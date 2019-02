Kierrätys ottaa ensiaskelia Venäjän Karjalassa – perheenäiti Katja kuivattaa biojätteet patterilla, koska jäteauto tulee vain kerran kuussa

Petroskoi on vasta kolmas venäläiskaupunki, jossa kerätään biojätettä.

Petroskoilainen perheenäiti Katja Vinnogradova on venäläisittäin aikaansa edellä. Kun muut kippaavat ruoantähteet roskiin, Vinnogradova laittaa biojätteen lämmittämättömällä parvekkeella olevaan muoviastiaan.

Uutuuttaan kiiltelevän parvekkeen lattialla on useita kannellisia muoviastioita, sillä biojätteen tyhjennysväli on kerran kuukaudessa. Keräysautoa odotellessa Vinnogradova kuivaa ja pakastaa biojätteet.

– Minulla ei ole kuivaamiseen minkäänlaisia laitteita, vaan kuivaan näitä patterin päällä.

Lopputulos on hyvä, Vinnogradova hymyilee. Kun hän ottaa patterin päältä pahvilaatikon, kannen alta löytyy siististi aseteltuja kuivattuja ruoantähteitä.

Biojätteen keräysintoa jopa jarrutellaan

Vinnogradova on yksi paristasadasta petroskoilaisesta, jotka yrittävät kierrättää elintarvikkeista tulevaa biojätettä. Kyseessä on koko Venäjällä uusi ilmiö, sillä maassa on toistaiseksi vain kolme kaupunkia, joissa edes yritetään kierrättää biojätettä: Petroskoi, Jekaterinburg ja Novosibirsk.

Petroskoissa keräysauto on kiertänyt vasta kahdesti, mutta jo alusta alkaen sen suosio on ollut hyvä. Autoon tuotiin ensimmäisellä keräyskerralla viitisensataa litraa biojätettä, kuukautta myöhemmin jo yli tuhat litraa.

Keräyskokeilussa mukana olevat toivovat, että keräysauto kiertäisi lähiöissä useammin, ainakin kahdesti kuukaudessa.

Anastasia Bauerin mielestä biojätteen keräämistä ei pidä laajentaa liian nopeasti, jotta laatu ei kärsi. Heikki Haapalainen / Yle

Kierrätyskokeilussa alusta alkaen mukana ollut Anastasia Bauer toppuuttelee innokkaimpia. Hänen mielestään biojätteen keräämistä ei pidä laajentaa liian nopeasti, sillä muuten laatu voi heikentyä.

– Jos otamme mukaan lisää ihmisiä, jätteistä voi alkaa löytyä aineita, jotka eivät sinne kuulu, hän selittää.

Kokeilussa mukana myös matofarmari

Keräysauto kuljettaa biojätteen Petroskoista Suojun kylässä olevalle varastolle. Neuvostoaikaisessa tiilirakennuksessa toimii Elena ja Aleksandr Polikarpovin matoviljelmä, jonka takapihalla biojäte "kylmätään" eli varastoidaan pakkasessa.

Biojäte on pihalla muovin alla, eikä matofarmari näytä itsekään olevan ihan varma kokeilun lopputuloksesta.

– Tämä vaatii aikaa. Nyt on menossa vasta ensimmäinen vaihe, jolloin me keräämme jätteitä ja varastoimme ne talven ajaksi, Aleksandr Polikarpov sanoo.

Aleksandr Polikarpov aikoo tehdä kerätystä biojätteestä puutarhamultaa. Heikki Haapalainen / Yle

Kun kevät etenee, Polikarpov aikoo sekoittaa biojätteeseen joitakin muita aineita, joiden koostumusta hän ei kuitenkaan paljasta.

– Jos se on hyvää laatua, maatunut ja matojen käsittelemää, kesämökkiläiset ja puutarhaviljelijät ostavat sitä mielellään, Polikarpov uskoo.

Muovipulloista rahaa pattereiden kierrätykseen

Biojätteen keräämisen ohella Petroskoissa on vastikään aloitettu muovipullojen keruu.

Kaupunkiin, jossa on runsaat 300 000 asukasta, on sijoitettu taivasalle kolme häkkiä, joihin kaupunkilaiset voivat laittaa tarpeettomat muovipullot.

Kaupunki ei maksa pullokeräyksestä itse mitään, mutta aikoo kustantaa niistä saatavilla rahoilla käytettyjen patterien kuljettamisen Pietariin.

Muovipullojen keräyshäkki Kukonmäen lähiössä Petroskoissa. Heikki Haapalainen / Yle

Petroskoin kaupungin ympäristöjohtajan Anna Dudyrinan mukaan rahaa tarvitaan myös kierrätysvalistukseen.

– Kymmenkunta prosenttia petroskoilaisista lajittelee jätteitä. Meidän on yritettävä saada ihmiset lajittelemaan ja ymmärtämään, miksi niin pitää tehdä.