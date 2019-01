Maaseudun kyläkaupoille luvataan upouutta tukea – jos ne sitoutuvat muuttumaan monipalvelukeskuksiksi

Valtiovalta haluaa pysäyttää tai ainakin hidastaa yleisiä kyläkauppakuolemia uudella tukimuodolla. Hallitus on valmis pumppaamaan elinvoimaa harvaan asutun maaseudun kyläkaupoille, mutta edellyttää niiden tarjoavan muitakin palveluja kuin kauppapalveluja.

– Suomessa ensimmäistä kertaa käyttöön otettava kyläkauppatuki on merkittävä panostus maaseudun elinvoiman puolesta, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo ministeriön tiedotteessa ja toteaa, että monilla seuduilla kyläkaupat ovat jo nyt laajan valikoiman lähipalvelukeskuksia.

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeessa kyläkauppa voi saada tukea enintään 15 000 euroa, jos se täyttää asetetut vaatimukset. Ehtona on muun muassa, että avustuksen saaja sitoutuu tarjoamaan normaalien kauppapalvelujen ohella myös vähintään kahta muuta palvelua kahden vuoden ajan. Näitä ovat posti-, käteisnosto, apteekki- ja polttoainejakelupalvelu.

Tukea on määrä myöntää kyläkaupalle, joka toimii vuoden ympäri ja jonka päivittäistavaramyynti jää alle kahden miljoonan euron vuodessa. Lisäksi matkaa lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan tulee olla vähintään 7,5 kilometriä tai se on muuten vaikean pääsyn takana.

Arvioiden mukaan noin sata kyläkauppaa täyttää määrätyt kriteerit, kun kaikkiaan kyläkauppoja on Suomessa noin 220 kappaletta. Määrä vähenee vuosittain noin 30 myymälän verran.

Haku alkaa syksyllä

Kokeiluhanke sisältyy asetusluonnokseen, joka lähti tänään lausuntokierrokselle kahden viikon ajaksi. Säädös on määrä panna toimeen vielä Sipilän hallituksen aikana ja tukihaku on tarkoitus avata hakijoille ensi syksynä. Tuelle on osoitettu miljoonan euron määräraha valtion tämän vuoden talousarviossa.

– Tavoitteemme on, että mahdollisten hyvien kokemusten myötä tuki vakinaistetaan ja laajennetaan koskemaan myös muita maaseudun kyläkauppoja, Leppä toteaa tiedotteessa.