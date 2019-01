Exel Composites aloittaa yt-neuvottelut – koskee 200 työntekijää Joensuussa ja Mäntyharjussa

Komposiittituotteita valmistava Exel Composites aloittaa Suomen tuotantoaan koskevat yt-neuvottelut.

Neuvottelut kohdistuvat kahteensataan työntekijään yhtiön Mäntyharjun ja Joensuun tehtailla. Yhtiön tuotekehitys-, myynti- ja asiakaspalvelutoiminnot jäävät neuvottelujen ulkopuolelle.

Vähennystarpeen taustalla on yhtiön mukaan etenkin telekommunikaatiotoimialan vähentynyt kysyntä.

– Taustalla on työn väheneminen ja kannattavuuden heikentyminen. Viime vuoden loppua kohti ja alkuvuonna telecom-toimialalla on ollut suuria haasteita, mikä on vähentänyt töiden määrää, kertoo Exel Compositesin talousjohtaja Mikko Kettunen.

"Vähennystarve on maltillinen"

Yhtiön mukaan vähennystarve on enintään yhdeksän työntekijää. Noin kaksi kolmasosaa yhtiön Suomen-tehtaiden työntekijöistä työskentelee Joensuun Heinävaarassa ja loput Mäntyharjussa. Yt-neuvottelut saadaan päätökseen helmikuun aikana.

– Suhteutettuna työntekijämäärään vähennystarve on varsin maltillinen. Vaikka joudumme yt-neuvottelut järjestämään, meillä on silti kilpailukykyä. Tarkoituksena on panostaa edelleen uusien tuotteiden kehittämiseen ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen. Töitä meidän molemmilla tehtailla riittää, mutta ei valitettavasti kaikille tämänhetkisille työntekijöille, Kettunen toteaa.

Yhtiö uskoo Suomen-tehtaiden tulevaisuuteen

Exel Compositesilla on käynnissä maailmanlaajuinen kustannussäästöohjelma, jolla pyritään kolmen miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Osana säästöohjelmaa yhtiö pohtii myös kuuden Euroopan-tehtaansa tulevaisuutta. Lisäksi säästöjä haetaan Yhdysvalloista ja kahdelta Kiinan-tehtaalta.

– Mitään päätöksiä tuotantolaitosten sulkemisesta ei ole toistaiseksi tehty. Kaikkia vaihtoehtoja tietenkin tarkastellaan avoimin silmin, Kettunen sanoo.

Suomen tuotantolaitosten osalta tulevaisuus näyttää kuitenkin kohtuullisen valoisalta.

– Nyt aloitetuissa yt-neuvotteluissa vähennystarve on vain noin viisi prosenttia yhtiön Suomen työntekijöistä. Uskomme tämän riittävän tässä vaiheessa Suomessa. Jos olisimme lyhyellä tähtäimellä suunnittelemassa tehtaiden sulkemisia, ei näissä neuvotteluissa olisi paljoa tolkkua.