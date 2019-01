Ainakin nämä kahdeksan demokraattiehdokasta mielivät Yhdysvalloissa Trumpin kaatajaksi – paikka olisi tarjolla myrkyn kestävälle ehdokkaalle

Maanantaina demokraattien presidenttiehdokaskisaan ilmoittautunut, Kaliforniaa edustava senaattori Kamala Harris on tässä vaiheessa yksi varteenotettavimmista ehdokkaista. Mutta kisa on vasta alussa ja ehdokkaita ilmaantuu vielä lisää.

Demokraattien ehdokkuudesta on tähän mennessä ilmaantunut kisaamaan neljä naista ja neljä miestä. Presidentti Donald Trumpin valinta republikaaninen ehdokkaaksi on lähes varmaa.

Yhdysvalloissa puolueiden ehdokkaiden esivaalit alkavat vasta vuoden päästä helmikuussa, joten vielä ehtii ilmoittautua kisaan. Demokraattisen puolueen piirissä on ilmaantunut kahdeksan merkittävämpää ehdokasta, (siirryt toiseen palveluun) neljä naista ja neljä miestä.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan vielä on liian aikaista ennustaa, millaiseksi demokraattien esivaalikamppailu tulee lopulta muotoutumaan. Yksi asia on kuitenkin selvää. Kampanjointi vuoden 2020 presidentinvaaleihin alkanut poikkeuksellisen varhain.

– Trump käy jatkuvaa vaalikampanjaa, mikä on heijastunut myös demokraattiehdokkaisiin, Ulkopoliittisen Instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi.

Kampanjoinnin aikaistuminen ei kuitenkaan selity yksin Trumpilla.

– Trendi on ollut, että esivaaleihin ilmoittaudutaan vuosi vuodelta aikaisemmin, koska silloin saa eniten huomiota, sanoo tutkijatohtori Markus Kantola Turun yliopistosta.

Kamala Harrisin ja Kirsten Gillibrandin kaltaiset senaattorit ovat tunnettuja osavaltioissaan, mutta valtakunnallisesti harva äänestäjä tuntee heidän kasvojaan.

– Mitä tuntemattomampi ehdokas on, sitä pidemmän kanpanjan hän joutuu tekemään, Aaltola sanoo.

Kaikkiaan 147 henkilöä on ilmoittanut ehdokkuudestaan (siirryt toiseen palveluun) liittovaltion vaalikomissioon, mutta ilmoittautuminen ei toki tarkoita, että henkilöt kampanjoisivat ehdokkuudesta aktiivisesti.

Mahdollisia ehdokkaita ovat vielä muun muassa entinen Barack Obaman varapresidentti Joe Biden, entinen ulkoministeri ja presidenttiehdokas Hillary Clinton, entinen New Yorkin pormestari ja miljonääriliikemies Michael Bloomberg sekä edellisissä vaaleissa demokraattien ehdokkuudesta kisannut Vermontin senaattori Bernie Sanders.

Republikaanisesta puolueesta ennakkoilmoituksia on tullut vaalikomissiolle (siirryt toiseen palveluun)jo 63, mutta presidentti Donald Trumpin ilmoitusta lukuunottamatta merkittäviä ehdokkaita ei ole muita – ainakaan vielä. Historiassa vain kerran on vaaleilla (siirryt toiseen palveluun) valittu presidentti sivuutettu ehdokasnimityksessä tämän pyrkiessä toiselle kaudelle: Yhdysvaltain 14. presidentti Franklin Pierce hävisi demokraattien ehdokasvaalit orjuutta tukevan politiikkansa vuoksi vuonna 1856.

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin demokraattipuolueen ehdokkaita.

Senaattori Elizabeth Warren puhetilaisuudessa Manchesterissä, New Hampshiressä, tammikuun puolivälissä. CJ Gunther/Epa

Senaattoreita, entisiä ministereitä, liikemiehiä, juristeja

Julian Castro (44) toimi Obaman aikaan asuntoasioista ja kaupunkien kehityksestä vastaavana ministerinä (2014-2017). Sitä ennen hän toimi kotikaupunkinsa San Antonion pormestarina viiden vuoden ajan. Castro kannattaa (siirryt toiseen palveluun) Pariisin ilmastosopimusta, aborttioikeutta, julkista terveydenhoitoa, yleistä päivähoito-oikeutta ja sitä, että korkeakouluopintojen kaksi ensimmäistä vuotta olisivat ilmaisia. Nimestään huolimatta Julian Castro ei ole kuubalaista sukujuurta, vaan kolmannen sukupolven amerikanmeksikolainen.

(55) edusti Marylandia kongressin edustajainhuoneessa kolme kautta. Hän on taustaltaan liikemies, ja hänestä tuli New Yorkin pörssiin listattujen yhtiöiden nuorin toimitusjohtaja vuonna 1995. Hän on ensimmäinen julkisesti demokraattipuolueen ehdokkuudesta kisaamaan ilmoittaunut poliitikko, joka ilmoitti aikeistaan jo heinäkuussa 2017. Hän ei asettautunut enää viime vuonna ehdokkaaksi edustajainhuoneeseen presidentinvaalikampanjan takia. Delaney pitää itseään käytännöllisenä ongelmanratkojana, joka kykenisi lähentämään puolueita toisiinsa kompromissien tekoa varten. Tulsi Gabbard (37) on havaijilainen edustajainhuoneen jäsen, jo neljättä kauttaan. Hän tuki viime presidentinvaaleissa puolueensa ehdokkaaksi Bernie Sandersia. Hän oli 21-vuotiaana kaikkien aikojen nuorin osavaltioparlamenttiin valittu poliitikko tullessaan valituksi Havaijin osavaltioparlamenttiin. Hän on myös ensimmäinen liittovaltion kongressin hindu-uskoinen sekä Amerikan Samoalta kotoisin oleva edustaja. Hän toimi lääkintäjoukkojen majurina Irakissa ja Kuwaitissa 2000-luvun alussa. Hän vastustaa (siirryt toiseen palveluun) amerikkalaisin voimin tehtäviä sotilaallisia interventioita, kun niillä tähdätään hallinnon vaihtamiseen kohdemaassa. Häntä on kritisoitu siitä, että hän tapasi Syyrian presidentin, Bašar al-Assadin Damaskoksessa vuonna 2017. Samoin on herättänyt kummastusta (siirryt toiseen palveluun) , että hän parikymppisenä tuki isänsä homoseksuaalien vastaista kampanjaa – sittemmin Tulsi Gabbard on muuttanut täysin kantansa.

(52) on edustanut New Yorkia senaattorina vuodesta 2009 lähtien. Sitä ennen hän edusti New Yorkin 20. vaalipiiriä edustajainhuoneessa yhden kauden. Hän on koulutukseltaan asianajaja. Hän on kampanjoinut näkyvästi naisten oikeuksien puolesta, muun muassa kiinnittämällä huomiota seksuaaliseen ahdisteluun yliopistoissa ja armeijassa. Hän myös tukee näkyvästi Metoo-liikettä. Washinton Postin mukaan hänen äänestyshistoriansa on ollut senaatissa eniten Trumpin vastainen. Kamala Harris (54) toimi ennen poliitikon uraansa syyttäjänä San Franciscossa sekä vuosina 2011-2017 Kalifornian oikeusministerinä. Vuonna 2017 hänet valittiin Kaliforniasta senaattiin. Hän keräsi huomiota kesällä (siirryt toiseen palveluun) 2017, kun silloista oikeusministeriä, Jeff Sessionsia kuulusteltiin senaatissa yhteyksistä Venäjän suurlähettilääseen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana. Hän kannattaa (siirryt toiseen palveluun) julkista terveydenhoitoa, pieni- ja keskituloisten verotuksen keventämistä ja hyvätuloisten verotuksen kiristämistä, kannabiksen laillistamista sekä siirtolaisten aseman helpottamista. Harrisin syöpätutkija-äiti oli alunperin kotoisin Intiasta ja taloustieteen professori -isä Jamaikalta.

(48) toimi Länsi-Virginian osavaltioparlamentissa senaattorina 2016-2019, kunnes erosi pyrkiäkseen edustajainhuoneeseen (hävisi vaaleissa republikaanille Carol Millerille), minkä jälkeen hän asettui ehdolle demokraattien esivaaleissa. Ojeda on eläkkeellä oleva majuri. Hän keräsi mediahuomiota viime vuonna tukemalla osavaltionsa lakkoilevia opettajia. Hän kannattaa yleistä terveysvakuutusjärjestelmää sekä hallinnon tiukkaa valvontaa. Häntä luonnehditaan populistiseksi demokraatiksi, ja hän on moittinutkin puoluetta elitistiseksi – ja luvannut taistella työväestön etujen puolesta. Elizabeth Warren (69) aloitti juuri toisen kautensa Massachusettsia edustavana senaattorina. Hän on toiminut useassa yliopistossa oikeustieteen professorina ja tuli tunnetuksi (siirryt toiseen palveluun) erityisesti Wall Streetin säätelijänä: liittovaltion virasto kuluttajien oikeuksien ajamiseksi rahoitusalalla (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) perustettiin Warrenin aloitteesta. Hän kampanjoi keskiluokan aseman kohentamiseksi ja tuloerojen pienentämiseksi. Warren on joutunut myös kritiikin kohteeksi varsinkin sen jälkeen, kun hän julkisti DNA-tutkimuksen tulokset todistaakseen, että hänen sukunsa kaukaisissa esi-isissä on Amerikan alkuperäisväestön jäseniä. Presidentti Trump on pilkannut häntä Pocahontasiksi ja jotkin intiaanijärjestöt pitivät tulosten julkaisemista loukkaavana.

Ei selvää ennakkosuosikkia

Demokraattien esivaaleihin tähän mennessä ilmoittautuneiden joukossa ei ole selvää ennakkosuosikkia. Myös mahdollisten ehdokkaiden luettelosta ei erotu kirkasta ykkösnimeä.

– Mikäli tämä tilanne jatkuu pitkään, puolueelle voi käydä samoin kuin republikaaneilla heidän omissa esivaaleissaan. Kun ei ole yhtä suosikkia vaan kymmenen nimeä, tuleekin lopulta yksi musta hevonen ja vie voiton, tutkija Markus Kantola sanoo.

Tällainen musta hevonen voisi olla esimerkiksi liikemies Michael Bloomberg tai Starbucksin perustaja Howard Schultz. Kumpaankin kuitenkin suhtaudutaan kriittisesti demokraattien vasemmistolaidalla. Tällä on merkitystä, sillä puolue on Trumpin myötä siirtynyt piirun verran vasemmalle. Tämän siirtymän suuruus on kuitenkin asia, joka selviää lopullisesti vasta esivaaleissa.

Bernie Sanders puhuu demokraattien esivaalitilaisuudessa Iowassa tammikuun lopussa, 2016. Demokraattien esivaalit käynnistyvät jälleen ensi helmikuun alussa juuri Iowan valitsijamieskokouksilla. Larry W. Smith/Epa

– Demokraattien täytyy päättää, yrittävätkö he Valkoiseen taloon uudelleen Hillary Clintonin kaltaisella keskitien kulkijalla vai progressiivisella vasemmistoehdokkaalla, Mika Aaltola analysoi.

Clintonin kaltainen ehdokas voisi olla esimerkiksi senaattori Gillibrand, joka on onnistunut keräämään paljon etenkin sitoutumattomien äänestäjien ääniä.

Epäselvää kuitenkin on, haluavatko esivaaleissa äänestävät puolueaktiivit tukea keskitien kulkijaa.

– Esivaalit suosivat ääripäiden ehdokkaita, Aaltola jatkaa.

Clinton avasi väylän naisille

Yhdysvalloissa naiset ovat perinteisesti äänestäneet useammin demokraatteja kuin republikaaneja.

– Trumpin esiintymiset ja ulostulot ovat kiihdyttänyt politiikan sukupuolittuneisuutta edelleen ja voi olla, että se tulee nyt näkymään myös demokraattien ehdokasvalinnassa, Kantola kommentoi.

Jotain vihiä voi saada kongressin marraskuussa pidetyistä välivaaleista, joista demokraattien nousua siivittivät etenkin naisehdokkaat. Uusista edustajainhuoneeseen nousseista naisista vain yksi on republikaani.

Naisen valinta demokraattien presidenttiehdokkaaksi ei kuitenkaan tarkoita, että sukupuoli nousisi automaattisesti merkittävään rooliin presidentinvaaleissa.

– Hillary Clintonin perintö näkyy siinä, ettei naisehdokas ole enää niin iso asia, Aaltola sanoo.

Wanted: myrkyn kestävä nainen?

Sekä Aaltola että Kantola pitävät lähes varmana, että Donald Trump tullaan valitsemaan republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Joitain vastaehdokkaita voi nousta esiin, mutta heidän mahdollisuutensa päihittää istuva presidentti ovat olemattomat.

– Toki nyt on tulossa erikoissyyttäjä Robert Muellerin raportti, joten vähän täytyy jättää klappitilaa, Aaltola sanoo.

Asiantuntijat ovat povanneet tulevista vaaleista erittäin likaisia. Aaltolan mukaan keskeinen kysymys on, mistä demokraatit löytävät ehdokkaan, joka kestää Trumpin jatkuvat hyökkäykset.

Aaltolan mukaan Trump pärjäsi vuonna 2016 kuvainnollisesti myrkyttämällä vastustajansa erilaisilla syytöksillä. Lempinimien antamisessa kunnostautunut Trump on jo ottanut tähtäimeensä senaattori Elizabeth Warrenin nimittelemällä tätä Pocahontasiksi.

Tämän on tulkittu olevan merkki siitä, että istuva presidentti on jo aavistanut tulevan päävastustajansa. Aaltolan mukaan nokittelun taustalla voi olla myös Trumpin pyrkimys vaikuttaa demokraattien ehdokasasetteluun.

– Voi myös olla niin, että Trump on hyökkäämättä sitä ehdokasta kohtaan, jonka hän toivoisi demokraattien valitsevan, Aaltola sanoo.