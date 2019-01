Äkki-brexitin uhka repii Britannian konservatiivien rivejä – Sopimukseton ero EU:sta on monelle ”looginen vaihtoehto”

Samppanjakutsut Westministerissä.

Kun pääministeri Theresa Mayn brexit-sopimus viime viikon tiistaina kaatui brittiparlamentissa murskaluvuin, Mayn puoluetoveri kansanedustaja Jacob Rees-Mogg juhlisti tapausta järjestämällä sellaiset kodissaan.

Rees-Mogg on yksi Mayn konservatiivipuolueen tunnetuimmista brexiteereistä eli Britannian EU-eron kannattajista. Hän johtaa kovan linjan brexitiä ajavaa European Research Group -järjestöä.

Brittilehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Rees-Moggin kutsuilla samppanjalaseja kohottelivat myös esimerkiksi Mayn hallituksen entinen brexit-ministeri David Davis sekä entinen ulkoministeri Boris Johnson – hekin tunnettuja brexiteerejä.

Konservatiivikansanedustaja Jacob Rees-Mogg on tunnettu kovan linjan brexitin kannattajien keulakuvana. Facundo Arrizabalaga / EPA

Mayn EU:n kanssa neuvottelema sopimus kaatui parlamentissa ennätyksellisen suurella ääntenenemmistöllä 432–202.

Mutta pääministerin puolueen tilasta kertoo ehkä enemmän se, että vastaan äänestäneiden joukossa oli peräti 118 konservatiivikansanedustajaa.

Sopimusta kannatti vain 196 konservatiivia. Tässäkin joukossa on noin satakunta ministeriä ja muuta hallituksen palkkalistoilla olevaa kansanedustajaa, joiden oli käytännössä pakko (siirryt toiseen palveluun) tukea Mayta tai erota tehtävistään.

Kolme eri leiriä

Konservatiivipuolueen sisällä on brexit-kysymyksessä syviä jakolinjoja, joita pääministeri May ei ole onnistunut kaventamaan.

Ryhmiä on ainakin kolme, sanoo brittipolitiikkaa seuraava yliopistonlehtori Mika Suonpää Turun yliopistosta.

– On nämä kovan brexitin kannattajat. Sitten on Mayn kannattajat. Ja kolmas ryhmä, joka vastustaa lähtökohtaisesti koko brexitiä, Suonpää luettelee.

– On vaikea saada aikaan sellaista linjaa, jonka kaikki voisivat hyväksyä.

Näillä näkymin vaikuttaa siltä, että jos Mayn brexit-sopimus ei jossain muodossa mene läpi parlamentissa – eikä lisäaikaa EU:lta järjesty – Britannia näillä näkymin eroaa EU:sta maaliskuun 29. päivä ilman sopimusta.

Kovan brexitin kannattajien mielestä äkkiero ilman sopimusta on hyväksyttävä ja jopa kannatettava ajatus.

Puhuessaan parlamentille brexit-sopimuksen puolesta maanantaina myös May halusi pitää kiinni sopimuksettoman eron mahdollisuudesta.

Eroon ”näivettyvästä EU-kontekstista"

Sopimuksettoman brexitin on varoitettu (siirryt toiseen palveluun) tuovan mukanaan tulleja ja rajatarkastuksia, rekkajonoja ja lentoliikennehäiriöitä, ruoka- ja lääkepulaa. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan merkittävästi.

Liike-elämän etuja perinteisesti tärkeinä pitäneessä konservatiivipuolueessa yllättävän moni kuitenkin kohauttaa varoituksille olkapäitään.

Puolueen jäsenistä 57 prosenttia pitää sopimuksetonta eroa parempana vaihtoehtona kuin Mayn sopimusta tai jäämistä EU:n jäseneksi, kertoo vuodenvaihteessa julkaistu tutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaistutkijan mukaan tulosta selittää, että konservatiivipuolueen jäsenet ovat ylipäätään EU-kriittistä väkeä. Taustalla saattaa olla myös väsymystä pitkään jatkuneeseen brexit-keskusteluun.

Brexitin vastustajat arvostelivat pääministeri Theresa Mayn esiintymistä parlamentissa maanantaina. Andy Rain / EPA

Vannoutuneille brexitin kannattajille sopimukseton ero on Suonpään mukaan kuitenkin myös looginen vaihtoehto.

– Siinä saataisiin aikaan selvä ero EU:sta ilman tulliliittoja tai siirtymäaikoja. Britannia voisi alkaa heti suvereenina valtiona neuvottelemaan uusia kauppasopimuksia muiden maiden kanssa.

– Totta kai he ymmärtävät, että ongelmia saattaa tulla jollain aikavälillä. Mutta he uskovat, että näin saadaan aikaan kunnollinen ero.

Kovan linjan brexitin kannattajien – esimerkiksi David Davisin – viimeaikaisissa puheissa sopimuksettoman eron puolesta on samankaltaisia perusteluja, kuin mitä he esittivät vuoden 2016 brexit-kansanäänestyksen alla.

–Taustalla on laajempi ajatus globaalista Britanniasta. Kuinka EU on taantuva talous ja sen ulkopuolella on hedelmällisempi maaperä. Kuinka Britannian kannattaa hankkiutua eroon tästä näivettyvästä EU-kontekstista ja avata ovet muualle maailmaan, Suonpää sanoo.

– Samalla kunnioitetaan kansanäänestyksen tulosta. Heidän mielestään britit äänestivät EU-erosta, ei brexit-sopimuksesta tai siirtymäajoista.

Sopimuksettoman eron vastustajat takajaloillaan

Parlamentissa on parhaillaan käynnissä useita hankkeita sopimuksettoman eron estämiseksi. Niillä on tukea myös konservatiivipuolueen maltillisemmissa riveissä.

Yksi muutosesitys yrittää estää sopimuksettoman eron vaatimalla pääministeriä hakemaan lykkäystä maaliskuun 29. päivän takarajaan.

Toisessa vaaditaan takarajan lykkäystä, jos brexit -sopimusta ei ole hyväksytty helmikuun 26. päivään mennessä.

Mediatietojen mukaan hankkeilla on laajaa kannatusta myös Mayn konservatiivihallituksen ministereiden joukossa. Työ- ja eläkeministeri Amber Rudd on varoittanut, että useita ministereitä saattaa erota, jos May ei salli heidän äänestää sopimuksetonta eroa vastaan, kertoo The Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Työ- ja eläkeministeri Amber Rudd. Will Oliver / EPA

Konservatiivipuolueen hajaannuksesta ja mahdollisesta hajoamisesta on brittimediassa puhuttu vuosikymmeniä. Suomalaistutkija ei osaa sanoa, kuinka suuri hajoamisvaara tällä hetkellä oikeasti on.

– Mutta on tämä iso kysymys aika monelle. Pelissä on niin paljon maan tulevaisuuden kannalta suuria asioita, Mika Suonpää Turun yliopistosta toteaa.

Samaan aikaan brexit jakaa lähes yhtä voimakkaasti myös Britannian suurimman oppositiopuolueen rivejä. Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn kannattaa brexitiä, mutta puolueen rivijäsenten enemmistö haluaa uuden kansanäänestyksen.