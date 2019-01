Tältä näyttää Suomen toisessa tofutehtaassa – "Tofu on kuin kala, se on aina vedessä"

Tästä on kyse Suomessa toimii kaksi tofutehdasta, Padasjoella ja Tammisaaressa.

Voimakkaaseen kasvuun luottava Padasjoen tofutehdas aikoo palkata lisäväkeä.

Ilmassa leijuu tymäkkä soijan haju. Lattia lainehtii vedestä, jota pulppuaa sinne isosta metallisesta sammiosta. Meneillään on tofun valmistus.

Yrittäjä Jouni Partonen kertoo, että soijapapuja on liotettu yön yli vedessä. Sitten niistä on jauhettu soijamaitoa, joka on hyydytetty. Nyt munakokkelia muistuttava hyytynyt soijamaito on pantu metalliastiaan harson sisään. Paketti menee puristimeen, joka puristaa siitä nesteen pois.

– Sitten se hyytyy pehmeäksi harkoksi, joka leikataan ja pakataan rasioihin.

Jouni Partonen kuvailee tofun tekemistä vetiseksi.

– Tofu on kuin kala: se on aina vedessä koko valmistusprosessin ajan. Lopulta se pakataan rasiaan, jossa on myös vettä.

Tuoreet yrittäjät ovat laskeneet, että Padasjoen tofutehtaan liikevaihto voisi tulevaisuudessa jopa kymmenkertaistua, miljoonaan euroon.

Soijapapuja raakana. Tästä se lähtee. Johanna Talasterä / Yle

Liotettuja soijapapuja. Johanna Talasterä / Yle

Ruokakauppias hyppäsi tofubisnekseen

Lahtelainen Jouni Partonen on ollut parikymmentä vuotta K–kauppiaana. Viimeksi hän pyöritti vaimonsa Päivin kanssa kauppaa Villähteellä. Veri veti itsenäiseen yrittämiseen. Padasjokelainen kauppiaskollega Marko Samiola vinkkasi, että sikäläinen tofutehdas saattaisi olla myytävänä.

Kyseessä on Suomen toinen tofun tuotantolaitos. Markkinajohtaja on Tammisaaressa vuonna 1989 toimintansa aloittanut Jalofoods Oy Soya Ab, jonka liikevaihto on yli kolme miljoonaa.

Kauppiaspariskunnat näkivät tofussa tilaisuuden. Viime keväänä Partoset tekivät yrityksestä ostotarjouksen paikkakunnalla K–kauppaa pyörittävän Samiolan ja hänen puolisonsa Minna Salokankaan kanssa.

– Olen ketjuyrittäjä ja yritysidea tuntui järkevältä. Olisi ollut eri asia, jos kyseessä olisi ollut leipomo, joita on useita joka paikkakunnalla. Tofun valmistajia on Suomessa ainoastaan kaksi, toteaa Partonen.

Päivi Partonen, Jouni Partonen, Minna Salokoski työn touhussa Johanna Talasterä / Yle

Tofu purjehtii härkiksen ja nyhtökauran vanavedessä

Kasvisruuan suosio on ollut vahvassa kasvussa jo muutaman vuoden, kertoi Yle heinäkuussa. Muodissa ovat myös vähähiilihydraattiset ja ketogeeniset ruokavaliot. Yrittäjät uskovat Padasjoella, että lihankorvikkeena tunnetun tofun suosio on kasvussa. Siitä huolimatta, että suosiosta kilpailevat härkäpavusta ja kotimaisesta kaurasta valmistetut uudet tuotteet.

– Olen sitä mieltä, että tofu voi jopa lisätä suosiotaan siinä vanavedessä, kun valmistajat markkinoivat härkistä ja uusia nyhtökauravalmisteita, pohtii Jouni Partonen.

Partosen mukaan tofun tuotanto on Suomessa vielä alkutekijöissään. Padasjoella suunnitellaan jo uusia tuotteita, joilla pyritään valloittamaan einestiskit. Tofua voi maustaa ja marinoida sekä muotoilla muuksikin kuin perinteiseksi palaksi.

– Uskon, että uudet tofutuotteet tekevät hyvin kauppansa, kun ne asetetaan lihapullien viereen einestiskiin.

Kiinalaisissa ravintoloissa arvostetaan erityisesti aidolla, kiinalaisella tavalla tehtyä tofua. Johanna Talasterä / Yle

Soijapavut laivalla Kanadasta

Markkinajohtaja Jalofoods vetoaan mainonnassaan luomuun ja erityisesti eettisyyteen. Valmistuksessa käytetään reilun kaupan soijapapuja. Myös padasjokelaisen haastajan ostamat soijapavut ovat gmo-vapaata tuotantoa: joukossa ei ole geenimuunneltuja lajikkeita.

Pavut tuodaan konteissa laivalla Kanadasta.

– Toki tällä on ympäristövaikutuksia, mutta samassa laivassa tulee paljon muutakin tavaraa. Jos toisimme soijapavut lentoteitse, ymäristövaikutukset olisivat paljon suuremmat, naurahtaa yrittäjä Jouni Partonen.

Raaka-aine siis tuodaan kaukaa Kanadasta, mutta Tofusta Oy aikoo markkinoida tuotettaan lähiruokana.

– Soijapapua ei pystytä viljelemään Suomessa. Me kuitenkin jalostamme tofun Suomessa.

Kokeilemme ehkä nyhtökauraa jossain vaiheessa. Jouni Partonen

Ruuan puhtaus ja eettinen tuotantotapa ovat nykyään tärkeä asia erityisesti vegaaneille ja kasvissyöjille.

– Kanadalainen soijapapujen tuottaja on luotettava, pitkään toiminut yritys. Tuotteella on laatusertifikaatti ja tulli ottaa näytteitä tavarasta sen tullessa Suomeen.

Suunnitelmissa on myöhemmin ottaa tavallisten valmisteiden rinnalle luomua. Katseet on käännetty myös kaurasta tehtyjen lihankorvikkeiden suuntaan. Toinen osakas on osa-aikainen maanviljelijä, jolla on vuokralla kaurapelto tehtaan läheisyydessä.

– Kokeilemme ehkä nyhtökauraa tai sen tapaisia tuotteita jossain vaiheessa.

Munakokkelia muistuttava hyytynyt soijamaito on päässyt harson sisään. Johanna Talasterä / Yle

Tofun valmistaminen on vetistä touhua. Johanna Talasterä / Yle

Padasjoella on tehty tofua kiinalaiseen tapaan kymmenen vuotta

Riihimäellä aiemmin tofua valmistaneet kiinalaiset yrittäjät tohtori Hua Ma ja insinööri Shaolong Chen siirsivät tehtaansa vanhaan kotitalouskouluun Padasjoelle, Taulun alueelle 2009.

Heidän aikanaan tehdas tuotti tofua Suomessa sijaitseviin kiinalaisiin ravintoloihin. Liikevaihto oli noin satatuhatta euroa.

– Kiinalaisissa ravintoloissa arvostetaan erityisesti aidolla, kiinalaisella tavalla tehtyä tofua, sanoo yrittäjä Jouni Partonen.

Partosen mukaan kiinalaisella tavalla tehdyssä tofussa on hiukan poikkeava koostumus. Tuontitofua on markkinoilla entisen ruokakauppiaan mielestä melko vähän.

– Päivittäistavarakaupoissa on usein hyllyssä enintään paria merkkiä tuontitofua.

Entiset tofu-yrittäjät ovat auttaneet uusia tekijöitä alkuun. Tällä hetkellä tehdas työllistää omistajanelikon lisäksi kaksi henkilöä. Töitä tehdään vielä ainoastaan viikonloppuisin. Partonen uskoo, että tuotantoa lisätään kevään aikana, koska entisinä kauppiaina heillä on hyvät verkostot ruokakauppoihin.

Tofua ja siitä tehtyjä eineksiä aiotaan markkinoida kaikille kasvisruuasta kiinnostuneille kuluttajille. Mikäli Padasjoen tofutehtaalla saavutetaan myyntitavoite, on tarkoitus jatkossa työllistää paikkakuntalaisia.

– Arvioni mukaan voimme jossain vaiheessa työllistää ainakin muutamia paikkakuntalaisia. Ehkä jopa kymmenkunta.

