Lapsella todettu tuhkarokko Kotkassa

Lapsi on todennäköisesti saanut tuhkarokkotartunnan oleskellessaan ulkomailla.

Päiväkoti-ikäisellä lapsella on todettu tuhkarokkotartunta Kotkassa.

Lapsi on ollut ulkomailla, missä hän on todennäköisesti saanut tartunnan. Lasta ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan.

Tartuttavuusaikana hän on ollut päiväkodissa, yksityisellä lääkäriasemalla ja Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä. Mahdollisia muita altistuneita ihmisiä on kartoitettu ja suurin osa heistä on tavoitettu.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsoten tartuntatautien yksikkö ottaa yhteyttä altistuneisiin. Kymsoten mukaan tällä hetkellä ei ole tarvetta hakeutua itsenäisesti tarkastuksiin.

Tuhkarokko on yleisinfektio, jolla on vaikeita jälkitauteja. Tuhkarokko voi olla vakava sairaus iästä riippumatta kenelle tahansa. Etenkin puolustuskyvyltään heikentyneelle tuhkarokko voi olla vaikea, jopa kuolemaan johtava tauti.

Tuhkarokolle ovat alttiita ne, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotusten antamaa suojaa.