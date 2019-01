Espoo jyrää vanhan vuokrakorttelin Suvelassa ja pystyttää tilalle pienempää ja kalliimpaa – asukkaat harmissaan: "Luulin, että asun tässä loppuikäni"

Espoon Suvelan kerrostalot on rakennettu 1970-luvulla.

Espoon Suvelan kerrostalot on rakennettu 1970-luvulla. Ronnie Holmberg / Yle

Espoon keskuksen alue uudistuu lähivuosina voimakkaasti. Yksi suurten muutosten kohteeksi joutuva alue on Suvelan Kirstinharju, jossa asukkaat ovat hyvin epävarmoja tulevaisuudestaan.

Huhtikuussa alkava urakka tarkoittaa 1970-luvulla rakennetun Espoon Asuntojen vuokrakorttelin vaiheittaista purkamista, jotta tilalle saadaan pystytettyä uusia asuntoja.

Kysyntää on erityisesti pienille asunnoille ja tähän tarpeeseen pyritään nyt vastaamaan myös Suvelassa. Nykyisin alueella asuu paljon lapsiperheitä ja maahanmuuttajia, joista useimmat joutuvat etsimään kodin joltain toiselta alueelta.

– Tarjoamme heille mahdollisuutta hakea meidän muusta asuntokannasta asuntoa. Pyrimme myötävaikuttamaan siihen, että he löytäisivät uuden kodin, joka vastaisi mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan, sanoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Kirstinharjun nykyisille asukkaille ei ole automaattisesti luvassa uutta asuntoa samalta alueelta, kun uudet asunnot valmistuvat. Kammosen mukaan uudet asunnot ovat erilaisia kuin nykyiset, jolloin kaikkien halukkaiden on tehtävä asuntohakemus.

Uudet asunnot ovat aiempaa pienempiä ja neliöhinnaltaan kalliimpia.

– Osalla voi olla sellainen tilanne, että elämäntilanne on syystä tai toisesta muuttunut. Ehkä työpaikka- tai opiskelutilanne on muuttunut ja nyt tulee mahdollisuus hakeutua sellaiseen paikkaan, mikä sopii itselle paremmin, Kammonen toteaa.

Kokonaisuudessaan Kirstinharjun alueen asuntojen määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan. Tällä hetkellä alueella on reilut 250 asuntoa, kun vuonna 2023 valmistuvan rakennusurakan jälkeen asuntoja on 400-450.

Suvelan kerrostaloissa on paljon perheasuntoja. Ronnie Holmberg / Yle

Alueelle kaivataan lisää asukkaita

Espoon Suvela sijaitsee Espoon keskuksen välittömässä läheisyydessä, aivan juna-aseman ja ostoskeskuksen sekä muiden palveluiden vieressä. Koko Espoon keskuksen alue on muuttumassa lähivuosina, jolloin kaivataan uusien palveluiden ohella lisää uusia asukkaita.

– Onhan tämä radikaali toimenpide, mutta vaikka ihmisten kodit jäävät jyrän alle, niin kyllä heille uudet rakennukset saadaan. Tänne tulee enemmän asukkaita ja saadaan heitä hyvien palveluiden äärelle aseman läheisyyteen, sanoo Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen.

Hänen mukaansa Suvelan alue on tähän asti ollut hieman eristyksissä, mutta tähänkin tulee muutos, kun kortteli yhdistetään uuden sillan avulla aseman ja kauppakeskuksen yhteyteen.

Vaikka kaupungin vuokra-asuntoja vilisevä kortteli muuttuu asumismuototarjonnaltaan monipuolisemmaksi, kaivataan alueella Kivisen mukaan kaikenlaisia asukkaita.

– Monipuolisuus on rikkaus täälläkin. Tänne tarvitaan omistusasumista, vuokra-asumista ja nuorisoasumista. Aseman läheisyydestä johtuen erityisesti nuoriso on kiinnostunut alueesta, mutta on tässä myös kouluja ja päiväkoteja lähellä. Kyllä tänne isompiakin asuntoja kaivataan.

Kivisen mukaan Suvelan alueen imago ei ole ollut paras mahdollinen, mutta nykypäivänä tilanne on jo parempi. Uuden asuntoprojektin myötä alueesta toivotaan entistä ehompaa.

– Täällä on ollut melko suljetut julkisivut alakerroissa, mutta niihin tulee enemmän elävyyttä. Tulee yhteisiä tiloja ja yhteisiä pihoja, se ehkä tuo hiukan lisää turvallisuuden tunnetta tälle alueelle.

"En tiedä minne päädyn"

Alueen asukkaat elävät epätietoisuudessa, kun rakennukset puretaan ja jostain pitäisi löytää uusi koti. Suvelassa noin 30 vuotta asunut Anneli Makkonen on yksi monista, jotka eivät haluaisi vaihtaa asuinaluetta.

– Onhan se kamalaa, että talot puretaan. Ajattelin asuvani tässä loppuikäni, mutta ei se nyt siltä näytä. Mihinkään syrjäseudulle en halua, vaan kyllä kauppojen ja muiden palveluiden pitäisi olla lähellä. Vielä en tiedä minne päädyn, meidän talon purkuajankohta ei ole vielä tiedossa.

Anneli Makkonen on asunut Suvelassa 30 vuotta. Ronnie Holmberg / Yle

Makkonen ei allekirjoita väitteitä Suvelan huonosta maineesta, vaan sanoo alueen olevan rauhallinen.

– Ei ole ollut ongelmia. Täällä on puhuttu noin 17:ää kieltä, mutta puhumalla on kaikki asiat selvitetty. Jos ei ole jotain ymmärretty, niin sitten on elehditty käsillä, Makkonen naurahtaa.

Keniasta Suomeen viitisentoista vuotta sitten muuttanut Milka kertoo muuttaneensa perheineen Suvelaan kaksi ja puoli vuotta sitten. Tuolloin rakennusten purkamisesta ei ollut tietoa, vaan uutinen tuli yllätyksenä.

– Ei tunnu kivalta. Tuntuu siltä, ettei ole kotia. Olemme asettuneet tänne mainiosti, työpaikka, koulu ja päiväkoti ovat kaikki hyvin lähellä.

Suvela on hiljainen ja mukava perhealue, jossa kaikki viihtyvät, perheenäiti sanoo. Hänen mukaansa uuden kodin keskeisin tekijä ei ole vuokran suuruus, vaan alueen viihtyisyys ja se, miten perhe pääsee liikkumaan töihin ja kouluun.

– Tarkkaa muuttoajankohtaa emme tiedä, mutta uuden asunnon löytäminen on vaikeaa ja se pelottaa.