaan

Välimerellä seilanneelta laivalta pelastettiin ensin yli 140 siirtolaista ja sitten heidät vietiin Misrataan Libyaan pidätyskeskukseen, kertoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tiistaina.

Järjestö vetosi, ettei Libyaan enää tehtäisi palautuksia. Samalla se tuomitsi EU:n maat, jotka ovat estäneet avustusjärjestöjen työn Välimerellä politisoimalla meripelastuksen tekemisen.

Järjestön mukaan Libyassa olosuhteet Välimeren ylitystä yrittäneille ovat väkivaltaiset ja siirtolaisten ihmisoikeuksia poljetaan.

"Hyväksikäytön kierre"

Myös Human Rights Watch kritisoi maanantaina eurooppalaisten valtioiden tukea Libyalle. Ihmisoikeusjärjestö kehottaa EU-maita liittämään avustuksensa yhteen olosuhteiden parantamisen kanssa.

Järjestön raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan nyt avustus menee Libyan rannikkovartiostolle, joka johtaa siirtolaisten pitämisen mielivaltaisesti pidätettyinä ja hyväksikäytettyinä.

Pidätyskeskuksissa sotaa ja köyhyyttä pakenevat ihmiset joutuvat "hyväksikäytön kierteeseen".

UNHCR:n johtajan mukaan tammikuun aikana 200 ihmistä on hukkunut yrittäessään ylittää meren ja 4 500 ihmistä on tullut Eurooppaan huolimatta kylmästä ajasta ja vaarallisesta reitistä. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan Välimeren ylittäneitä on ollut tammikuussa yli 4 800.

Lähteet: AP, Reuters